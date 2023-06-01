Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Глава ГУР Украины Буданов: в результате психологического наступления ВСУ психологически взяла Крым
А между тем в США заявили, что не видят смысла приглашать Россию на мирные переговоры по решению конфликта в Украине
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Если отмотать время на несколько лет назад, то можно вспомнить, что началу СВО предшествовали попытки урегулировать споры между Россией и НАТО дипломатическим путём. Тогда В. Путин несколько раз доносил до действующего президента США свою точку зрения, а Лавров посещал Вашингтон, пытаясь убедить американцев в том, что нужно жить дружно. Похоже, у янки были свои планы, поскольку сразу после начала СВО так называемый коллективный Запад попытался уничтожить Россию экономическим путём. Очевидно, что попытка не удалась, а сегодня обе стороны находятся в патовом положении. Руководство России не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, а США не могут получить желаемого результата даже несмотря на то, что отправили в Украину оружия на сотню миллиардов долларов. Решения нет, а сегодня аналитики полагают, что конфликт может перерасти в долгоиграющий, а Донбасс останется горячей точкой на десятилетия. Планы США нам не известны, ну а тот факт, что ВСУ не могут перейти в наступление, вызывает раздражение у спонсоров по обе стороны океана.

реклама

Ну а поскольку Зеленский обещал к концу весны захватить Крым, то украинским чиновникам приходится придумывать всё новые отговорки. Особенно любопытным кажется заявление главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Буданова. Он был одним из тех, кто также обещал до конца весны освободить полуостров, а сегодня выглядит раздражённо и неохотно отвечает на вопросы журналистов. Похоже, Буданов нашёл отличную отговорку. По его словам, этой весной Украина провела мощное психологическое контрнаступление, что позволило внушить России тот факт, что поражение где-то рядом. Якобы, победа Украины неизбежна, а в психологическом плане ВСУ уже взяло Крым. После этих слов глава ГУР Украины тут же пошёл праздновать психологическое взятие Крыма, ну а командующий Сухопутными войсками ВСУ был более сдержан. По словам Сырского, в настоящее время активное наступление в районе Артёмовска приостановлено. Требуется какое-то время на восстановление боеспособности подразделений после битвы за город, поэтому ни о каких значительных продвижениях на этом направлении и речи быть не может. 

Сложно сказать, говорит ли это сам Сырский, поскольку в последнее время ни его ни Залужного никто не видел. В прессе пишут, что удары российских ракет могли обезглавить командование украинской армии, а в США пытаются найти тех, кто мог бы заменить ранее занимавших высокие посты генералов. Ну а поскольку мы не знаем, что американцы задумали, то пресса по обе стороны океана тщательно изучает каждое громкое заявление. На этот раз отличился Джон Кирби, занимающий пост координатора по вопросам национальной безопасности Белого дома. Политик недолго думая вывалил журналистам своё мнение на тему теоретических мирных переговоров по поводу прекращения конфликта между Украиной и Россией. Прежде всего он заявил, что все решения по этому вопросу будет принимать лично президент Украины. Ну а поскольку всем известно, что Зеленский не является самостоятельной фигурой, то нет никаких сомнений в том, за кем в этом случае будет главное слово. 

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Кирби не уверен, следует ли ожидать достижения мира в ходе переговорного процесса, а также не считает нужным приглашать представителей России для урегулирования конфликта. Кирби уверяет, что решение о том, садить русских за стол переговоров, ещё не принято, но делает ещё один широкий жест в сторону Зеленского, разрешая президенту Украины высказаться на эту тему. Как мы уже писали выше, ситуация патовая, ну а янки до сих пор полагают, что абсолютно все вопросы в этом мире будут решаться в Белом доме, тогда как остальные государства останутся в сторонке и продолжат смиренно ждать от США подачек. Похоже, всё больше стран не хотят жить в мире, где равенство и демократия – это придуманные слова, которые действуют только тогда, когда всё это выгодно американцам. Ну а всем известно, что янки готовы за свои национальные интересы превратить любое государство в пепел, выкачивая из побеждённых и униженных нефть и другие ресурсы, включая бесплатную рабочую силу. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика
11
Показать комментарии (11)

