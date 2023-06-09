Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Американский аналитик назвал 6 колеблющихся стран, от которых зависит геополитическая карта мира
Аналитики Foreign Policy уверен в том, что США ещё могут склонить колеблющихся на свою сторону
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

По состоянию на начало 2023 года известно о том, что США имеют в распоряжении около 950 баз и различных объектов на территории 80 суверенных государств по всему миру. Точного количества никто не знает, а аналитики уверены, что в конечном итоге подобных объектов может быть значительно больше. Военный бюджет США является одним из самых засекреченных, а информации о том, куда уходят сотни миллиардов долларов, никто не знает. Большая часть стран, которая дала разрешение на размещение американской военной базы в конечном итоге лишается права принимать суверенные решения и начинает проводить политику в интересах элит в США. Америка прочно держится за роль глобального жандарма и не собирается уходить с мировой арены. Мало того, звучат призывы о расширении НАТО, а также включении туда нескольких азиатских стран. При этом формируется и новая геополитическая сила. БРИКС расширяется, а эксперты полагают, что 22 августа будет объявлено о введении новой международной валюты. Отмечается, что реализация плана потребует времени, а значит у доллара есть как минимум год, ну а скептики уверены в том, что для США не всё так критично, ведь существуют так называемые колеблющиеся страны, от решений которых и будет зависеть картина мира. 

реклама

По данным аналитиков, речь идёт о следующих государствах: Бразилии, Индии, Индонезии, Саудовской Аравии, Южной Африке и Турции. Ниже представлено мнение Клиффа Купчана, председателя консалтинговой фирмы Eurasia Group. Есть все основания полагать, что США уже утратили контроль над перечисленными странами, а многие из них (если не все) приняли решение двигаться в форматере с Россией и Китаем. И всё же, давайте изучим мнение известного аналитика. Клифф полагает, что перечисленные государства играют роль барометра для геополитических тенденций в своих регионах. При этом все они отказались поддержать коллективный Запад в оказании военной помощи Украине и введении санкций против России. Некоторые из них даже противодействовали антироссийским санкциям и подрывали их. Одной из таких стран является Турция, которая направляет в Россию большие объёмы товаров двойного назначения, нарушая западные санкции. Это привело к введению санкций Вашингтоном против четырёх турецких компаний. Большинство указанных выше государств предпочитают сохранять нейтралитет, а некоторые даже склоняются в сторону России, поддерживая торговые и другие связи с ней.

По прогнозам Международного валютного фонда, российская экономика в этом году ожидает рост на уровне 0,7%, несмотря на западные санкции. Купчан считает, что эти колеблющиеся страны помогают России ослабить воздействие санкций и будут продолжать делать это несмотря на угрозы со стороны США. Эти страны также проявляют активность в качестве посредников в различных конфликтах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал ведущим посредником в зерновых сделках между Россией и Украиной, участвовал в мирных переговорах и имеет потенциал для содействия будущим переговорам. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также предложил свою инициативу по разрешению конфликта, а Индия рассматривает возможность выступить посредником в будущем урегулировании украинского конфликта. Купчан считает, что эти страны могут выступать в качестве посредников и в других конфликтах.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-30% на стиралку Бош 4 серии
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Аналитик предлагает особое внимание уделить объединению сил с этими колеблющимися государствами, что станет выгодно для США. Очевидно, что отказ этих стран поддержать США в отношении Украины или конкуренции с Китаем свидетельствует об их удалении от американской орбиты. В свете этого, Купчан предлагает Вашингтону тщательно продумать свою дипломатическую стратегию не только в отношении каждой из шести стран, но и в отношении других менее значимых игроков на мировой арене. Аналитик советует начать бомбардировку лидеров и политических элит колеблющихся по дипломатическим каналам. По его мнению, следует учитывать, что возникновение конфронтации между США и Китаем может негативно повлиять на силу и рычаги влияния этих стран. Возможное противодействие со стороны Индии к попыткам Китая контролировать БРИКС также являются факторами, которые необходимо учесть. Купчан уверен в том, что ещё не всё потеряно, а грамотная внешняя политика позволит Америке вернуть контроль над миром. Отметим, что аналитик забыл указать, что обычно США придерживается стратегии угроз и запугивания, а также предпочитают цветные революции дипломатии. Именно поэтому многие государства бегут от янки, ну а готов ли альянс БРИКС взять на себя ответственность и выступить как единая сила, мы узнаем в ближайшие годы. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #политика
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
Залужный собирает ставку командования ВСУ после негативных итогов наступательной операции
Контрнаступление ВСУ пошло не по плану – военкоры показали горящие Т-64БВ и Mastiff под Запорожьем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин поблагодарил российских солдат и заявил, что наступление ВСУ продолжится
13
Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
29
ВС РФ захватили оборудование противника, вызвавшее обоснованную тревогу у российских инженеров
7
На Запорожском направлении зафиксировано уничтожение колонны с танками Leopard
16
ВСУ впервые применили танки Леопард-2 на Запорожском направлении
3
Intel представила видеокарты Arc Pro A60 и A60M предназначенные для рабочих станций
+
FSP представила обновлённые ATX 3.0 блоки питания SFX формата Dagger Pro мощностью 750 и 850 Вт
+
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
15
ChatGPT-4 теперь доступен всем бесплатно, но есть один нюанс
26
Пригожин: Это первая волна, контрнаступление ВСУ будет продолжаться
2
Российские силы сумели отбить 8 атак ВСУ на Бахмут, где поразили и французские колёсные танки АMX-10
4
The Washington Post: Киев начал масштабное наступление, открыв решающий этап в конфликте
3
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
5
Ускорители AMD заставят понервничать NVIDIA, даже если не окажутся быстрее
+
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
7
Российский спецназ сумел заполучить крошечный беспилотник "Black Hornet" в Новой Таволжанке
3
Российские бойцы получили доступ к трём брошенным ВСУ французским танкам AMX-10 в Запорожье
9
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
8
В мессенджере WhatsApp появятся каналы
+
Российский спецназ захватил редкий британский беспилотник, обладающий сверхмалыми размерами
10

