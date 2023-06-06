Журналисты констатируют, что есть все основания сомневаться в том, что Байден сможет исполнять свои обязанности до конца президентского срока

Разговоры о том, что действующий президент США не способен руководить страной, ходят давно, но в свете последнего инцидента, произошедшего на мероприятии в академии Военно-воздушных сил в Колорадо, республиканские политтехнологи выражают всё большую тревогу по поводу способности президента Джо Байдена служить народу. Как сообщает Fox News, уже задолго до этого происшествия многие республиканцы задавались вопросом, готов ли 80-летний глава государства, самый старый президент США, физически и умственно выдерживать серьёзные нагрузки в течение ещё одного срока. Журналисты Fox News вспоминают ноябрьское высказывание Байдена, когда он отвечал на вопросы репортёров в своей резиденции и заверял избирателей, что результаты опроса отрицательно настроенных к его переизбранию не повлияют на его решимость баллотироваться на второй срок. Однако, судя по словам политтехнологов, падение президента на публике лишь усилило опасения и недоверие со стороны республиканцев.

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Обозреватель и радиоведущий Fox News Джейсон Рантц отмечает, что республиканцы делают все то, что приказывает президент Байден, однако они становятся все более обеспокоенными. Он указывает на то, что физические и умственные способности с возрастом ухудшаются, что является нормальным, однако президент отказывается признавать это и, кажется, скрывает ещё более серьёзные проблемы. Сопо, республиканский политтехнолог по работе со СМИ, соглашается с мнением Рантца и отмечает, что падение Байдена не так сильно повлияло бы на избирателей, если бы в остальном всё было хорошо. Он отмечает, что рейтинг одобрения работы Байдена находится на историческом минимуме, а более 70% американцев считают, что страна идёт по неправильному пути. Он отмечает, что обычно политики используют своё обаяние для повышения рейтинга, но у президента Байдена такой возможности нет. Сопо утверждает, что демократы боятся конкурировать с молодым и энергичным лидером, таким как губернатор Флориды Рон Десантис.

Лео Террелл, обозреватель Fox News и правозащитник, замечает, что фраза «А вот посмотрим», которую Байден произнёс в ноябре, сейчас преследует его в рядах собственной партии. Террелл говорит о том, что все знают об умственной непригодности Байдена для руководства величайшей страной в мире. Террелл также отмечает, что проблемы Байдена не ограничиваются его падениями, он также не может составить связное предложение. Эксперт подчёркивает, что это особенно тревожно, учитывая, что следующая на очереди вице-президент Камала Харрис также не способна руководить страной. Колин Рид, учредитель компании South & Hill Strategies и руководитель избирательной кампании бывшего сенатора-республиканца Скотта Брауна, считает, что падение Байдена подтверждает его негодность для нового срока. Он указывает на то, что в эпоху цифровых медиа и социальных сетей видеоматериалы играют огромную роль, и падение президента окажет долгосрочное влияние на его политический имидж. Рид считает, что ненадёжность 80-летнего главнокомандующего, спотыкающегося на сцене, посылает опасный сигнал геополитическим врагам, которые стремятся причинить вред США.

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Советник республиканца Вивека Рамасвами, работающая над избирательной кампанией 2024 года, Кэти Барнетт отмечает, что неспособность Байдена управлять страной возникла задолго до его недавнего спотыкания. Она указывает на то, что рейтинг одобрения работы Байдена находится на историческом минимуме, а инфляция стремительно растёт. Барнетт подчёркивает, что президент и его администрация далеки от реальных проблем, с которыми сталкиваются американские граждане. Она говорит о резком росте инфляции и ухудшении экономической ситуации. Барнетт также подчёркивает, что Байден не может обеспечить стабильность и процветание страны. Возникает вопрос о том, сможет ли Байден продержаться на посту президента до конца своего срока. Многие республиканцы высказывают серьёзные сомнения относительно его физической и умственной способности выполнять свои обязанности. Инцидент с его падением на мероприятии в Колорадо только усилил эти опасения. Несмотря на это, президент Байден и его команда продолжают утверждать, что он полностью способен руководить страной. Они отмахиваются от критики, ссылаясь на его долгую политическую карьеру и опыт. Однако с каждым новым случаем, подтверждающим его физическую хрупкость и умственное снижение, растёт число сомневающихся.