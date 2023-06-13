Выбираем видеокарты для игр в 2К, которые останутся актуальны даже спустя 4 года

За последние дни мы видели несколько крупных анонсов, а игровые студии охотно делятся скриншотами ещё не вышедших блокбастеров и даже демонстрируют получасовые ролики. При этом всё больше разработчиков рассказывают о планах использования игрового движка Unreal Engine 5, который отличается огромными возможностями и в перспективе сможет привести к появлению графики уровня Next Gen. Первые ласточки прилетят уже в 2023 году, а полномасштабную атаку стоит ожидать в 2024. Эксперты уверены в том, что всё это приведёт к резкому росту требований в играх, а значит перед нами ещё один повод купить мощную видеокарту.

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Вообще, понятие мощной видеокарты разнится от геймера к геймеру, ведь для кого-то и бюджетная модель за 17 тысяч кажется даром судьбы. Сегодня мы остановимся на золотой середине, выбрав в качестве точки отсчёта разрешение 2К. Давайте подберём такие видеокарты, которые останутся актуальны несколько лет и точно будут справляться с играми на движке Unreal Engine 5. Флагманы оставим за бортом, а значит при большом желании и усердии купить любую из указанных нами видеокарт может любой работающий геймер.

Начнём с GeForce RTX 4070, представляющей собой переходное звено между флагманами и середняками в линейке NVIDIA. Ещё в прошлом поколении за аналогичный графический чип просили 500 долларов, но сегодня аппетиты выросли, а купить GeForce RTX 4070 в российской рознице дешевле 65 тысяч крайне сложно. Сказывается не только высокая начальная стоимость, но и падение курса рубля. Хотим вас огорчить, но если национальная валюта продолжит дешеветь, то цены будут расти. Что до GeForce RTX 4070, то она имеет огромный жизненный цикл и в разрешении 2К смотрится идеально. Скорее всего, даже в 2025 году не появится ни одной игры, которая потребует у вас снизить настройки графики. Трассировка лучей может увеличить привлекательность картинки, ну а спустя полгода после своего появления технология масштабирования DLSS 3.0 доступна в более 50 играх.

GeForce RTX 4060 Ti могла бы стать популярной, но высокая стоимость свела на нет всю ценность данной видеокарты. Прежде всего не забывайте, что впервые за много лет NVIDIA выпустила графический чип, который вообще не принёс увеличения быстродействия между поколениями. Это абсурд, а ведь GeForce RTX 4060 Ti ещё и получила начальную стоимость от 400 долларов. В магазинах РФ у вас просят почти 45 тысяч рублей, хотя выбор всё же есть, ведь GeForce RTX 3060 Ti почти не уступает новинке 2023 года. Старая видеокарта также имеет 8 Гб видеопамяти и способна генерировать аналогичное количество кадров в секунду. К сожалению, обе видеокарты мы не можем вам советовать, поскольку они не обладают потенциалом и хороши только здесь и сейчас. Главная проблема заключается в острой нехватке видеопамяти. Даже сегодня 8 Гб вам может не хватить в некоторых играх, ну а требовательные новинки на базе Unreal Engine 5 и вовсе способны поставить GeForce RTX 4060 Ti в безвыходное положение.

Если вы не готовы потратить на видеокарту больше 40 тысяч рублей, то самое время присмотреться к Radeon RX 6750 XT. Здесь вы получите не только скоростную память, но и внушительную производительность в комплекте с 12 Гб видеопамяти. Всё это гарантирует, что ни одна требовательная игра в ближайшие годы не сможет вынудить вас идти на компромиссы, но мы всё же хотим обратить внимание, что Radeon RX 6750 XT ощутимо уступает указанной выше GeForce RTX 4070. Нужно понимать, что разница в цене слишком большая, а видеокарта AMD может и быстрая, но не способна тягаться с новинкой NVIDIA.

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На закуску оставляем вам Radeon RX 6650 XT. Вообще, эта видеокарта способна справляться с играми в 2К лишь условно, так как не обладает достаточной мощностью и предлагает всё те же 8 Гб видеопамяти. Несмотря на всё это Radeon RX 6650 XT кажется нам интересной, поскольку стоит 32 тысячи рублей. Она почти не уступает GeForce RTX 3060 Ti в скорости, но позволит вам сэкономить 7 тысяч рублей. В данной ценовой категории – это довольно значительная сумма, ну а инсайдеры уверены в том, что потенциал Radeon RX 6650 XT ещё не раскрыт. По их мнению, FSR 3.0 способна значительно улучшить скоростные показатели видеокарты, ведь технология масштабирования следующего поколения окажется эффективной и начнёт оказывать минимальное воздействие на графику. Проще говоря, мыло на экране почти исчезнет.