Отличить резиновые танки от оригинала крайне сложно

Политологи отмечают полное фиаско России как наследницы СССР по работе с бывшими союзниками. Фактически, были потеряны десятилетия, ну а всё это время США не сидели без дела. В результате большая часть стран Варшавского договора уже интегрирована в НАТО, тогда как в последние годы предпринимались активные попытки создания горячих точек в средней Азии. Там должны были прийти к власти проамериканские оппозиционные лидеры, в задачи которых входило создание на границе с Россией очагов нестабильности и экономической блокады. Что-то американцам удалось, тогда как некоторые решения воплотить в жизнь всё же не вышло. СНГ всё ещё существует, тогда как Восточная Европа полностью перешла под контроль США. У власти так называемые американские ястребы, которые готовы поставить на карту не только свою политическую карьеру, но и благосостояние народа, пытаясь доставить России как можно больше неудобств.

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Всё это один большой план, ну а сегодня враги вышли из тени, многие из которых открыто говорят о необходимости уничтожения РФ как государства. Особенно активную помощь Украине оказывает Чехия. Страна вытащила из складов большую часть советских танков, привела их в рабочее состояние, а после отправила на Донбасс. Также власти Чехии участвуют в различных военных программах НАТО, среди которых ремонт и обучение бойцов ВСУ обращению с военной техникой США и некоторых европейских стран. Но если всё это было известно и ранее, то совсем недавно в прессу попала информация, согласно которой Чехия активно включается в производство надувных танков и резиновых артиллерийских установок для Украины. Прежде всего в объектив журналистов попали HIMARS и гаубицы M777. Производители пишут, что работа кропотливая и занимает много времени. При этом сложности возникают ещё и потому, что США не хотят делиться точными характеристиками комплексов. Приходится импровизировать, искать данные в интернете или использовать смекалку.

Первые надувные HIMARS появились на фронте ещё весной 2023 года, а эксперты отмечают, что отличить копию от оригинала с воздуха почти невозможно. Особенно сложно это сделать операторам недорогих беспилотников или дронов-камиказде. Последние не имеют тепловизоров, ну а наличие в конструкции металлических элементов и вовсе способно запутать даже опытных экспертов. Отдельно отмечается, что после удара надувные HIMARS могут быть восстановлены, но для этого их приходится отправлять производителю. Особенно в деле создания надувной техники поднаторела чешская компания Inflatech, в арсенале которой имеется около 30 различных видов вооружения. Пожалуй, особый интерес привлекает копия немецкого Leopard 2. Производитель полагает, что именно этот танк примет на себя всю тяжесть ответного удара со стороны РФ, поскольку должен участвовать в наступательной операции. Ну а создание надувных клонов позволит ВСУ избежать прямых потерь.

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Представители Inflatech уверяют, что уже отправили на Донбасс партию надувных танков, а также уточнили, что поставили вместе с Leopard 2 специальные эмулирующие устройства STARKOM. Суть технологии в эмуляции работы РЭБ, что привлекает внимание беспилотников и авиации. В результате российская армия бьёт по ложным целям, тогда как настоящие танки спокойно стоят в кустах неподалёку. По данным британского информационного издательства Janes, с расстояния свыше 1.5 километра заметит различия между надувными и настоящими танками не представляется возможным, а для точного определения нужны специалисты, знающие об уловках чешских производителей надувного оружия. Назвать точного количества резиновых Leopard 2 на украинском фронте, не берётся никто. Известно, что поставки идут бесперебойно, а именно Киев стал основным заказчиком подобной продукции. Резиновые танки поставляются в компактной таре, весят до 45 килограмм вместе с модулем РЭБ и могут быть приведены в боевую готовность всего за 10 минут. При этом потребуется всего 2 человека, после чего можно приступить к созданию маскировки, которая должна иметь изъяны, позволяющие российским операторам дронов офранцуживать надувные танки и не реагировать на настоящую технику.