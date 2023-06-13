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Стоит ли покупать видеокарту с рук, и почему восстановленная GeForce RTX 3090 лучше GeForce RTX 4070
Не всё так очевидно, но восстановленные видеокарты имеют полноценную гарантию и проверены специалистами
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Представьте себе, что вы хотите купить видеокарту, о которой долго мечтали, но по независящим от вас причинам не можете себе позволить такой дорогой продукт. Может вас уволили с работы, или задерживают заработную плату. Ну или видеокарта просто подорожала, ведь курс рубля падает. Словом, если вы хотите дешевле, то есть всего несколько вариантов. Самый очевидный состоит в выборе чего-то менее производительного. В этом случае вы потеряете в скорости, но сможете взять совершенно новый продукт с полноценной гарантией.

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Есть также вторичный рынок, на котором огромный выбор. Если вам повезёт, то всё пройдёт отлично, а самый обычный геймер продаст вам видеокарту в хорошем состоянии. Ну или не повезёт, а в результате видеокарта будет подгорелая, полумёртвая или после серьёзного ремонта. Никто такими подробностями с вами не поделится. Ну и не забывайте, что иногда в рознице можно встретить так называемые восстановленные графические чипы. Как правило, нам не сообщают, какой ремонт производился, но вы вправе рассчитывать на то, что видеокарта обслуживалась в мастерской, а специалист имел высокую квалификацию. Никаких сюрпризов, а в комплекте идёт полноценная гарантия.

Мы не агитируем вас, ведь у каждого на этот счёт есть своё мнение. И всё же, если вы готовы пойти на компромисс, немного сэкономив, то давайте рассмотрим две восстановленные видеокарты в магазине Ситилинк. Прежде всего за 67 тысяч рублей продаётся GeForce RTX 3090. Старый флагман имеет 24 Гб видеопамяти и невероятную производительность. Его потенциала достаточно для игр в 4К, ну а потенциальный покупатель получит ещё полтора года гарантии. Ещё раз отметим, что это товар не для всех, ведь вам потребуется мощный блок питания и вместительный корпус с хорошим охлаждением. GeForce RTX 3090 действительно быстрая, а потенциала достаточно на 4 года эксплуатация с постепенным переходом в 2К. Скорее всего, даже спустя 6 лет вы сможете запускать все игры на максимальных настройках графики в 1080р, ну заплатить за всё это придётся 67 тысяч рублей.

За эту цену в наличии новая GeForce RTX 4070. Нужно осознавать, что быстродействие тут ниже, а видеопамяти в 2 раза меньше. Фактически, перед нами видеокарта для 2К, которая может быть интересна как энтузиастам, так и обычным любителям компьютерных игр. GeForce RTX 3090 быстрее, но она уже ремонтировалась и имеет в 2 раза меньше гарантийный срок. Однозначного совета не существует, поэтому вы принимаете окончательное решение самостоятельно.

Когда речь идёт о флагманах, то переплата за бренд или модель с разгонным потенциалом может легко превышать 20 тысяч рублей. А вот потенциальные покупатели недорогих решений стараются максимально сэкономить. Восстановленная GeForce GTX 1660 SUPER прошла ремонт и стоит ровно на 6 тысяч рублей дешевле, чем новая видеокарта. Обе модели идентичные, ну а вы подумайте о том, стоит ли вообще экономить такую сумму. Для многих 6 тысяч кажутся незначительными, тогда как немало геймеров пытаются экономить даже сотню рублей, поскольку в конечном итоге такое решение позволит собрать более мощную систему.

Если вы хотите видеокарту для сравнения за 17 тысяч рублей, то стоит обратить внимание на GeForce GTX 1650. Эта видеокарта значительно медленнее, имеет 4 Гб видеопамяти и с большим трудом справляется с играми. Новинки даются GeForce GTX 1650 нелегко, а в результате в некоторых требовательных тайтлах у вас не выйдет выставить разрешение дисплея даже на 1080р. Обязательно учитывайте эту переменную, ведь GeForce GTX 1660 SUPER таких проблем не имеет. Восстановленная видеокарта предложит всего год гарантии, но кажется нам намного перспективнее. Всё это не значит, что мы советуем вам брать именно её.

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Например, немногим дешевле 15 тысяч рублей доступна Radeon RX 6400, которая в некоторых случаях способна справляться даже с требовательными новинками. В данном случае всё зависит о того, есть ли у вас на материнской плате доступ к PCIe 4.0. Если такового нет, то игры запускать вы сможете только в своей фантазии, ну а при поддержке современного интерфейса быстродействие окажется на уровне GeForce GTX 1650. Не супер, но это всё же сэкономит вам пару тысяч рублей. Помните о том, что на вторичном рынке много мошенников, а восстановленная видеокарта уже проверена специалистом. Может так быть, что вы купите на вторичном рынке нужную вам видеокарту, но кустарный мастер провёл ремонт в ненадлежащих условиях, а значит никакой гарантии не будет, даже если она есть на бумаге. Учитывайте все за и против, прежде чем брать восстановленные и б.у. видеокарты.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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