Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Fox News: умственные способности Байдена вызывают опасения, а здоровье президента США ухудшается
Журналисты констатируют, что есть все основания сомневаться в том, что Байден сможет исполнять свои обязанности до конца президентского срока
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Разговоры о том, что действующий президент США не способен руководить страной, ходят давно, но в свете последнего инцидента, произошедшего на мероприятии в академии Военно-воздушных сил в Колорадо, республиканские политтехнологи выражают всё большую тревогу по поводу способности президента Джо Байдена служить народу. Как сообщает Fox News, уже задолго до этого происшествия многие республиканцы задавались вопросом, готов ли 80-летний глава государства, самый старый президент США, физически и умственно выдерживать серьёзные нагрузки в течение ещё одного срока. Журналисты Fox News вспоминают ноябрьское высказывание Байдена, когда он отвечал на вопросы репортёров в своей резиденции и заверял избирателей, что результаты опроса отрицательно настроенных к его переизбранию не повлияют на его решимость баллотироваться на второй срок.  Однако, судя по словам политтехнологов, падение президента на публике лишь усилило опасения и недоверие со стороны республиканцев.

реклама

Обозреватель и радиоведущий Fox News Джейсон Рантц отмечает, что республиканцы делают все то, что приказывает президент Байден, однако они становятся все более обеспокоенными. Он указывает на то, что физические и умственные способности с возрастом ухудшаются, что является нормальным, однако президент отказывается признавать это и, кажется, скрывает ещё более серьёзные проблемы. Сопо, республиканский политтехнолог по работе со СМИ, соглашается с мнением Рантца и отмечает, что падение Байдена не так сильно повлияло бы на избирателей, если бы в остальном всё было хорошо. Он отмечает, что рейтинг одобрения работы Байдена находится на историческом минимуме, а более 70% американцев считают, что страна идёт по неправильному пути. Он отмечает, что обычно политики используют своё обаяние для повышения рейтинга, но у президента Байдена такой возможности нет. Сопо утверждает, что демократы боятся конкурировать с молодым и энергичным лидером, таким как губернатор Флориды Рон Десантис.

Лео Террелл, обозреватель Fox News и правозащитник, замечает, что фраза «А вот посмотрим», которую Байден произнёс в ноябре, сейчас преследует его в рядах собственной партии. Террелл говорит о том, что все знают об умственной непригодности Байдена для руководства величайшей страной в мире. Террелл также отмечает, что проблемы Байдена не ограничиваются его падениями, он также не может составить связное предложение. Эксперт подчёркивает, что это особенно тревожно, учитывая, что следующая на очереди вице-президент Камала Харрис также не способна руководить страной. Колин Рид, учредитель компании South & Hill Strategies и руководитель избирательной кампании бывшего сенатора-республиканца Скотта Брауна, считает, что падение Байдена подтверждает его негодность для нового срока. Он указывает на то, что в эпоху цифровых медиа и социальных сетей видеоматериалы играют огромную роль, и падение президента окажет долгосрочное влияние на его политический имидж. Рид считает, что ненадёжность 80-летнего главнокомандующего, спотыкающегося на сцене, посылает опасный сигнал геополитическим врагам, которые стремятся причинить вред США. 