Материалы по теме

Пригожин отнёс бревно, сравнил себя с Лениным, отведал каши и рассказал о подарках на день рождения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
52
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
125
Гегемония доллара уходит в прошлое, но США хотят продолжать влиять на мировую экономику
9
Археологи обнаружили петроглифы возрастом 2700 лет с изображениями кораблей и людей
4
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
18
Windows 11 с Moment 3 стала быстрее и избавилась от статтеров из-за мышек с высокой частотой опроса
8
63 смартфона Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 в мае 2023 года
1
Вучич: Сербия не российская губерния, но и не американская колония
3
Войска России нанесли авиаудар по 1-й бригаде спецназначения Украины
2
За последние дни в Киеве был уничтожен ещё один комплекс Patriot — Минобороны
10
Представлен смартфон Nubia N5 на процессоре Unisoc T770 и с камерой 50 Мп
+
В Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ начнётся летом
9
Тегеран заявил о готовности продемонстрировать собственную гиперзвуковую ракету
3
Протестированная в играх RX 7600 не оставила шансов RTX 3050
31
Radeon RX 7600 уже в магазинах РФ – что не так с ценой, и почему GeForce RTX 4060 Ti ещё хуже
13
Французский отставной военнослужащий объяснил бесполезность САУ CAESAR в Украине
3
В Сети появились фотографии повреждений штаба ГУР МО Украины после российского ракетного удара
1
Россия и Беларусь создают боевой лазер большой мощности для борьбы с беспилотниками
1
Gigabyte представила внешнюю видеокарту «RTX 4090 в коробке» с жидкостным охлаждением
+
Fractal Design представила Mini-ITX корпуса Terra с вставкой из орехового дерева
+

Популярные статьи

F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
59
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
97
Почему советские МиГ-29 лучше приспособлены для сдерживания ВКС РФ на Украине, чем американские F-16
5
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
5
Китайский J-16 "копируя" действия российского Су-27 в Черном море прогнал самолёт разведки ВВС США
2
Как выросла стоимость ПК-гейминга
70
10 полезных лайфхаков для Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
5
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
5
War Thunder: корпорации тоже могут использовать бот-сети для накруток
5

Сейчас обсуждают

Chat0_B00t
15:31
Потому что это - Некроина.
Глава ГУР Украины Буданов: в результате психологического наступления ВСУ психологически взяла Крым
Remotus
15:30
Смотри Харьков...
ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область, но попали в засаду и вынуждены были отойти [Видео]
scroooge
15:30
Такие имбецилы на таких постах, охереть
Глава ГУР Украины Буданов: в результате психологического наступления ВСУ психологически взяла Крым
Алексей Каверин
15:27
> Будут работать на Америку, потому что повторюсь, свалили не тупые эникейщики, а спецы, которым рады в любой точке мира. А с хера ли они работают на российские компании, если им все так рады? Больш...
В Госдуму внесли законопроект о 13–15% НДФЛ для уехавших из страны
Константин Гордеев
15:27
У меня вентилятор работает как ему по кайфу, и ничего не греется
9 проверенных способов борьбы с перегревом игрового компьютера и ноутбука в жару
OgoGoLog
15:24
Пруфы то будут про грады по гражданским постройкам? В Шебекино много доказательств. А вот обратного я что-то не встречал. В основном за прилёты по гражданским объектам на Украине ответственно их ПВО. ...
ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область, но попали в засаду и вынуждены были отойти [Видео]
OgoGoLog
15:21
У англичан всегда были проблемы с тюрьмами. Они своих заключенных по другим континентам рассовывали, лишь бы у себя не содержать.
Операторы британского нелегального сервиса потоковых трансляций отправились в тюрьму
Nightworld
15:20
Вообще не стал бы. Это мы вспоминаем великую отечественную обычно, а так то вторая мировая шла уже почти 2 года, весь мир давно боролся с нацизмом, это мы присоединились к борьбе только когда напали н...
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
kurar73
15:20
вентилятор шикарен, поставил такой на проц, 1500 об\мин а он тихий , первый раз вижу чтоб 120ка на 1500 тихая была
9 проверенных способов борьбы с перегревом игрового компьютера и ноутбука в жару
Константин Гордеев
15:18
Я понимаю то что укрСМИ ну и вся эта шарагина контора, говорят то что наш Медведев алкоголик, так если бы даже Медведев сказал, то даже ему было бы простительно, мол: опять рюмку хапнул, в неадекватно...
Глава ГУР Украины Буданов: в результате психологического наступления ВСУ психологически взяла Крым
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем