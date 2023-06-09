Аналитики Foreign Policy уверен в том, что США ещё могут склонить колеблющихся на свою сторону

По состоянию на начало 2023 года известно о том, что США имеют в распоряжении около 950 баз и различных объектов на территории 80 суверенных государств по всему миру. Точного количества никто не знает, а аналитики уверены, что в конечном итоге подобных объектов может быть значительно больше. Военный бюджет США является одним из самых засекреченных, а информации о том, куда уходят сотни миллиардов долларов, никто не знает. Большая часть стран, которая дала разрешение на размещение американской военной базы в конечном итоге лишается права принимать суверенные решения и начинает проводить политику в интересах элит в США. Америка прочно держится за роль глобального жандарма и не собирается уходить с мировой арены. Мало того, звучат призывы о расширении НАТО, а также включении туда нескольких азиатских стран. При этом формируется и новая геополитическая сила. БРИКС расширяется, а эксперты полагают, что 22 августа будет объявлено о введении новой международной валюты. Отмечается, что реализация плана потребует времени, а значит у доллара есть как минимум год, ну а скептики уверены в том, что для США не всё так критично, ведь существуют так называемые колеблющиеся страны, от решений которых и будет зависеть картина мира.

реклама

По данным аналитиков, речь идёт о следующих государствах: Бразилии, Индии, Индонезии, Саудовской Аравии, Южной Африке и Турции. Ниже представлено мнение Клиффа Купчана, председателя консалтинговой фирмы Eurasia Group. Есть все основания полагать, что США уже утратили контроль над перечисленными странами, а многие из них (если не все) приняли решение двигаться в форматере с Россией и Китаем. И всё же, давайте изучим мнение известного аналитика. Клифф полагает, что перечисленные государства играют роль барометра для геополитических тенденций в своих регионах. При этом все они отказались поддержать коллективный Запад в оказании военной помощи Украине и введении санкций против России. Некоторые из них даже противодействовали антироссийским санкциям и подрывали их. Одной из таких стран является Турция, которая направляет в Россию большие объёмы товаров двойного назначения, нарушая западные санкции. Это привело к введению санкций Вашингтоном против четырёх турецких компаний. Большинство указанных выше государств предпочитают сохранять нейтралитет, а некоторые даже склоняются в сторону России, поддерживая торговые и другие связи с ней.

По прогнозам Международного валютного фонда, российская экономика в этом году ожидает рост на уровне 0,7%, несмотря на западные санкции. Купчан считает, что эти колеблющиеся страны помогают России ослабить воздействие санкций и будут продолжать делать это несмотря на угрозы со стороны США. Эти страны также проявляют активность в качестве посредников в различных конфликтах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал ведущим посредником в зерновых сделках между Россией и Украиной, участвовал в мирных переговорах и имеет потенциал для содействия будущим переговорам. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также предложил свою инициативу по разрешению конфликта, а Индия рассматривает возможность выступить посредником в будущем урегулировании украинского конфликта. Купчан считает, что эти страны могут выступать в качестве посредников и в других конфликтах.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -30% на стиралку Бош 4 серии Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Аналитик предлагает особое внимание уделить объединению сил с этими колеблющимися государствами, что станет выгодно для США. Очевидно, что отказ этих стран поддержать США в отношении Украины или конкуренции с Китаем свидетельствует об их удалении от американской орбиты. В свете этого, Купчан предлагает Вашингтону тщательно продумать свою дипломатическую стратегию не только в отношении каждой из шести стран, но и в отношении других менее значимых игроков на мировой арене. Аналитик советует начать бомбардировку лидеров и политических элит колеблющихся по дипломатическим каналам. По его мнению, следует учитывать, что возникновение конфронтации между США и Китаем может негативно повлиять на силу и рычаги влияния этих стран. Возможное противодействие со стороны Индии к попыткам Китая контролировать БРИКС также являются факторами, которые необходимо учесть. Купчан уверен в том, что ещё не всё потеряно, а грамотная внешняя политика позволит Америке вернуть контроль над миром. Отметим, что аналитик забыл указать, что обычно США придерживается стратегии угроз и запугивания, а также предпочитают цветные революции дипломатии. Именно поэтому многие государства бегут от янки, ну а готов ли альянс БРИКС взять на себя ответственность и выступить как единая сила, мы узнаем в ближайшие годы.