Даже за такую сумму есть выгодные предложения с игровым характером

Многие геймеры уверены в том, что процессор – это не самый важный компонент для игрового компьютера. Согласимся, что видеокарта действительно выступает ключевым компонентом игровой станции, но мы бы не стали недооценивать значимость процессора. Пожалуй, одним из первых, кто поставил под сомнение ценность центрального процессора, был Дженсен Хуанг. Глава NVIDIA уверяет в том, что графические чипы должны стоить дороже, чем сейчас и приводит инвесторам правильные тесты.

реклама

Проще говоря, есть сценарии, в которых высокопроизводительные графические процессоры способны показывать эффективность в обработке данных в 10 раз выше, чем самые дорогие серверы. Может показаться, что Дженсен Хуанг прав, вот только вся хитрость в том, что правильных сценариев не так уж и много, тогда как во многих случаях мощность графических чипов бесполезна. Словом, даже в облачных технологиях видеокарты не всегда играют ключевую роль, а в настольном сегменте без процессора и вовсе не обойтись. Но всё это не значит, что вам обязательно нужно брать самый дорогой камень, ведь есть бюджетные решения, позволяющие ворваться в игровой мир с минимальными потерями.

Наиболее интересным в экономическом плане нам кажется Ryzen 5 5600G. Это 6-ядерный процессор, получивший внушительную интегрированную графическую часть. За счёт этого вы сможете сэкономить на видеокарте, но останетесь в строю. К примеру, вас интересуют шутеры, танки или Контр-Страйк. В этом случае Ryzen 5 5600G станет идеальным решением, ведь камень позволит выкрутить графику на средние и средневысокие настройки, получив приличную картинку без переплат.

Если вы планировали собрать недорогой компьютер и взять бюджетную видеокарту, то остановитесь на процессоре Ryzen 5 5500. От старших моделей он отличается сниженной тактовой частотой, а значит в эталонных условиях окажется не таким быстрым. Поскольку речь идёт о недорогом компьютере для студента или школьника, то нет никакого смысла переплачивать, а в итоге Ryzen 5 5500 будет вполне уместен и порадует ценителей экономии. Под него можно взять недорогую материнскую плату, но сам камень способен раскрыть видеокарту уровня GeForce RTX 3050.

За 10 тысяч есть довольно спорный Core i3-13100F. И снова вернёмся к такому понятию, как эталонные тесты. Представьте себе, что вам нужно определить разницу между Core i3-13100F и процессором прошлого поколения – Core i2-13100F. Нормальный человек возьмёт недорогую материнскую плату, саму простую оперативную память и видеокарту до 25 тысяч рублей. Ну а эксперты устраивают тесты вместе с видеокартой GeForce RTX 4090. Очевидно, что в этом случае Core i3-13100F получит некоторые преимущества, вот только потенциальные покупатели процессоров до 10 тысяч рублей не позволяют себе дорогие видеокарты. Нам кажется, что покупка Core i3-13100F не оправдана, ведь он демонстрирует незначительный отрыв от Core i3-12100F, а в реальности разница и вовсе не будет заметна.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -20000р на Ryzen 3950X - пора брать 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Несмотря на то, что Ryzen 5 3600 вышел достаточно давно, он продолжает пользоваться стабильным спросом и неплохо расходится в российской рознице. Мы полагаем, что для бюджетного компьютера такой камень подойдёт, хотя куда выгоднее обратить внимание на Ryzen 5 4500. Может показаться, что разница между процессорами небольшая, вот только это не совсем так. Дело в том, что Ryzen 5 3600 основан на старом ядре Matisse, тогда как Ryzen 5 4500 уже на ядре Renoir. Ну а между поколениями заметно увеличение производительности в однопоточных задачах. Проще говоря, если вы хотите недорогой игровой камень, то Ryzen 5 4500 окажется быстрее. Мало того, во всех остальных приложениях этот процессор демонстрирует лучшие показатели, а стоит дешевле. К сожалению, о существовании Ryzen 5 4500 знают немногие, поскольку он долгое время поставлялся исключительно в составе готовых сборок. Это значит, что купить его в рознице было сложно, ну а сегодня крупные ОЕМ-производители готовых сборок уже не видят смысла в закупке старого процессора, а также распродают складские запасы. Какое-то время Ryzen 5 4500 ещё будет оставаться в рознице, а со временем совсем исчезнет из продажи. Если вы хотите сэкономить, то это отличная возможность, ведь за счёт минимального теплопакета в 65 Вт ваш Ryzen 5 4500 сможет работать даже на самой бюджетной материнской плате с чипсетом А320.