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Буквально месяц назад интернет буквально разрывало от новостей об успехах и поражениях ЧВК «Вагнер». Пригожин рассказывал о снарядном голоде, вступал в активную полемику с руководством СВО и министром обороны РФ. Он критиковал губернаторов и готов был разобраться с любым, кто не признаёт заслуг «музыкантов», гибнущих на фронте из-за бюрократических проволочек и откровенного вредительства. Спустя несколько недель после вывода всех подразделений из Бахмута, ЧВК «Вагнер» как группировка почти исчезла из новостных лент, а её основатель временами попадает туда в ходе комментариев на те или иные темы. Например, недавно Пригожин поделился информацией о том, что за всё время СВО демобилизовал 30 000 бывших осуждённых, которые сражались в рядах «музыкантов». Это целая армия, при этом утверждается, что процент повторных преступлений на порядок меньше, чем в среднем по стране. Не устаёт Пригожин делиться опытом ЧВК «Вагнер» со всеми желающими. По его словам, существующие стандарты Минобороны РФ устарели, поскольку не предполагают учёта современных реалий. В пример он привёл распределение воды среди бойцов. Так, обычный солдат получает в сутки 1.5 литра, что достаточно для тыла, но мало во время отражения массированных атак противника и изнурительного сражения по несколько суток. В ЧВК «Вагнер» выдают военнослужащим по 4.5 литра в сутки, при этом устраивают безлимитную раздачу высококалорийных сладостей.

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По мнению Пригожина, это согласуется с современными тактиками ведения боевых действий, когда дополнительная энергия помогает бойцам находиться в приподнятом состоянии и меньше уставать, выкладываясь на полную. Согласитесь, что рано или поздно тыловые рассказы приедаются, а заявления Пригожина привлекают всё меньше внимания. Не исключено, что уже вскоре ЧВК «Вагнер» может вернуться в информационную повестку. Согласно некоторым источникам, Минобороны РФ планирует поставить перед «музыкантами» крайне сложную задачу. А именно: штурм Харькова. В прессе пишут, что произойдёт это не раньше начала августа, поскольку ранее Пригожин заявил, что его бойцам нужно 2 месяца на восстановление и отдых. Сложно сказать, насколько подобные заявления верны, ну а эксперты предлагают учитывать несколько факторов. Прежде всего стоит помнить о том, что сам основатель ЧВК неоднократно рассказывал о том, что готов вернуться в СВО. При этом Пригожин уточнял, что сделает это только после получения публичных гарантий от Минобороны РФ. Допустить снарядного голода больше нельзя, а значит речь идёт об уступке со стороны Шойгу.

Вообще, Пригожин не любит, когда его спрашивают о том, куда дальше двинется ЧВК «Вагнер». Он неоднократно заявлял, что его армия готова вернуться в СВО, но неделю назад намекнул, что пока таких разговоров не было. Не исключено, что Пригожин темнит, рассказывая о том, как его бойцы мечтают освободить ещё несколько африканских стран, пребывающих под гнётом европейских колонистов. Скорее всего, даже если соответствующие решения и приняты, Пригожин говорить о них не будет. Эксперты полагают, что исключать переброску ЧВК «Вагнер» на Харьковское направление полностью нельзя. Скорее всего, наступательная операция не предполагает штурм самого города, поскольку это сопряжено с огромными жертвами. Город большой, а в его разрушении не заинтересована ни одна сторона. Именно поэтому предполагается, что «музыканты» начнут штурмовать один и городов Харьковской области, который был потерян армией РФ ещё в 2022 году.

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Наступательная операция ВСУ продолжается. Украинское командование имеет огромные резервы, а значит активная фаза затянется на долгие месяцы. В таких условиях было бы логичным оттянуть хотя бы треть группировки на новое направление, куда и будут брошены бойцы ЧВК «Вагнер». Музыканты хорошо себя зарекомендовали в Бахмуте, а ослабление украинского фронта позволит обороняющимся на Запорожском направлении получить фору и даже перейти в наступление. Говорить об этом слишком рано, ведь слухи носят непроверенный характер. Несмотря на это появление ЧВК «Вагнер» кажется логичным именно на Харьковском направлении, поскольку без этого плацдарма взять Славянск и Краматорск не получится. Но это с учётом, что у командования РФ есть вообще планы по силовому захвату относительно крупных городов на Донбассе.