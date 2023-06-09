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Как собрать игровой компьютер за копейки – 5 процессоров для экономных геймеров и школьников
Если вам нужен недорогой компьютер, то обязательно начните свою сборку с правильного процессора
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Сегодня мы с вами уже изучили видеокарты, которые подходят для владельцев мониторов с разрешением дисплея 1080р. Как оказалось, достаточно собрать 26 тысяч рублей, а наиболее оптимальным решением является народная GeForce RTX 3050. Если обратить внимание на тесты, то Radeon RX 6600 оказывается быстрее, но фанаты NVIDIA предпочитают стабильность, поэтому относятся к продукции AMD с некоторыми сомнением. 

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Какую бы видеокарту вы не выбрали, обойтись без процессора невозможно. И вот здесь и нужно остановиться, как следует задумавшись о правильном выборе. Так, если вы переусердствуете с экономией, то можете получить хорошую видеокарту, но откровенно плохой процессор. В итоге достичь эталонных результатов не удастся, а количество кадров в секунду окажется удручающим. Переплатив за процессор, вы не сможете получить более высокий фрамрейт, а значит и это решение нам не подходит. 

Пожалуй, есть два оптимальных процессора, которые могут рекомендоваться для экономных геймеров. Это: Ryzen 5 5600Х и Core i5-12400F. Начнём с первого. Ryzen 5 5600Х прекрасно справляется с любыми задачами, которые только могут встать на пути обычного пользователя. Это значит, что не будет проблем с запуском программного обеспечения, а сам камень способен вытянуть видеокарту даже за 40 тысяч рублей. Поскольку на такую сумму мы не рассчитываем, то можно говорить о некотором запасе прочности, что также выглядит как плюс. Core i5-12400F медленнее в синтетических тестах, но в играх почти не отстаёт от процессора AMD. В итоге можно рассчитывать на приличную скорость, при этом оба процессора ещё и не предъявляют высоких требований к материнской плате и ОЗУ. Берите недорогие комплектующие, ведь пользы от мощного железа не будет. Что до оперативной памяти, то попытки разгона и подтягивание таймингов похвальны, но необязательны и дают пару процентов буста. Мы полагаем, что потратить лишние 10 тысяч рублей, но получить такой скромный результат – это неверное решение. 

По какой-то непонятной причине в текущем поколении наблюдаются завышенные цены на процессоры Intel. В качестве примера можем привести Core i3-13100F, который стоит 13 тысяч рублей, но ничем не отличается от Core i3-12100F за 8 тысяч. Выходит, что вы переплачиваете целых 5 тысяч, но ровным счётом ничего не имеете от этого. Независимые тесты доказывают, что в бюджетной серии прирост производительности между поколениями достигает 5% в самых оптимистичных сценариях. Как правило, речь идёт о синтетических тестах, при этом эксперты предпочитают проводить подобные тесты на материнских платах за 40 тысяч рублей. Полагаем, что вы сделали все нужные выводы, ну а при желании можно изучить результаты тестов самостоятельно. 

Нелишним будет обратить внимание на Ryzen 5 5600G. Это довольно интересный 6-ядерный процессор, который сочетает высокую производительность с мощной интегрированной графикой. Сравнивать встроенную видеокарту с дискретными решениями мы бы не стали, ведь даже GeForce GTX 1650 окажется быстрее. И всё же, если вы хотите собрать недорогой компьютер с перспективой на покупку отдельной видеокарты в будущем, то сегодня можно неплохо сэкономить. Доступ к стрелялкам, кораблям и танкам останется, а это самое важное, ведь Ryzen 5 5600G позволит собрать игровую систему за копейки. 

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Основой для недорогого игрового компьютера может стать процессор Ryzen 5 5500. Это неплохой камень, который получил 6 ядер и отличается от более дорогих решений сниженной тактовой частотой. Процессор может тянуть видеокарту уровня GeForce RTX 3050, поэтому мы полагаем, что при возникновении финансовых сложностей, вы можете взять и Ryzen 5 5500. Он ничем не хуже более дорогих решений в повседневных задачах, а материнские платы под него стоят около 6 тысяч рублей. Не ориентируйтесь на бренды и дорогую оперативную память, ведь повысить скоростные показатели Ryzen 5 5500 вам не удастся. Он прекрасно работает и без дополнительного буста, а главным его преимуществом можно назвать низкую цену. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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