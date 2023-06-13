Известный аналитик высказался относительно итогов гипотетического конфликта за Тайвань между двумя странами

Общеизвестно, что значительная часть населения США уверена в своей исключительности, а элиты полагают, что вправе решать судьбы мира из Белого дома. В ход идут цветные революции и открытая агрессия, когда янки бомбардируют города и страны ракетами наносят удары штурмовиками. Попытки убедить американцев в том, что они не вправе решать за всех, не приводят к каким-либо последствиям, а риторика НАТО становится всё более агрессивной. Конфликт в Украине доказал, что политики в США не готовы слушать, но многие политологи уверены, что назревает настоящее противостояние сверхдержав, последствия которого предугадать крайне сложно. Речь идёт о спорах за остров Тайвань, который даже в США признан территорией Китая, но с недавних пор не даёт покоя команде Байдена.

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По мнению отставного офицера Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера, шансов на победу у Америки нет. Известный аналитик выразил свою озабоченность возможным развитием конфликта между США и Китаем, поскольку Байден и его окружение явно не осознаёт угрозы, которая нависла над миром. Риттер полагает, что сегодня Китай активно бросает вызов американским военным кораблям, пытаясь оспорить принцип свободы судоходства. Аналитик отметил, что китайские власти стремятся убедить США прекратить отправку военных кораблей через Тайваньский пролив, и в будущем готовы пойти на агрессивные методы воздействия для достижения своих целей. Риттер напоминает, что у Поднебесной есть гиперзвуковые ракеты, а значит американский флот, который попытается помешать Китаю взять Тайвань в кольцо, будет уничтожен ещё до того, как приблизится на расстояние выстрела. При этом противопоставить гиперзвуковому оружия в США нечего, а в итоге конфликт о котором так много говорят в прессе, превратится расстрел авианосцев и крейсеров с безопасного расстояния.

По словам Риттера, даже ВВС США столкнуться с серьёзными препятствиями. Американским самолётам необходимо вылететь с баз на Гуаме или в Японии, при этом требуется дозаправка и боевой воздушный патруль для обеспечения их безопасности. Китайские воздушные силы, с другой стороны, будут действовать с материка, имея большую оперативную свободу и преимущество в противовоздушной обороне. Самолёты-заправщики будут уничтожены, а значит истребители и бомбардировщики не смогут зайти вглубь страны. Проще говоря, флот будет подавлен, а для авиации США попытка нанести удар по континентальному Китаю равносильна смерти. При этом американские политики уже заявляли о том, что не допустят перехода Тайваня под контроль Поднебесной и готовы уничтожить остров вместе со всей инфраструктурой и технологическими компаниями. В итоге конфликт может повлечь за собой многочисленные жертвы как среди военных, так и гражданского населения.

Риттер напомнил, что в 2024 году состоятся выборы на Тайване, а сегодня оппозиционная партия Гоминьдан получает всё больше сторонников. При этом политики не спешат бросаться в объятья Америки, предпочитая договариваться с Китаем о дезинтеграции и сотрудничестве. Не исключено, что остров перейдёт в юрисдикцию Поднебесной мирным путём, что кажется оптимальным решением для Китая и Тайваня, но противоречит интересам правящих элит в США. Америка не готова расстаться со своими фантазиями и уверена в том, что может и дальше диктовать свою политику по всему миру. Простой пример, любые корабли, которые находятся в нейтральных водах рядом с США воспринимаются в штыки и называются враждебными, тогда как военно-морской флот Америки позволяет себе появляться у границ России, Китая, Индии и многих других государств. Чего только стоит информация о том, что США тайно перевезли в Европу около 150 ядерных боеголовок. Нет никаких сомнений, что все они направлены на российские города. Ну а желание России разместить ядерное оружие на территории Беларуси вызвало в США и Европе настоящую истерику.

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Что до жителей Тайваня, то сегодня они смотрят в сторону Украины и осознают, что не хотят устроить на своей земле конфликт, поэтому нет ничего удивительного в том, что Гоминьдан набирает всё больше голосов. Как все эти проблемы будут решаться, пока неясно, но противостояние нарастает, а ни одна из сторон не готова идти на уступки.