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
2
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
20
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
5
Страшная сказка про Голливуд
4
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
9
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
30
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
6

Сейчас обсуждают

Humanoid99
17:47
Потому что враги существуют только в голове. В реальности нет даже никаких границ между государствами. Всё придумано в головах людей. Посмотрите фильм "Шоу Трумэна" с Джимом Кэрри.
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
sop18
17:45
Прекрасно запускается и работает под разными ОС. Простейший пример, слепленный на коленке менее чем за пол часа. А ты гурман, тебе "кривой рендер" не нравится.))) Тебе, одаренному, показан один из вар...
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
Китя.
17:44
Если ограничу видео память в 9780GB то будет под 100фпс. вот теперь маленько знаешь что такое RADEON. да и сам говорил что если памяти на карте мало типа по фиг. вот и по фиг графу выкрутить не смог с...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
Humanoid99
17:43
Индия и Индонезия раньше были одной землёй. Это было давно, до т.н. "всемирного потопа". https://overclockers.ru/blog/prithvi/show/94974/puteshestvie-v-neizvestnost-chast-pervaya-vodnyj-dom
Американский аналитик назвал 6 колеблющихся стран, от которых зависит геополитическая карта мира
Chimbal
17:43
"И который прекрасно работает и на Windows и на Linux." - а где "прекрасно работает" под линуксом? или отвратительно кривой рендер под линуксом это называется "прекрасно работает"? даже с таким просте...
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
dagnoparte
17:41
А чего матерился? Очки для тестов ему не подарили? Печалька...
Взгляд на Apple Vision Pro через небольшую историю виртуальной реальности
troglodit
17:41
сплошные Джоны Диры, разных моделей. в этом году уборочная раненько началась.
В сети появились фото и видео с уничтоженной НАТОвской техникой
Winssy
17:40
И? Настройки максимальные, выше уже не поставить. Это называется внутриигровая оптимизация. Игра видит 10гб и работает с 10гб, что доказывает в очередной раз, что не нужно в реальности играм овердофиг...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
Житель ДНР
17:38
«Потерь нет» – это выражение, запущенное в обиход ныне чубатым пропагандистом Тымчуком, давно стало мемом. Сам свидомый автор мема уже лежит в могиле.
ВСУ несмотря на существенные потери продолжают атаковать на Запорожском направлении
ACETON87
17:35
Мы не радуемся. Просто констатируем что западная техника прекрасно уничтожается дешёвыми средствами. Разговоров про эти леопарды было много, а они горят как спички. Хотя в украинском сегменте новостей...
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем