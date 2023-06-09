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Сколько стоит видеокарта для Майнкрафта и Мира танков – оптимальный выбор для разрешения 1080р
В продаже есть видеокарты от 16 тысяч рублей
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Многие эксперты уже несколько лет вещают о скором приходе эры 4К, вот только пока высокие технологии достаются только энтузиастам и зажиточным геймерам. Если обратить внимание на статистику Steam, то можно прийти к выводу, что около 75% всех любителей компьютерных игр владеют мониторами с разрешением 1080р и ниже. Получается, что все эти рассказы о скором приходе светлого будущего несостоятельны, а массовый геймер далёк от суеты на рынке видеокарт. 

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При этом аналитики фиксируют снижение спроса, а показатели настолько низкие, что так плохо не было уже 18 лет. На самом деле тогда такие продажи считались нормой, поскольку рынок только формировался, тогда как сегодня производители вынуждены пересматривать свои планы по выпуску видеокарт. Мы не советуем вам ждать снижения цен, а особенно сложно российским геймерам, которые ещё и сталкиваются с падением национальной валюты. Ну а поскольку видеокарты дорогие, а смысла в прокачанных графических чипах у массового потребителя нет, то мы изучим оптимальные предложения для 1080р. 

Предположим, что нам нужно найти видеокарту под популярные шутеры и онлайн-игры. Пожалуй, если изучить ассортимент AMD, то наиболее выгодным предложением для народного разрешения является Radeon RX 6600. Видеокарта гарантированно справится с требовательными новинками, поэтому говорить о популярном Контр-Страйк и Майнкрафте не приходится. Обе игры будут у вас летать даже в 2К, ну а за счёт доступа к технологии масштабирования можно рассчитывать на увеличение жизненного цикла на пару лет. 

Ну или присмотритесь к Radeon RX 6500 ХТ. Такая видеокарта позволит вам сэкономить целых 10 тысяч рублей, но всё ещё находится на допустимом уровне, открывающем двери в требовательные новинки последних лет. Пожалуй, главная проблема в скромном количестве видеопамяти. 64-битная шина смотрится печально, а 4 Гб памяти явно недостаточны для раскрытия потенциала графического чипа. Если запустить FSR, то можно рассчитывать на увеличения количества кадров в секунду до 50%, но во многих играх технология масштабирования показывает себя не лучшим образом. В итоге вместо чёткой картинки можно увидеть мыльные текстуры. Но всё это не касается тех, кто хочет получить приличные настройки графики в Мире танков или Мире кораблей. Здесь можно рассчитывать на стабильный фрамрейт, ну а экономия является важным бонусом. Вообще, на 3 тысячи дешевле в продаже можно встретить Radeon RX 6400. Сама по себе видеокарта способна тянуть даже новинки, но только при условии, что у вас новый компьютер с поддержкой PCIe 4.0. Если такого интерфейса нет, то шутеры и онлайн-игры – это ваш максимальный предел.

У NVIDIA за 26 тысяч можно найти GeForce RTX 3050. Это самая недорогая видеокарта с поддержкой трассировки лучей. Уже вскоре на место её придёт GeForce RTX 4060, но пока нужно выбирать: или ждать пару месяцев, или брать то, что есть в продаже. GeForce RTX 3050 неплохо себя показывает в играх, хотя мы бы не стали утверждать, что она способна похвастать оптимальным соотношением между ценой и производительностью. Radeon RX 6600 намного быстрее, при этом количество видеопамяти на видеокартах одинаковое. Выбор делайте самостоятельно и не забывайте, что на 4 тысячи дешевле можно купить GeForce GTX 1660 Super. По скоростным показателям эта видеокарта близка к GeForce RTX 3050, но напрочь лишена трассировки лучей и может предложить вам только 6 Гб памяти. Для запуска любых игр в 1080р должно хватить, но если говорить о запасе прочности на несколько лет вперёд, то GeForce GTX 1660 Super уже не кажется такой выгодной. 

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Ну и мы не можем обойтись без упоминания GeForce GTX 1650. Это самый настоящий бестселлер, ведь видеокарта до сих пор популярна и пользуется спросом. Очевидно, что покупают её геймеры, у которых дисплей имеет разрешение 1080р, ну а для вышеперечисленных игр быстродействия GeForce GTX 1650 вполне достаточно. Видеокарта уступает Radeon RX 6500 XT, если первая стоит на процессоре с поддержкой PCIe 4.0. Если у вас доступен только интерфейс PCIe 3.0, то обе карты примерно равны. GeForce GTX 1650 с большой натяжкой тянет даже требовательные новинки, но происходит это уже не в разрешении 1080р. Увы, но сложные сцены видеокарте даются с большими усилиями, а нехватка памяти остро чувствуется и негативно сказывается на количестве кадров в секунду.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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