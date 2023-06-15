Американские журналисты полагают, что выиграть в конфликте с Китаем в таком положении почти невозможно

По мнению американского аналитика Скотта Риттера, если между Китаем и США вспыхнет конфликт из-за острова Тайвань, то Америку ждёт сокрушительное поражение. Прежде всего Риттер напомнил о том, что флот США будет находиться вдали от родины. Это значит, что пригнать все силы просто невозможно. Ну дело даже не только в количестве кораблей и авианосцев, ведь у Китая есть дальнобойные гиперзвуковые ракеты, которые потопят весь флот ещё до того, как разведчики заметят опасность. Бомбардировщики не смогут нанести материковому Китаю значительный урон, поскольку в Поднебесной выстроена мощная система ПВО, ну а истребители будут уничтожены, поскольку отправятся в один конец без дозаправки и шансов на успех. Некоторые эксперты полагают, что США могут рассчитывать на подводный флот, оснащённый достаточной ударной силой, чтобы поставить китайцев на место, но сегодня Bloomberg пишет о проблемах, с которыми сталкивается подводная флотилия США.

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Сообщается, что атомная подлодка USS Connecticut, находившаяся на ремонте после столкновения с подводной скалой полтора года назад, не вернётся на службу до 2026 года. Информацию подтвердили в Пентагоне, а эксперты полагают, что отставание Америки в техническом обслуживании будет только усиливаться, в то время как Китай продолжает наращивать потенциал. Напомним, что USS Connecticut, одна из трёх передовых подводных лодок, столкнулась с необозначенной на карте подводной скалой 2 октября 2021 года. Оценка стоимости ремонта носа и вертикального руля ВМФ составляет 80 миллионов долларов. Для Пентагона это может показаться незначительной суммой, вот только длительная задержка и невозможность возвращения на службу указывает на проблемы с техническим обслуживанием на американских верфях. Согласно официальным данным, из 49 быстроходных подводных лодок, 18 сняты с вооружения для технического обслуживания, что составляет более трети от общего числа.

Дайан Морер, глава отдела по оценке боеготовности в Счётной палате США, заявила, что сага с ремонтом USS Connecticut явно указывает на отсутствие резервного потенциала для проведения ремонтных работ. Она также подняла вопрос о возможности флота осуществлять ремонт повреждений, полученных во время боевых действий, в случае вооружённого конфликта. Проще говоря, если подводная ложка получит незначительное повреждение, то её будет проще подорвать, чем пытаться эвакуировать, ведь ремонт займёт годы. На данный момент атомная подлодка USS Connecticut пришвартована на Вашингтонской военно-морской верфи и ожидает начала ремонтных работ, которые должны были стартовать в феврале. В соответствии с информацией от ВМС, запланировано, что ремонт будет начат в следующем месяце после завершения работ по укреплению сухого дока на случай возможных землетрясений.

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Представители Министерства обороны США и конгрессмены уверены, что американские подводные лодки, оснащённые торпедами и крылатыми ракетами «Томагавк», являются главным преимуществом перед численно превосходящим китайским флотом в потенциальном сражении за Тайвань или контроль над морскими путями в Южно-Китайском море. По данным Bloomberg, в последние годы Счётная палата неоднократно информировала о задержках в подготовке подлодок. В отчёте за 2022 год указывается, что с 2008 по 2018 год ВМС США потеряли более 10 363 рабочих дней (что составляет более 28 лет) из-за задержек в прибытии и отбытии с верфей. В другом недавнем анализе Счётная палата также выяснила, что с 2014 по 2020 годы подлодки ВМФ США находились на техобслуживании на 9563 дня дольше, чем планировалось. Информация вызвала серьёзные опасения у журналистов Bloomberg, сомневающихся в способности флота США эффективно ремонтировать и поддерживать свои подводные силы. СМИ полагают, что такие значительные задержки в техническом обслуживании подлодок могут иметь негативное влияние на способность США действовать в потенциальных конфликтах и защищать свои интересы в море. Если ничего не изменить, то уже вскоре с боевого дежурства будут снята половина всех подводных лодок, ну а в итоге в Bloomberg приходят к выводу, что с таким подходом говорить о военном преимуществе над Китаем не приходится.