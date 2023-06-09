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Британская пресса: дроны-камикадзе Герань (Shahed-136) были созданы в Англии на деньги Ирана
В прессе пишут, что разработка велась 11 учебными заведениями Британии
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Несколько дней назад украинские аналитики поделились с миром очередной порцией «точных» данных о количестве ракет в армии РФ. С цифрами вы можете ознакомиться по ссылке, но суть в том, что подобные сводки начали публиковаться больше года назад, а ранее многие местные политики уже несколько раз заявляли о том, что ракет хватит на несколько дней или недель. Одновременно с заявлениями о том, что русские выпускают мало ракет, прозвучала любопытная информация, согласно которой за время проведения СВО армия РФ выпустила по различным военным объектам на территории Украины 1377 дронов-камикадзе типа Герань. В Киеве подобные беспилотники упрямо называют «Шахедами», указывая на то, что поставки идут из Ирана, где БПЛА фигурирует под именем Shahed-136. Российское командование не спешит рассказывать о том, кто производит подобные устройства, а в результате есть несколько версий, одна из которых появилась буквально вчера.

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Прежде всего западная пресса уверена в том, что дроны-камикадзе выпускаются в Иране, после чего с минимальными доработками они поступают на фронт. Украинские источники и вовсе уверяют, что контракт между странами предусматривает поставку 1750 единиц, после чего у России не будет возможности наносить удары. Есть и другая версия, согласно которой Иран передал технологии российским инженерам, но не исключено, что в ход пошли и некоторые детали, поскольку наладить производство с нуля крайне сложно. Также официальный представитель Ирана предоставил в ООН отчёт, согласно которому технология была куплена у украинских разработчиков много лет назад. Якобы, один из бывших президентов страны одобрил сделку, в результате чего Иран и получил ценную разработку. Опровергнуть или подтвердить подобные факты сложно, ну а сегодня британская пресса пишет о том, что Shahed-136 был создан английскими инженерами. По словам представителей издания The Jewish Chronicle, разработка финансировалась офшорной иранской компанией, а над созданием работали специалисты из Имперского колледжа Лондона, а также Кембриджского университета. 

Журналисты уверяют, что всего в проекте участвовало около 11 британских высших учебных заведений, напоминая о том, что существует прямой запрет, согласно которому Иран не может получать подобные технологии. Журналисты не обвиняют конкретные учебные заведения, поскольку не могут доказать, что там знали о характере заказчика. Несмотря на это факты преподносятся в британской прессе как пугающие, ведь всего в рамках разработки дрона-камикадзе было проведено порядка 16 научных изысканий. Перечисляются некоторые наиболее критические узлы, реализация которых стала возможно благодаря участию британской научной мысли. Прежде всего англичане поработали над двигателем, также приложили руку к увеличению дальности полёта, набору скорости и способности передвигаться на высоте свыше 3000 метров. Британская оппозиция с радостью ухватилась за журналистское расследование, рассказывая о том, что правительство получало от Ирана финансовую выгоду, забывая о национальной безопасности. Не исключено, что нарастает очередное политическое противостояние, но пока сложно сказать, перерастёт ли публикация в громкий скандал.

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Стоит заметить, что все перечисленные выше факты плохо согласуются с многочисленными оценками иранского дрона, которые ранее давали специалисты НАТО. Известно, что речь о крайне дешёвом устройстве, которое использует клон китайского двигателя. Корпус изготовлен из пластика и имеет крайне простую электронную часть. Будет странно, если после публикации в Британии признают Герань шедевром и даже начнут изготавливать подобные беспилотники самостоятельно. Ну а мы отметим, что янки не особо верят, что у России могут скоро закончится дроны-камикадзе, ведь несколько дней назад Министерство обороны США поведало о планах выкупить 60 зенитных комплексов Gepard у Иордании. Речь идёт о модифицированных Cheetah PRTL, которые отличаются от оригинальной немецкой версии радаром и продвинутой РЛС. В результате цели могут фиксироваться на расстоянии до 15 километров и уничтожаться шквальным огнём. Подобные комплексы можно назвать самыми настоящими убийцами беспилотников, ну а США планирует купить и поставить Киеве подобные системы до 30 мая 2024 года. 

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#сво #военные технологии #беспилотники
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