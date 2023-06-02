Давайте рассмотрим видеокарты до 30 тысяч рублей и выберем наиболее выгодные предложения

Если судить по статистике Steam, то около 75% всех владельцев компьютеров имеют монитор с разрешением 1080р и меньше. Подобные показатели явно не соответствуют той рекламной компании, что была развёрнута вокруг 4К, а в итоге лишь ничтожная часть любителей компьютерных игр может увидеть все высокотехнологические задумки разработчиков. Всё это не значит, что мы призываем вас топтаться на месте. Если у вас есть такая возможность, то берите дорогую видеокарту и огромный монитор с разрешением 4К, вот только массовый пользователь ПК подобные игрушки потянуть не в состоянии.

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Именно поэтому сегодня мы займёмся изучением оптимальных видеокарт, которые может купить владелец игрового компьютера с разрешением 1080р. На самом деле, пока видеокарты нет, мы бы не стали называть компьютер игровым, но это уже философский вопрос, который мы оставим до следующего раза. Прежде всего определимся, что будем считать максимальным потолком для видеокарты для 1080р сумму в 30 тысяч рублей. Можете платить и дороже, но всё это не по карману обычным геймерам, для которых мы и подберём несколько интересных предложений.

Начнём с Radeon RX 6650 XT, которая укладывается в наши требования и отлично подходит для игр в 1080р. Видеокарту мы бы не стали называть лучшей или обладающей высоким потенциалом, поскольку она была выпущена достаточно давно и уже порядком устарела. Хотелось бы за эту сумму чего-то большего, но сегодня рынок графических чипов испытывает сильное давление со стороны NVIDIA, а там засел Дженсен Хуанг, у которого от слова «скидки» начинается изжога, а при мысли о снижении рекомендованной стоимости бросает в жар. Radeon RX 6650 XT – это просто хорошая видеокарта, которая далека от идеала, но позволит вам уверенно себя чувствовать в актуальных играх как минимум 3 года. Как вы уже поняли, только в разрешении 1080р, поскольку выше придётся включать технологию масштабирования и использовать другие ухищрения для повышения количества кадров в секунду.

Вообще, у AMD есть ещё несколько недорогих графических чипов, но в последнее время купить подобные продукты становится всё сложнее. Не исключено, что красные выводят с рынка старые видеокарты, но даже не подумали заменить их чем-то другим. Именно поэтому придётся рассмотреть Radeon RX 6500 ХТ. Это одна из самых спорных видеокарт, которые только выпускала компания AMD. В эталонных тестах она демонстрирует неплохие показатели и с помощью технологии масштабирования позволит вам выйти на приличные настройки графики в 1080р. И всё же, если вы владеете старым компьютер, у которого нет ничего быстрее интерфейса PCIe 3.0, то нужно заранее готовиться к падению количества кадров на 10%. Вот такое технический курьёз, и не забывайте, что у Radeon RX 6500 ХТ всего 4 Гб памяти.

Если вы надеялись на то, что у NVIDIA будут более выгодные предложения, то мы вас хотим очень сильно разочаровать. Так, чуть дешевле 30 тысяч у зелёных в наличии сомнительная GeForce RTX 3060. И не думайте, что за эту сумму вам дали оригинальный графический чип. На самом деле здесь 8 Гб видеопамяти, 128-битная шина и ощутимая разница в скорости. Фактически, GeForce RTX 3060 на 15% медленнее указанной выше Radeon RX 6650 XT. Вы удивитесь, но очень небольшой процент постоянных покупателей вообще знает, что Radeon RX 6650 XT существует, а значит геймеры покупают медленную и жутко дорогую GeForce RTX 3060. Думайте головой, а иначе придётся платить больше, а получать меньше. Всё, как завещал дядюшка Хуанг.

За 24 590 рублей можно купить GeForce RTX 3050, которая всё же может тянуть игры в 1080р с приличной скоростью, но сильно уступает Radeon RX 6650 XT. Обе видеокарты из разных весовых категорий, а проблема NVIDIA в том, что компания крайне неохотно идёт на снижение рекомендованных цен. Вот и получается, что GeForce RTX 3050 сегодня должна стоить дешевле 200 долларов, но продаётся дороже 300 долларов.

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Ну а если у вас туго с деньгами, то можно обратить внимание на GeForce GTX 1650. Видеокарта медленная и не может порадовать высокой скоростью в играх. Несмотря на это она всё ещё подходит для 1080р, хотя мы бы советовали всё же взять что-то мощнее. GeForce GTX 1650 справится со старыми классическим шутерами, Майнкрафтом, Миром танков и даже новыми играми. В последнем случае придётся скинуть настройки графики на минимум. И не говорите, что мы вас не предупреждали.