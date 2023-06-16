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В Роскачестве назвали лучший и худший аналоги оригинальной газировки Coca-Cola на рынке РФ
Какой из российских аналогов Coca-Cola наиболее похож на оригинал, а какие даже близко не соответствуют вкусу американской газировки
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Кто и почему решил, что русские недостойны пить американскую газировку, история умалчивает. Судя по всему, кто-то из команды Байдеры выдвинул довольно странную идею, согласно которой, лишённое гамбургеров и содовой население России взбунтуется и пойдёт на Кремль с вилами. Вообще, в качестве оружия использовалась не только указанная выше продукция, но и средства гигиены, лекарственные препараты и многое другие, что стало неотъемлемой частью жизни каждого современного человека. Как оказалось, российский рынок американцам нужен больше, чем американцы России, а спустя год мы видим довольно любопытные изменения, свидетельствующие о том, что крупный капитал пытается искать обходные пути. Умники из Белого дома закручивают гайки, что приводит к минимальным изменениям, а значительная часть продукции крупных компаний как присутствовала на рынке РФ, так и остаётся доступна. 

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Некоторые бренды сменили названия, создавая новые структуры, формально независимые от материнских компаний. Перечислять наиболее популярные мы не будем, ведь сегодня у нас есть гораздо более интересная информация. Известно, что Coca-Cola покинула российский рынок, но это не значит, что компания отказалась от своего бизнеса, ведь ранее входящие в корпорацию предприятия выпускают продукцию под новыми именами. Ну а поскольку с момента ухода с рынка РФ крупных компаний прошёл год, то в Роскачестве решили изучить 20 наиболее популярных газированных напитков, занимающих около 80% рынка. Выводы делалась не только на основе вкусовых качествах, но и на других параметрах, включая включение в состав запрещённых веществ, а также соответствие состава и маркировка товара. Всего использовалось 40 различных характеристик, ну а после длительного исследования специалисты готовы поделиться выводами. Отмечается, что ровно половина всех напитков полностью соответствует требованиям качества, тогда как оставшиеся имеют незначительные проблемы. 

Так, у ТМ «ВкусВилл» и Pepsi выявлена высокая концентрация дрожжей и плесневых грибов, а также превышено количество мезофильных аэробных микроорганизмов. У ТМ Export Style Classic Cola содержание бензонатов не соответствует маркировке. Напитки бренда 4 ТМ («Моя цена», Funky Monkey, «Каждый день» и «ВкусВилл») имеют в составе ортофосфорную кислоту, хотя на этикетке об этом ничего не сказано. Газировка Coca-Cola classic и вовсе содержит высокую концентрацию ортофосфорной кислоты. У Fantola превышена концентрация цитрата натрия. Что до бренда 2 ТМ, то там наблюдаются отклонения по вкусу и аромату, что не соответствует ГОСТу. Отдельно отмечается, что всё это не значит, что указанные напитки опасны. На самом деле концентрации не являются вредными для здоровья, но среди всех участников есть лидеры, которые не только смогли выйти вперёд, но и имеют высокие показатели качества, превышающие стандарты Роскачества. Всего таких напитков 7:

  • Fun up
  • Jumbo
  • Rich cola
  • Royal Cola Original
  • «Добрый Cola»
  • «Калинов»
  • «Черноголовка»
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Что любопытно, напиток «Добрый Cola» представляет собой оригинальную Coca-Cola, поскольку бренд принадлежал американской компании, продолжившей выпускать продукцию в РФ под новым названием. Не исключено, что в напиток вносились какие-то изменения, ведь в ходе анализа специалистами «Добрый Cola» занял второе место по соответствию вкусовых и цветовых показателей оригиналу. При этом на первом месте Jumbo, а на третьем Funup. Но куда больший интерес вызывают результаты слепых тестов среди обычных покупателей содовых. Так, тысячи любителей оригинальной Coca-Cola пришли к выводу, что наиболее по вкусу ей соответствуют напитки Bochkari и Fantola. «Добрый Cola» с небольшим отставанием на третьем месте. Можно сделать вывод, что после ухода оригинальных американских напитков российский рынок не только выжил, но и прекрасно приспособился. Возникли новые бренды, а отечественные компании смогли предложить потребителям не только вкусный, но и соответствующий оригиналу напиток. Не у всех это получается идеально, но в целом все 20 напитков можно пить, тогда как половина и вовсе полностью соответствует строгим стандартам Роскачества. Что до вкуса, то здесь всё гораздо сложнее, а значит присутствует субъективная оценка со стороны потребителей. Ну и как вы уже заметили выше, напитки «Каждый день» и «ВкусВилл» получили минимальные оценки соответствия оригинальному вкусу во время слепой дегустации. 

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#санкции #статистика #coca-cola
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