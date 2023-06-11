По некоторым данным резервы составляют до 56 тысяч человек и до 350 танков

Судя по данным военкоров, утро 11 июня можно назвать небольшой передышкой, ведь наступательная операция ВСУ замерла, а украинское командование занято перегруппировкой войск. Известно, что после нескольких попыток продавить первую линию российской обороны, противник откатился на исходные позиции, а эксперты гадают о том, какими будут последующие действия ВСУ. При этом особый упор делается на том, что в Киеве пытаются дезинформировать руководство СВО, тогда как большая часть резервов ещё даже не подошла к линии соприкосновения. По данным Рогова, всего ВСУ на Запорожском направлении сконцентрировали до 100 тысяч человек, а основные силы расквартированы вдалеке от фронта и не вступают в бой. Очевидно, что есть определённые причины, а одна из них заключается в том, что в Киеве надеются на стремительный прорыв, поэтому оставляют свежие резервы. Сложно сказать, насколько информация соответствует действительности, поскольку некоторые источники называют совершенно другие цифры.

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Предполагается, что вся группировка, которая была сосредоточена на Запорожском направлении, насчитывала 56 тысяч человек. Это полноценные 68 батальонов, которые хорошо укомплектованы вооружением и различной техникой. Только танков поставлено до 350 единиц, а многочисленных типов и модификаций бронированных машин до 1000 штук. На Запорожском направлении ВСУ собрали до 500 единиц миномётов и артиллерийских установок, что позволяет вести плотный огонь для поддержки механизированных подразделений. Также насчитывается до 140 РСЗО, а вот определить количество советских и зарубежных экземпляров невозможно. Пропорции остаются неизвестны, а эксперты указывают на попытки командования украинской армии изменить тактику ведения наступательной операции. Так, если в первые дни проводились попытки проломить оборону в направлении Орехов-Работино, то вчера вечером это была Васильевка, расположенная южнее Запорожья и западнее Орехова.

Местность там нельзя назвать ровной, что затрудняет движение танковых колонн, а в результате начало применяться боевое задымление. Так, ВСУ ставят маскировочные дымы с целью незаметного подхода лёгкой бронированной техники к позициям российских опорных пунктов. Военкоры отмечают, что из-за ветреной погоды в Запорожской области эффект оказывается прямо противоположный, а в результате украинские войска сами оказываются дезориентированы. Некоторые источники уверяют, что за первую неделю наступления ВСУ потеряли до 150 различных единиц техники, включая тяжело и легко бронированные машины, а также танки. Похоже, времени у киевских властей осталось немного, поскольку на носу июльский саммит НАТО. Вчера в столицу Украины приезжал премьер Канады. Политик нагрянул неожиданно и вынудил Зеленского признать, что наступательная операция действительно проводится. Одновременно с этим украинский президент сделал целый ряд заявлений, пообещав в тому самому саммиту НАТО в июле взять Мелитополь.

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Многие эксперты увязывают дальнейшую поддержку Киева с успехами наступательной операции. Проще говоря, если ВСУ продолжит топтаться на месте, то придётся потуже затягивать пояса, ведь помощь от НАТО может иссякнуть. В кулуарах на Банковой поговаривают, что вчера Зеленский пообещал Трюдо исправиться и за месяц не только проломить оборону армии РФ, но взять под контроль несколько населённых пунктов. В ответ на это премьер Канады обещает выделение несколькими странами НАТО истребителей F-16, дальнобойных ракет ATAKMS и дополнительных РСЗО HIMARS. Ну а поскольку в руках президента Украины сосредоточена действительно мощная группировка войск, то стоит ожидать обострения на Запорожском направлении. Некоторые военные эксперты полагают, что наступление продлиться не больше недели, но многие уверены в том, что всё это только начало, а в итоге ожесточённое противостояние может затянуться на месяцы. По словам генерал-майора ВСУ в отставке Сергея Кривоноса, текущий план и уже проведённая наступательная операция не выглядят эффективными. Украинская армия испытывает острую нехватку авиации, тогда как у России есть достаточно средств для подавления тяжёлой техники ещё до её подхода к укреплённому району. В результате без поддержки с воздуха реализовать задуманное не выйдет, а значит контрнаступление обречено на провал.