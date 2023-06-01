А между тем в США заявили, что не видят смысла приглашать Россию на мирные переговоры по решению конфликта в Украине

Если отмотать время на несколько лет назад, то можно вспомнить, что началу СВО предшествовали попытки урегулировать споры между Россией и НАТО дипломатическим путём. Тогда В. Путин несколько раз доносил до действующего президента США свою точку зрения, а Лавров посещал Вашингтон, пытаясь убедить американцев в том, что нужно жить дружно. Похоже, у янки были свои планы, поскольку сразу после начала СВО так называемый коллективный Запад попытался уничтожить Россию экономическим путём. Очевидно, что попытка не удалась, а сегодня обе стороны находятся в патовом положении. Руководство России не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, а США не могут получить желаемого результата даже несмотря на то, что отправили в Украину оружия на сотню миллиардов долларов. Решения нет, а сегодня аналитики полагают, что конфликт может перерасти в долгоиграющий, а Донбасс останется горячей точкой на десятилетия. Планы США нам не известны, ну а тот факт, что ВСУ не могут перейти в наступление, вызывает раздражение у спонсоров по обе стороны океана.

реклама

Ну а поскольку Зеленский обещал к концу весны захватить Крым, то украинским чиновникам приходится придумывать всё новые отговорки. Особенно любопытным кажется заявление главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Буданова. Он был одним из тех, кто также обещал до конца весны освободить полуостров, а сегодня выглядит раздражённо и неохотно отвечает на вопросы журналистов. Похоже, Буданов нашёл отличную отговорку. По его словам, этой весной Украина провела мощное психологическое контрнаступление, что позволило внушить России тот факт, что поражение где-то рядом. Якобы, победа Украины неизбежна, а в психологическом плане ВСУ уже взяло Крым. После этих слов глава ГУР Украины тут же пошёл праздновать психологическое взятие Крыма, ну а командующий Сухопутными войсками ВСУ был более сдержан. По словам Сырского, в настоящее время активное наступление в районе Артёмовска приостановлено. Требуется какое-то время на восстановление боеспособности подразделений после битвы за город, поэтому ни о каких значительных продвижениях на этом направлении и речи быть не может.

Сложно сказать, говорит ли это сам Сырский, поскольку в последнее время ни его ни Залужного никто не видел. В прессе пишут, что удары российских ракет могли обезглавить командование украинской армии, а в США пытаются найти тех, кто мог бы заменить ранее занимавших высокие посты генералов. Ну а поскольку мы не знаем, что американцы задумали, то пресса по обе стороны океана тщательно изучает каждое громкое заявление. На этот раз отличился Джон Кирби, занимающий пост координатора по вопросам национальной безопасности Белого дома. Политик недолго думая вывалил журналистам своё мнение на тему теоретических мирных переговоров по поводу прекращения конфликта между Украиной и Россией. Прежде всего он заявил, что все решения по этому вопросу будет принимать лично президент Украины. Ну а поскольку всем известно, что Зеленский не является самостоятельной фигурой, то нет никаких сомнений в том, за кем в этом случае будет главное слово.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Кирби не уверен, следует ли ожидать достижения мира в ходе переговорного процесса, а также не считает нужным приглашать представителей России для урегулирования конфликта. Кирби уверяет, что решение о том, садить русских за стол переговоров, ещё не принято, но делает ещё один широкий жест в сторону Зеленского, разрешая президенту Украины высказаться на эту тему. Как мы уже писали выше, ситуация патовая, ну а янки до сих пор полагают, что абсолютно все вопросы в этом мире будут решаться в Белом доме, тогда как остальные государства останутся в сторонке и продолжат смиренно ждать от США подачек. Похоже, всё больше стран не хотят жить в мире, где равенство и демократия – это придуманные слова, которые действуют только тогда, когда всё это выгодно американцам. Ну а всем известно, что янки готовы за свои национальные интересы превратить любое государство в пепел, выкачивая из побеждённых и униженных нефть и другие ресурсы, включая бесплатную рабочую силу.