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много <b>4070</b> в Ситилинке
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Советник республиканца Вивека Рамасвами, работающая над избирательной кампанией 2024 года, Кэти Барнетт отмечает, что неспособность Байдена управлять страной возникла задолго до его недавнего спотыкания. Она указывает на то, что рейтинг одобрения работы Байдена находится на историческом минимуме, а инфляция стремительно растёт. Барнетт подчёркивает, что президент и его администрация далеки от реальных проблем, с которыми сталкиваются американские граждане. Она говорит о резком росте инфляции и ухудшении экономической ситуации. Барнетт также подчёркивает, что Байден не может обеспечить стабильность и процветание страны. Возникает вопрос о том, сможет ли Байден продержаться на посту президента до конца своего срока. Многие республиканцы высказывают серьёзные сомнения относительно его физической и умственной способности выполнять свои обязанности. Инцидент с его падением на мероприятии в Колорадо только усилил эти опасения. Несмотря на это, президент Байден и его команда продолжают утверждать, что он полностью способен руководить страной. Они отмахиваются от критики, ссылаясь на его долгую политическую карьеру и опыт. Однако с каждым новым случаем, подтверждающим его физическую хрупкость и умственное снижение, растёт число сомневающихся.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Сырский намерен вернуть Бахмут и требует от Зеленского танков Leopard-2 для быстрого захвата города
Оружие из Украины уже продается – автомат Калашникова в Даркнете стоит всего 2000 евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны России сообщили об отражении крупномасштабного наступления ВСУ
83
Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Новой Таволжанке без оружия
59
Почему кандидат в президенты США заявляет о необходимости принуждения Украины к «серьезным уступкам»
7
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
37
В составе ДРГ атаковавшей Белгородскую область были бойцы из Польши
27
Власти США убеждены, что Северная Корея до половины своих валютных доходов получает от кибератак
5
Директор «Уралвагонзавода» Потапов заявил, что колесная артустановка «Мальва» прошла все испытания
10
Минобороны РФ сообщило об отражении крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР
2
В ходе 8-часового боя в Запорожье ВСУ потеряли 250 бойцов, 16 танков и 21 БМП
22
Генсек НАТО заявил о готовности Швеции к вступлению в альянс
3
МО Украины опубликовало ролик намекающий на контрнаступление с подписью "Планы любят тишину"
5
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
16
Массовое отравление одним и тем же алкогольным напитком произошло в разных регионах РФ
7
Пригожин напомнил украинской стороне о долге за военнопленных с Бахмута
2
Пригожин подтвердил занятие ВСУ части Бахмута - садоводческого товарищества Чемнобылец
2
Поступают сведения о разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области — видео
13
Показана плата самой быстрой видеокарты на рынке: ASUS RTX 4090 ROG Matrix
2
Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ в ходе наступления
7
Украинские военные бросили броневики MaxxPro, соответствующие кадры попали в сеть [Видео]
10
Кадыров: 70тыс чеченских военнослужащих готовы защитить Белгородскую область и уничтожить агрессоров
17

Популярные статьи

Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
15
30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия
2
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
24
Игровой фастфуд – собираем игровой компьютер для любителей гамбургеров всего за 80 тысяч рублей
14
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
34
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
109
Редкие спортивные автомобили Renault
2
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
31
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
11
Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня
1

Сейчас обсуждают

kitava
14:49
ты откуда вылезла ципса?
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
ЧатоБот
14:49
Да Залужный вже с Будановым в дёсны жахается, сидючи вдвоём на сковородке у чертей.
Экс-разведчик США подтвердил серьёзное ранение главкома ВСУ Залужного
ЧатоБот
14:46
Минобороны России: В течение 5-го июня противник продолжил ведение наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. Понеся накануне большие потери, киевский...
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Zelot фастфуд
14:44
укуси мою какашку до крови какол
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Newland Ultimathule
14:43
Про блютус где? какие там кодеки поддерживает?! Народ желает знать!
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
Newland Ultimathule
14:42
поддерживаю, ничего не сказал, ни про ldac и прочие кодеки, вообще обзор ни о чем, да он наверно блютусом не пользуется, дилетант.
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
OgoGoLog
14:42
Ты и в Харькове успел побывать??? Ты быстр. "Полностью перекрыв центр города и главные станции метро, специально завезенные в город силовики из Винницы освободили здание областной государственной адм...
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
Максим Дорожкин
14:39
Мозги твои походу ускакали к Муамару Каддафи.
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Николай Парамонов
14:37
По итогу я был прав и доволен что купил 3080TI Zotac Gaming за 57тыр прошлым летом))а кто ждал ,дождался..соболезную ждунам теперь нет смысла быть.
Почему фанатам NVIDIA всё равно придётся купить дорогую и медленную GeForce RTX 4060 Ti
Projecter
14:37
Протесты? В Харькове? Смешно! Тебе совсем лишняя хромосома на слабый мозг надавила... В Харькове протестовали привозные митинговальщики, которых привозили автобусами (море автобусов лично видел), да ...
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем