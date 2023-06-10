США теряют контроль над регионом

Похоже, ещё совсем недавно многие страны считали, что США не пойдут на открытое нарушение взятых на себя обязательств и не станут использовать собственную мощь для подавления неугодных. Казалось, что Америка придумала единые законы, которых сама будет придерживаться, но конфликт в Украине, использование доллара в качестве оружия и разрушение целой страны для достижения собственных целей открыло глаза даже тем, кто до этого старательно прятал голову в песок. Военная стратегия США становится всё более агрессивной, а многие страны больше не хотят доверять янки защиту своих границ, поскольку опасаются, что американцы воспользуются этим для контроля над политическими элитами. Аналитики полагают, что есть целый ряд колеблющихся стран, которые уже не готовы двигаться в фарватере США, но ещё не определились, что им делать и какую политику проводить. Предлагается сделать всё возможное для возврата этих стран под контроль Америки, но пока всё это происходит, в мире возникает новая сила, способная поставить влияние США под большой вопрос.

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Ещё совсем недавно Иран считался изгоем, а в Америке наигранно сетовали на то, что исламские страны разделены сложными религиозными и моральными разногласиями. Похоже, агрессивная политика вперемешку с глупостью сделала своё дело, ведь совсем недавно стало известно о формировании в регионе Персидского залива нового военно-морского альянса. Союз, созданный Ираном при участии Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Ирака, Пакистана и Индии, стал результатом взаимодействия стран региона, желающих укрепить безопасность и сбалансировать свои отношения в свете недовольства безответственной политикой США. Командующий ВМС Ирана, Шахрам Ирани, заявил о понимании того, что только сотрудничество и сближение стран региона между собой могут обеспечить стабильность и безопасность. Хотя конкретная структура альянса пока не раскрыта, Ирани отметил, что она будет сформирована в ближайшее время. В свете недавнего выхода ОАЭ из оперативной группы, поддерживаемой США, и возникшего недовольства по поводу обещанной безопасности судов в регионе, объявление о военно-морском альянсе вызвало дополнительное волнение среди американских политиков.

Эксперту отмечают, что Китай, который в последнее время усилил свою активность и влияние в регионе, полностью поддержал план формирования альянса. Пекин заявил, что такой союз сможет внести вклад в глобальный мир и энергетическую безопасность. Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай поддерживает диалог и консультации между странами региона для разрешения споров и установления добрососедских отношений. США, стремясь поддерживать своё господство на важных водных путях и противостоять влиянию Китая, вынуждены пересматривать свою политику в регионе. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Саудовскую Аравию, где он встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, свидетельствует о попытке американского дипломата спасти отношения с Саудовской Аравией, которые недавно достигли дна. В заявлении Госдепартамента США отмечается, что стороны подтвердили свою приверженность стабильности, безопасности и процветанию на Ближнем Востоке и за его пределами. Однако, страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, стремятся проводить более сбалансированную политику между США и Китаем.

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Новый военно-морской альянс, о котором заявил командующий ВМС Ирана, вызывает серьёзные вопросы о будущем балансов в регионе. Эксперты уверены, что при поддержке Китая союз может ослабить военную активность США в Персидском заливе и угрожает контролю США над ключевыми морскими путями. Считается, что стратегия США направлена на поддержание своего господства на этих водных артериях в противовес Китаю. Поднебесная пытается вытеснить Америку в регионе, ну а эксперты полагают, что план жизнеспособен. Проблем на пути формирования военно-морского альянса предостаточно, поскольку страны не имеют опыта взаимодействия и всегда полагались на поддержку со стороны Белого дома. Похоже, наступило время выйти из-под контроля дядюшки Сэма, а значит ещё один регион станет проводить относительно самостоятельную политику. Кстати, ОПЕК уже достаточно давно демонстрирует свою приверженность политике, проводимой Китаем и Россией, а разногласия между США и Саудовской Аравией только увеличиваются.