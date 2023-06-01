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Какие видеокарты покупали геймеры из РФ 1 июня 2023, и стоит ли следовать советам большинства
NVIDIA лидирует, ну а AMD плетётся в хвосте
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GeForce RTX 4060 Ti не выстрелила, поскольку оказалась слишком дорогой и не принесла никаких улучшений. Radeon RX 7600 и вовсе появилась в ограниченном количестве и не вызвала у геймеров никаких эмоций. Складывается такое ощущение, что производители графических чипов делают всё, чтобы нанести рынку видеокарт максимальный ущерб. NVIDIA спокойно смотрит на падение спроса, рассказывая о важности технологии ИИ, тогда как AMD и вовсе помалкивает. Похоже, красным нечего предложить, а архитектура RDNA 3 оказалась настоящим провалом. 

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В этот момент радостно потирает руки руководство Sony, поскольку наблюдается массовая миграция геймеров на консоли. Любители компьютерных игр в РФ не видят в этом никакой логики, поскольку предпочитают скачивать игры с торрентов, а вот европейцы и американцы в любом случае платят, ну а мощная видеокарта может стоить как полноценная PlayStation 5 и 20 новых игр к ней. Похоже, лето будет грустным, а скидок не предвидится, а значит самое время посмотреть, что вообще покупают обычные геймеры. 

Сегодня мы заглянем в магазин Регард, где самым популярным графическим чипом является GeForce RTX 3060. Мы не будем приводить подробную информацию, поскольку всё это вы можете найти и самостоятельно. Суть в том, что видеокарты на основе этого графического чипа занимают первые 6 позиций, а геймеров интересуют как самые недорогие варианты, так и прокачанные с разгонным потенциалом. Мы не считаем GeForce RTX 3060 оптимальным решением, но большая часть любителей компьютерных игр привыкла доверять только бренду NVIDIA, поэтому любая попытка переубедить этих людей обречена на провал. Пожалуй, единственный минус GeForce RTX 3060 заключается в высокой стоимости, ну а так видеокарта справляется с играми в 1080р и может побаловать вас высокими настройками в 2К при условии активации технологии масштабирования.

На втором месте по популярности GeForce RTX 4080. Важно учитывать, что речь идёт именно о графическом чипе, ведь первые 6 мест с самыми лучшими результатами занимают видеокарты на базе указанного выше GPU GeForce RTX 3060. Новый флагман NVIDIA действительно хорош и позволяет вам достигать максимальных результатов в любой игре. Большая часть из требовательных новинок даже не потребует запуска DLSS 3.0, хотя цена не внушает оптимизма, а подавляющее большинство потенциальных покупателей не может себе позволить ничего подобного. GeForce RTX 4080 слишком дорогая для обычных геймеров и не подходит на роль флагмана для энтузиастов, поскольку в наличии есть более мощные решения. 

На третьем месте GeForce RTX 4070. Нет никаких сомнений, что у Gigabyte получилась качественная модель, вот только сам графический чип здесь не самый прожорливый, а видеокарта с тремя кулерами стоит как минимум на 7 тысяч дороже, чем самая недорогая на GeForce RTX 4070. Пояснить пристрастие российских геймеров к брендам мы не можем, ведь многие предпочитают переплачивать за красивый шильдик и дополнительный вентилятор, который не приносит никакой реальной пользы. Кто-то надеется на разгон, а после разочарованно пожимает плечами. Словом, GeForce RTX 4070 – это хорошая и быстрая видеокарта, но данная модель не является самой выгодной, а в целом цена выше 70 тысяч рублей делает её недоступной для массового потребителя. Увы, но раньше было дешевле. 

На четвёртое место врывается Radeon RX 6600. Как мы уже писали выше, AMD растеряла большую часть своих поклонников и медленно опускается на дно. Фактически, сегодня графическое подразделение выживает только за счёт субсидий, который удаётся сформировать за счёт продажи чипов для игровых приставок. Radeon RX 6600 за свои деньги мы можем назвать одним из лучших предложений на рынке, но массовому потребителю неизвестно, насколько видеокарта быстрая и энергоэффективная. Это большой минус, ведь маркетинговая работа не проводится, а потенциальные покупатели не осведомлены о преимуществах Radeon RX 6600 и недостатках конкурентов. 

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На пятом месте удачно разместилась GeForce GTX 1660 Super, ведь она наглядно демонстрирует тотальное поражение Лизы Су. Смотрите: у Radeon RX 6600 есть трассировка лучей, 8 Гб видеопамяти и технология масштабирования. У GeForce GTX 1660 Super ничего этого нет, а памяти всего 6 Гб, но такие мелочи обычных покупателей не интересуют, ведь они уверены в преимуществе NVIDIA и возьмут всё, на чём нарисована зелёная эмблема компании. На фоне указанной выше Radeon RX 6600, GeForce GTX 1660 Super кажется бедной родственницей, поэтому мы настоятельно не рекомендуем её покупать.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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