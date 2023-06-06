За 1 квартал 2023 года количество краж строительной и СХ техники в Британии выросло на 300%

Есть мнение, что так называемая Холодная война, которая вот-вот разразится между странами Запада и Востока разделит мир на несколько больших лагерей. При этом аналитики уверяют, что победу одержит блок, наиболее приспособленный к тяжёлым условиям, обладающий значительными экономическими резервами и производственной мощью. В данном случае будет глупо говорить о ценности биржевых акций и американского доллара, поскольку страны БРИКС могут наладить выпуск собственной валюты, привязав её к цене золота. Нет никаких сомнений, что всё это кажется правильным решением только правящим элитам, ну а обычных людей по обе стороны океана никто не планирует спрашивать. Ну а последствия для экономики могут оказаться губительными, отбросив развитие технологий и промышленности на десятилетия. Ну а поскольку европейским элитам приходится сталкиваться с последствиями принятых решений уже сегодня, то некоторые политики придумывают весьма неожиданные оправдания собственных провалов.

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По данным информационного издания Politico, местные правоохранительные органы заявляют о росте краж сельскохозяйственной техники в некоторых регионах страны, связывая происходящее с санкциями против России. По словам британской полиции, организованные преступные группировки активно отправляют украденные машины и оборудование с ферм по всей стране в Восточную Европу во всё возрастающих количествах. Согласно опубликованной статье, вся эта техника в виде контрабанды попадает в Россию, поскольку все другие способы доставки сельскохозяйственного оборудования и техники заблокированы. Глава Национального отдела по борьбе с преступностью в сельской местности, Эндрю Хаддлстон, отметил, что у него нет непреложных доказательств о том, что украденное оборудование в конечном итоге достигает России. Несмотря на это он и его коллеги почти не сомневаются в этом сценарии. Хаддлстон заявляет: «Если бы мне задали вопрос о моем экспертном мнении относительно государства, подвергнутого санкциям, я бы несомненно предположил, что это вызовет реакцию на нелегальном рынке. Преступники обычно стремятся использовать подобные обстоятельства в свою пользу».

Сельскохозяйственная преступность долгое время являлась серьёзной проблемой в Британии, но в 2023 году она заметно усилилась. Владелец фермы в Хартфордшире поделился со службой Politico своими опасениями, рассказав о том, что происходящее напоминает какую-то эпидемию. Технику могут украсть даже в самом защищённом месте, а защититься нет никакой возможности. Данные Национального отдела по борьбе с преступностью в сельской местности указывают на резкий рост числа краж техники в Англии и Уэльсе в первом квартале текущего года. Согласно статистике, количество краж выросло более чем на 300%. Основными объектами воровства являются строительная и сельскохозяйственная техника, включая экскаваторы и дорогостоящие GPS-устройства, которые значительно повышают эффективность работы фермеров. Кражи особенно участились в восточной части страны. Крупное сельскохозяйственное оборудование вывозится из Великобритании на грузовиках и в контейнерах, тогда как более мелкие предметы, включая GPS-устройства, могут быть доставлены за рубеж почтой или курьерскими службами.

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Анонимный источник в правительстве Великобритании заявил: «Проблема кражи GPS-систем является серьёзной. Хотя я не в состоянии утверждать наличие связи с Россией, следует отметить, что данные устройства оцениваются высоко и довольно легко снимаются. Их стоимость составляет от восьми до десяти тысяч фунтов за единицу». Для противодействия сельскохозяйственным кражам Консервативная и Лейбористская партии предлагают ряд мер. Одной из них является введение обязательной маркировки для всех новых вездеходов и квадроциклов, а также GPS-устройств. Тем не менее фермеры продолжают выражать озабоченность и беспомощность перед волной преступлений. Местные эксперты полагают, что проблема с кражами сельскохозяйственной техники в Великобритании стала ещё одним неожиданным последствием украинского конфликта. При наличии недостатка убедительных доказательств относительно итоговой судьбы украденного оборудования, местные правоохранительные органы не могут выдвинуть полноценных обвинений. При этом никто даже не думает искать корни проблемы в падении уровня жизни местного населения. В правительстве утверждают, что контроль за сельскохозяйственной продукцией позволит решить проблему, но ситуация пока кажется сложной, поскольку политики не готовы принять тот факт, что снижение уровня жизни всё чаще толкает обычных англичан на преступления. Ну а поскольку уровень жизни снижается по всей Европе, то был бы удивительным, если бы в Польше отказались от комбайна, стоимость которого в несколько раз ниже, чем на рынке.