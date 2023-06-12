Немецкие кошки попадают в ловушку, выбраться из которой крайне сложно

Сегодня многие аналитики по обе стороны океана пытаются подвести итоги первой недели наступательной операции украинской армии. Удивительно, но на этот раз практически все единогласно говорят о полном фиаско Зеленского, хотя даже в этом случае не всё так однозначно. Прежде всего находятся эксперты, которые уверены в том, что речь идёт о специфической тактике боя, когда ВСУ истощают оборону российской армии, направляя туда резервы, не давая бойцам в опорных пунктах перевести дух. Отмечается, что всё идёт по плану, а некоторые украинские политики и вовсе заявляют, что так и должно быть. Потери в первые дни – это норма, а спустя неделю или две оборона РФ начнёт трещать, ну а в образовавшуюся брешь прорвётся вся 100-тысячная группировка ВСУ (по некоторым данным, 56-тысячная). Как бы там ни было украинская армия несёт потери, а сегодня даже американские журналисты признают, что за первую неделю не удалось занять ни одного значимого участка, а в итоге первая линия обороны устояла.

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По мнению журналистов The Drive, особую сложность представляют собой минные поля, прохождение по которым приводит к огромным потерям в живой силе и технике. При этом есть мнение, что рано или поздно мины закончатся, а значит в какой-то момент ВСУ смогут увеличить темпы наступления. Кроме замедления при попытке разминирования минных полей темпы тормозит работа российской РЭБ. Фактически, на линии соприкосновения нет связи, а значит ВСУ не может использовать дроны, получая информацию с американских спутников. Отсутствие связи и постоянные помехи играют на руку российским вертолётам, а журналисты The Drive пишут, что Ка-52 наносят удары по колоннам украинских войск с безопасного расстояния. Риски существуют, но пока преимущество на стороне РФ. Ещё более пессимистичную картину рисует Royal United Services Institute (RUSI). Специалисты аналитического центра, расположенного в Англии утверждают, что армия РФ полностью изменила тактику ведения боя и вынесла уроки из наступательной компании 2022 года.

Что до ВСУ, то там используют старые стратегии, которые доказали свою несостоятельность и приводят к многочисленным жертвам. Так, во время атаки украинская армия использует много техники, пытаясь прорывать оборону на том или ином участке, тогда как российская стороны предпочитает не подставлять танки под удар. В RUSI пишут, что ВСУ не хватает поддержки пехоты, а в результате бронированные машины уничтожатся, поскольку русские задействуют тактику «огневого налёта». Суть её сводится к следующему: танки Т-80 располагаются на расстоянии 2-3 километров от линии соприкосновения, что делает их недоступными для находящихся в руках ВСУ ПТРК. Чаще всего украинцы используют американские Javelin и израильские Spike NLOS, но их дальности недостаточно для поражения танков, при этом манёвренные Т-80 грамотно используют оптику и способны бить по технике и подходящим силам противника прямой наводкой. После того как боекомплект полностью отстрелян, российские танки быстро уходят в тыл, а удары продолжаются с других направлений.

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Аналитики RUSI отмечают, что несколько Т-80 способны полностью парализовать продвижение колонны украинских войск. Техника ВСУ не может двигаться дальше, поскольку голова колонны уничтожена, но и не может быстро вернуться. По танкам и броневикам бьют вертолёты и артиллерия, а шансов уйти практически нет. RUSI полагают, что именно по этой причине украинское командование приняло решение не использовать для атаки значительные силы. Теперь в бой бросают разрозненные подразделения пехоты в сопровождении нескольких танков. Насколько подобная тактика будет эффективна, станет известно уже совсем скоро. Ну а пока аналитики RUSI уверены в том, что общая стратегия Зеленского основана на устаревших утверждениях. Взять в лоб первую линию обороны РФ на Запорожском направлении можно, но на это уйдёт слишком много времени, а потери окажутся такими, что двигаться дальше будет невозможно. Но если с людскими ресурсами у Киева всё в полном порядке, то восполнить запасы танков уже не будет возможности. Известно, что европейские страны передали только часть от обещанных танков Leopard 2. Ну а учитывая сколько немецких кошек сгорело за первую неделю, ожидать поставок без изменения тактики не приходится.