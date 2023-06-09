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Китайский круизный лайнер оказался больше авианосца «Нимиц» и будет включать 5300 пассажиров
Adora Magic City стал первым круизным лайнером люкс класса, построенном в и
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В последние десятилетия наблюдает рост числа состоятельных людей, которые могут себе позволить роскошные автомобили, виллы и другие радости жизни, недоступные простым смертным. Эксперты полагают, что причина в бурном росте технологий и стартапов, а также буме криптовалют. Всё это привело к появлению целой армии миллионеров, ну а нувориши хотят не просто тратить деньги, а делать это с особым шиком. Одна из стран, в которой наблюдается бурное цветение богатых и знаменитых – это Китай. Похоже, наиболее состоятельная часть населения вскоре получит желаемое, ведь первый круизный лайнер китайского производства сможет стать настоящей жемчужиной туристической отрасли региона. В китайской прессе пишут о том, что первый круизный лайнер отечественной постройки, Adora Magic City, покинул строительный док, после более чем трёхлетнего периода строительных работ. Это событие стало важной вехой для китайской судостроительной индустрии.

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С начала июня круизный лайнер начал проходить серию финальных испытаний перед выходом из дока, который был запланирован на сегодня. Корреспондент CGTN, Ву Бин, отметил, что корабль успешно спущен на воду, и все готово для его выхода из строительного дока. Процесс выхода из дока занял около получаса. Несколько небольших кораблей помогли Adora Magic City переместиться к основному руслу реки Янцзы в дельте и затем переправили его к другому причалу на этой реке. Этот шаг считается ключевым перед вводом лайнера в эксплуатацию. Главный конструктор, Чэн Ган, отметил, что завершение всех монтажных работ на корабле означает, что мы переходим к завершающему этапу проверки работы системы внутренней отделки. Сколько точно продлится процесс, ну уточняется, а значит наиболее состоятельной части населения придётся ещё немного подождать. Журналисты напоминают о том, что в 2016 году Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC), крупнейший в стране судостроительный конгломерат, заключила соглашение с итальянской судостроительной компанией Fincantieri о создании совместного предприятия с целью развития и расширения круизной индустрии в Китае. Фабрицио Ферри, глава отдела Азиатско-Тихоокеанского региона в Fincantieri Group, подчеркнул, что до пандемии коронавируса Китай уже занимал второе место по величине рынка для круизов, и уверен в том, что рынок обладает огромным потенциалом. Он выразил уверенность в том, что Fincantieri и CSSC занимают лидирующие позиции и представляют собой будущее рынка круизных путешествий. 

Было бы неверным не указать основные технические характеристики круизного лайнера. Итак, Adora Magic City имеет длину более 320 метров и ширину 37 метров. Благодаря этому корабль способен вместить около 5300 пассажиров в более чем 2800 каютах. Строительство такого гиганта представляло собой значительную техническую сложность: для создания Adora Magic City потребовалось использовать 25 миллионов комплектующих, что вдвое больше, чем нужно для постройки авианосца. Ожидается, что после выхода из дока круизный лайнер пройдёт два испытательных рейса, запланированных на июль и август. Несмотря на то, что это время года считается сезоном тайфунов на Восточном побережье Китая, инженеры выразили уверенность в отсутствии проблем. Главный конструктор, Чэн Ган, уверяет, что всё пройдёт в штатном режиме. По его мнению, необходимо учитывать массу инженерных нюансов, а также тщательно спланировать все действия, принимая во внимание тот факт, что тайфуны не происходят каждый день. Чэн Ган заявил, что планирует проводить испытательные рейсы в период, когда тайфуны не ожидаются. Однако, на случай чрезвычайных ситуаций уже подготовлен аварийный план, позволяющий вернуть корабль в строительный док и избежать возможных столкновений с тайфуном.

Чэн Ган отметил, что компания уже достигла своей годовой цели по новым заказам. В прошлом году начались работы над строительством ещё одного круизного лайнера, который будет даже больше Adora Magic City. Это свидетельствует о потенциале роста в судостроительной отрасли. Эксперты уверены в том, что создание одного из самых больших и комфортабельных лайнеров стало важным достижением для китайской судостроительной индустрии и совместного предприятия CSSC и Fincantieri. Этот шаг подтверждает стремление Китая стать ведущим игроком в круизной индустрии и использовать свой огромный внутренний рынок для развития этого сектора. Кстати, если говорить о размерах, то широко известный авианосец «Нимиц» имел в длину по ватерлинии 317 метров и экипаж в составе 3200 человек. Adora Magic City не только больше большинства авианосцев, но и включает несколько пляжей, торговые центры и многочисленные рестораны. Ожидается, что количество обслуживающего персонала вместе с экипажем и пассажирами достигнет 10 000 человек. 

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