Не исключено, что появившиеся свидетельства - это элемент психологической борьбы

Согласно официальным данным, опубликованным европейскими странами, а также согласованными с НАТО, с конца марта Украина получила 60 танков Leopard 2 различных модификаций. Больше 40 из них – это так называемые версии Leopard-2А4, которые отличаются устаревшими тактико-техническими характеристиками, а значит сильно уступают модернизированным российским Т-72 и тем более Т-90. При этом немецкие танки стали настоящими призраками. Известно, что машины зашли в Украину, но где они находятся, и куда направятся, достоверных сведений нет. Также сообщается, что где-то в степях Донбасса скрываются 14 колёсных AMX-10 RC из Франции и столько же британских Challenger 2. В прессе пишут, что англичане согласились передать свои танки на определённых условиях. Так, каждая машина заминирована, а взрыв может производиться удалённо. Подобная предосторожность сделана для того, чтобы сократить до нуля вероятность попадания Challenger 2 в руки российских инженеров, ну а о жизнях украинского экипажа думают в последнюю очередь.

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Ходят слухи, согласно которым командующий сухопутными войсками ВСУ намерен победоносно войти в Бахмут. Якобы, на столе президента Украины уже лежит (или скоро будет лежать) план возвращения контроля над городом. При этом Сырский потребовал выдать ему немецкие танки, которые станут основой для наступательно операции на данном направлении. Трудно сказать, насколько подобные действия окажутся удачными, что до применения Leopard 2, то подобные слухи и вовсе кажутся нереальными. Важно понимать, что все 60 танков находятся в резерве уже больше месяца. Проще говоря, если бы украинское командование хотело, то давно опробовало бы прочность немецкой брони, а также точность пушки. Последняя, кстати, представляет опасность для российской бронированной техники, поскольку способна попадать в отдалённые цели с высокой точностью за счёт наличия электронных систем наведения. Пожалуй, лучше всего о планах Украины по использованию Leopard 2 говорил случай, описанный военкорами в начале мая или в конце апреля. Сообщалось, что неизвестный танк обстреливал российские позиции с дальнего расстояния, но не приближался слишком близко. На перехват был послан один из находящихся на балансе подразделения Т-72, а в итоге российские танкисты увидели силуэт немецкого танка, который быстро покидал позиции.

Очевидно, что вступать в схватку с российскими танками до определённого момента немецкие кошки не будут. Скорее всего, их готовят для большого контрнаступления. Неясно, состоится ли таковое вообще, но сегодня было бы глупо подрывать дух бойцов историями о том, как десяток Leopard 2 были уничтожены на нескольких направлениях. Прежде всего это подорвёт веру в непобедимость немецкой техники. Ну и может пострадать имидж Германии, производящей подобные машины. Согласитесь, что есть разница между уничтожением танка при неудачной попытке прорыва или при случайном столкновении с противником, а также подрывом во время удачной наступательной операции. Во втором случае танкистов можно называть героями, а потери причислить к неизбежным, ведь победителей не судят. Словом, пока немецкие кошки – это редкий зверь на Донбассе, но есть некоторые свидетельства того, что вскоре они появятся в объективе военкоров. Сообщается о том, что на Запорожском направлении уже несколько недель украинские сапёры по ночам занимаются разминированием территории. Делается это тихо, а значит не исключено, что именно там планируется провести наступательную операцию.

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Не исключено, что всё так и есть, поскольку сразу несколько украинских военкоров опубликовали фотографии бойцов ВСУ на фоне немецких танков. Утверждается, что машины прибыли на линию соприкосновения и готовятся к чему-то важному. По снимкам невозможно определить, на каком направлении находятся Leopard 2, поэтому делать преждевременные выводы не стоит. И всё же, ранее подобных кадров не было, ну а некоторые эксперты полагают, что всё это может быть элементом психологической борьбы. Якобы, наступательные возможности ВСУ ограничены, а любые попытки нанести неожиданный удар ожидает фиаско. Вполне возможно, что вскоре у нас появится возможность оценить прочность немецкой брони, ведь лето может пролететь также незаметно, как и весна, а США торопят Зеленского и уже не раз высказывали неудовлетворённость его медлительностью.