Украинские аналитики твёрдо уверены в том, что ракет осталось совсем немного, а РФ тратит больше, чем производит

Проблема подсчёта потерь противника во время конфликта всегда вызывала своры среди экспертов и военных. К примеру, есть целый ряд мнений относительно того, сколько людей погибло во время Второй мировой войны. Можно было бы отметить, что тогда с подсчётами всё было сложнее, чем сегодня, но дело даже не в этом, ведь обе стороны конфликта осознают опасность публикации в прессе достоверных данных, поэтому стараются преуменьшать потери собственные, концентрируясь на противнике. О том, насколько сильно не соответствует официальная статистика ВСУ с реальной обстановкой на фронте, не говорил только ленивый. Ну недавно в студию Fox News пришёл Роберт Кеннеди-младший, баллотирующийся на пост президента США. По его мнению, только прямые потери украинских войск за время проведения СВО достигли 350 тысяч человек убитыми. При этом политик не готов назвать количество раненых, ведь цифры могут быть в 3 и более раз выше. Словом, дела идут не очень, что не мешает местным военным экспертам заниматься подсчётом оставшихся у России ракет.

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Вообще, раньше этим важным делом занимался Арестович, который каждый день перед сном вёл строгий учёт русских ракет. Никто не решался запретить советнику президента фантазировать, поэтому Арестович уже в марте 2022 года заявил о том, что у РФ осталось ракет на несколько залпов. Время шло, каждый месяц прогнозы становились всё более страшными, а в какой-то момент в Украине выяснили, что у России ракет и вовсе нет. С тех пор утекло много воды, а май признан одним из самых активных месяцев по использованию высокоточного оружия с начала СВО. Несмотря на подобные неувязки в Украине продолжают своё дело и снова составили список оставшихся у армии РФ ракет на 1 июня. Давайте познакомимся со списком и сделаем выводы.

Больше всего на балансе ракет Х-22 . Оказывается, количество достигает 180 штук. Не исключено, что уже меньше, ведь отчёт составлен с некоторым опозданием.

. Оказывается, количество достигает 180 штук. Не исключено, что уже меньше, ведь отчёт составлен с некоторым опозданием. На втором месте « Калибры », которых в наличии 150 единиц. Речь идёт об одном из самых эффективных оружий, зарекомендовавших себя с лучшей стороны во время проведения СВО.

», которых в наличии 150 единиц. Речь идёт об одном из самых эффективных оружий, зарекомендовавших себя с лучшей стороны во время проведения СВО. Чуть меньше (140 штук) баллистических « Искандер-М ». Кстати, в последнее время именно такие ракеты применяются для ударов по Киеву и другим военным объектам на территории Украины.

». Кстати, в последнее время именно такие ракеты применяются для ударов по Киеву и другим военным объектам на территории Украины. Посчитано, что ракет типа Х-101/Х-555 осталось не больше 90 единиц. Неясно, кто и как считал, ведь перед нами не самое дорогое средство для поражения наземных объектов.

осталось не больше 90 единиц. Неясно, кто и как считал, ведь перед нами не самое дорогое средство для поражения наземных объектов. А вот информация по « Кинжалам » вызывает удивление. Так, ещё в начале 2023 в Киеве уверяли, что у России гиперзвуковых ракет почти не осталось, но сегодня почему-то пишут о 80 штуках. Отдельно утверждается, что производство высокоточного гиперзвукового оружия поставлено на поток, что и позволило нарастить их количество.

» вызывает удивление. Так, ещё в начале 2023 в Киеве уверяли, что у России гиперзвуковых ракет почти не осталось, но сегодня почему-то пишут о 80 штуках. Отдельно утверждается, что производство высокоточного гиперзвукового оружия поставлено на поток, что и позволило нарастить их количество. Ну и меньше всего в арсенале России ракет «Искандер-К». Почему даны именно такие цифры, мы не знаем, но нет никаких сомнений, что информацию так называемые эксперты берут с потолка.

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Военные аналитики в Киеве уверяют, что сегодня армия РФ тратит больше, чем производит, поэтому уже сегодня сталкивается с самым настоящим ракетным голодом. Когда ракеты полностью закончатся, не сообщается. Судя по всему, местные эксперты сделали выводы из ошибок Арестовича и перешли на прогнозы, больше похожие на астрологический гороскоп. Так, каждый найдёт в прогнозе что-то для себя, ну а автор не несёт никакой ответственности. Аналитики уверяют, что в мае российские ракетчики особенно активно охотились за ЗРК Patriot, расположенном в Киеве. С этой целью было осуществлено 17 ударов по столице, ни один из которых не достиг желаемых целей. Даже в США писали о том, что хвалёная ПВО уничтожена, но до Киева эта информация пока не дошла. Ну и в конце материала там приводят радостную для себя новость относительно дронов-камикадзе Герань-3. Якобы, на утро 4 июня за всё время проведения СВО Россия выпустила 1377 беспилотников. Нет никаких сомнений, что все они были сбиты доблестными бойцами ВСУ, а также боевыми бабушками, способными сбивать БПЛА даже старым сапогом. Собственно, дело даже не в этом, ведь украинские эксперты уверяют, что контракт между РФ и Ираном предусматривает запуск 1750 дронов. Ну а поскольку осталось совсем немного, то вскоре у русских не останется Гераней.