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Какой процессор лучше подходит для игрового ПК летом 2023 года, и стоит ли брать Ryzen 5 3600
Предложений несколько, но не все они позволят вам собрать перспективный игровой компьютер
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Вообще, летом продажи компьютеров снижаются, поскольку многие потенциальные покупатели решают отправиться на отдых, а значит придётся потратить не только все заранее накопленные деньги, но и серьёзно влезть в долги. Говорить о покупке мощного игрового компьютера после этого не будет возможности, ведь вам придётся ещё несколько месяцев напрягаться, чтобы выйти в плюс. Словом, если вы поступите стандартным образом, то можете забыть об обновке, ну а мы советуем поменять компьютер и поездку на курорт местами. 

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Ну а поскольку отдыхать всё же нужно, то мы предлагаем остановиться на интересных, но на самых скоростных предложениях. Давайте посмотрим, что вообще покупает народ, а после сделаем вывод о том, какое из решений можно рекомендовать, а что не стоит нашего с вами внимания. Изучать наиболее популярные позиции будем в Ситилинк. Никакой самодеятельности, только самые продаваемые процессоры начала лета и конца мая 2023 года. Приступим.

На первом месте традиционно Core i5-12400F. Вы удивитесь, но на европейском и американском рынках камень Intel не входит даже в пятёрку самых продаваемых, ну а в магазинах РФ остаётся постоянным лидером. Причина заключается в том, что Core i5-12400F может предложить сбалансированные характеристики, что позволяет собрать на его базе как игровой компьютер для себя любимого, так и недорогую систему для роста для школьника. Поскольку камень прежде всего игровой, то он легко потянет видеокарту уровня GeForce RTX 3060 и выше. Ну а поскольку перед нами самый популярный тандем из процессора и видеокарты на рынке, то нет никаких сомнений, что достаточно большое количество любителей компьютерных игр покупает именно такую связку. 

Почему бы и нет, указанный выше камень действительно хорош и мог бы рекомендоваться на все случаи жизни, если бы в продаже не было Ryzen 5 5600Х. И вот здесь самое время добавить несколько важных ремарок. Начнём с того, что оба процессора будут показывать почти одинаковую скорость в играх и рабочих задачах. В идеальных условиях Ryzen 5 5600Х быстрее, но с видеокартой GeForce RTX 3060 разницы действительно не будет. Выходит, что вы можете купить даже Core i5-12400F, но есть важный нюанс. Дело в том, что на руках у пользователей находится немалое количество старого железа с процессорами Ryzen первых двух поколений. Смотреть фильмы и сидеть в интернете вы всё ещё можете, но в играх эти камни уже неактуальны. Ryzen 5 5600Х хорош тем, что позволяет вам увеличить игровую привлекательность системы за небольшие деньги, ведь он совместим со всеми материнскими платами на чипсете АМ4. Получается выгодно, недорого и очень перспективно.

Ryzen 5 3600 какое-то время назад проник на третье место и не собирается никуда уходить. Мы не знаем, производит ли AMD такие процессоры до сих пор. Если это так, то за счёт удешевления технологического процесса камни обходятся Лизе Су за копейки, а значит на каждом Ryzen 5 3600 удаётся делать огромную маржу. Нет никаких сомнений, что выгоднее продать один флагман, но нужно ещё найти покупателей на камень за 600 долларов, тогда как Ryzen 5 3600 расходятся быстрее, чем пирожки с ливерной колбасой у вокзала. 

Core i3-12100F по скорости и цене примерно соответствует указанному выше Ryzen 5 3600. Это значит, что вы можете выбрать любой из камней, ведь в продаже есть недорогие материнские платы и скромная оперативная память, позволяющая собрать экономную систему под ваши нужды. Мы полагаем, что Core i3-12100F всё же немного устарел, поскольку имеет всего 4 ядра, но в любом случае окончательное слово за вами. Если вы планируете взять компьютер для школьника, то Core i3-12100F может стать основной для бюджетного игрового ПК с прицелом на апгрейд. 

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Что до Ryzen 5 5600G, то такой процессор может быть интересен пользователям, которые сегодня не готовы потратить деньги на видеокарту. Мало ли, вдруг на руках нет дополнительных 30 тысяч рублей, ну а Ryzen 5 5600G позволит какое-то время пересидеть на танках, стрелялках и тому подобных играх. Жаловаться на то, что играть будет не во что, у вас не выйдет, ну а сам процессор является отличной основой для перспективной сборки, поскольку быстрее указанных выше Core i3-12100F и Ryzen 5 3600, а вы в будущем можете поставить на него дискретную видеокарту без особых проблем.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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