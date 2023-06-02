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4 самых неудачных видеокарты NVIDIA, которые не рекомендуются к покупке в июне 2023 года
Не все видеокарты одинаково хороши, о чём мы сегодня и поговорим
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RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
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RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
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-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Неясно, кто вообще решил, что GeForce RTX 3060 хорошая и быстрая видеокарта. Если судить по тестам, то она сильно уступает Radeon RX 6650 ХТ, при этом последняя ещё и на 10 тысяч рублей дешевле. Получается, что вы платите за бренд, доверяя NVIDIA, а в это время Дженсен Хуанг набивает себе полные карманы денег, а капитализация компании достигла 1 триллион долларов. Словом, перед покупкой видеокарты нужно как следует подумать, а лучше всего сделать это самостоятельно. Мы рекомендуем выбрать ценовой сегмент, который вам больше подходит по экономическим соображениям, а после изучить быстродействие нескольких наиболее массовых решений при помощи реальных тестов в интернете. 

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Если у вас нет на это всё никакого времени, то мы обсудим положение вещей кратко, и постараемся назвать несколько крайне неудачных видеокарт, которые сегодня доступны в магазинах. Нужно понимать, что речь не идёт о плохих или хороших решениях, ведь в данном случае всё решает конечная стоимость. Теоретически, если бы цены на провальные графические чипы были бы ниже, то и отношение к подобным картам было бы иным. А так никакой пощады от нас не ждите. 

Первым делом предлагаем пройтись по GeForce RTX 4080. В целом, всё семейство графических чипов NVIDIA нового поколения сильно переоценено, но именно эта видеокарта продаётся на 500 долларов дороже рекомендованной цены аналогичного решения прошлого поколения. Неудивительно, что геймеры не торопятся нести свои деньги Дженсену Хуангу. Видеокарта быстрая и современная, но платить за неё 100 тысяч долларов – это уже перебор. Пожалуй, наиболее верным решением может стать покупка GeForce RTX 4070 Ti. И пусть эта видеокарта немного медленнее, но и она позволит вам комфортно играть в 4К, получить доступ к трассировке лучей и наслаждаться красивой картинкой без мыльных текстур низкого качества. Разница в цене достигает 20 тысяч рублей, но тут важнее психологический фактор, ведь убедить себя (особенно жену) в том, что на развлечения нужно потратить больше 100 000 рублей почти невозможно.

Если выше мы предлагали вам экономить, то в случае с GeForce RTX 3070 Ti можем констатировать полную бесперспективность покупки такой видеокарты. Давайте думать, всего на 4 тысячи дороже в продаже есть GeForce RTX 4070, у которой на 4 Гб больше памяти, имеется доступ к технологии масштабирования третьего поколения, а всё это вместе взятое позволит выкрутить графику на максимум с минимальными компромиссами. Вообще, только один факт того, что нам предлагают купить видеокарту с 8 Гб видеопамяти за 60 тысяч долларов, уже настораживает, поэтому пожелаем Дженсену Хуангу удачи, посоветовав оставить себе все GeForce RTX 3070 Ti до лучших времён. 

Если вам казалось, что хуже уже не будет, то мы хотим вас разочаровать, ведь за 115 тысяч в продаже имеется GeForce RTX 3080 Ti. Сама по себе эта видеокарта способна порадовать настоящих энтузиастов, ведь включает всё необходимое для получения максимальных настроек графики в разрешении 4К. И всё бы ничего, если бы ни невероятно высокая стоимость. Посмотрите выше, где есть GeForce RTX 4070 Ti, которая по скоростным характеристикам быстрее GeForce RTX 3080 Ti, но стоит значительно ниже. Пожалуй, даже GeForce RTX 4080 на фоне провальной GeForce RTX 3080 Ti выглядит идеальной, а в итоге вы должны осознавать, что недостаточно только читать названия, смотреть на количество памяти и другие переменные. Без знания реальной производительности покупать видеокарты категорически запрещено. 

рекомендации
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
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На сладкое GeForce RTX 4060 Ti, которая оказалась такой плохой, что продажи её вообще не фиксируются на мировом рынке. Подумайте, как вообще можно было просить 400 долларов за графический чип, который вы уже 2.5 года назад продавали за тут же сумму. Именно так, ведь новинка NVIDIA прибавила всего 10% в эталонных тестах и совсем не отличается по скоростным характеристикам от GeForce RTX 3060 Ti в реальных играх. Если уж перед вами стоит выбор, то берите GeForce RTX 3060 Ti. Эта не самая лучшая видеокарта на рынке, но она стоит на 10 тысяч дешевле GeForce RTX 4060 Ti и ничем не хуже. Торопитесь, ведь Дженсен Хуанг придумал гениальный трюк, который позволит ему заставить вас купить именно GeForce RTX 4060 Ti. Так, производство GeForce RTX 3060 Ti остановлено, а значит уже вскоре все продукты пропадут из магазинов.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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