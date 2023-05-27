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Как Radeon RX 6750 ХТ стала самой выгодной видеокартой для 2К и обошла новую GeForce RTX 4060 Ti
Сравнивать глупо, ведь при аналогичной стоимости у Radeon RX 6750 ХТ ощутимо выше потенциал и больше видеопамяти
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Квартальный отчёт NVIDIA подтвердил, что геймеры больше не хотят покупать дорогостоящую продукцию и теоретически должен был привести к резкому падению акций компании. Вот только рынок живёт по довольно странным правилам, которые непонятны уму обычного человека. Дело в том, что сегодня одной из наиболее перспективных считается сегмент облачных вычислений и обучения ИИ и нейросетей. Ну а на этом направлении NVIDIA, как говорится, собаку съела. Графические процессоры этой компании обладают огромным потенциалом и не имеют конкурентов.

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Неясно, будет ли данное направление актуальным через несколько лет, но сегодня инвесторы верят в успех, а капитализация NVIDIA растёт на ожиданиях высоких продаж во втором квартале. И никого не волнует, что традиционный игровой сектор в кризисе, ведь Дженсен Хуанг обещает принести инвесторам ещё больше денег. Словом, провал GeForce RTX 4060 Ti остался незамечен экспертами, ну а геймеры недовольны, поскольку не готовы покупать за 400 долларов то, что могли взять ровно 2.5 года назад. По мнению блогеров с канала Hardware Unboxed, на самом деле Дженсен Хуанг пошёл на хитрость, как следует запутав геймеров. На самом деле именно GeForce RTX 4070 должна была продаваться под брендом GeForce RTX 4060 Ti, поскольку наиболее соответствует ожидаемому приросту в 30% между поколениями. Что до GeForce RTX 4060 Ti, которую нам показали, то её вообще не следовало выпускать, а аналогичный графический чип с 16 Гб видеопамятью должен был продаваться за 300 долларов. Приходиться признать, что наши с вами желания никто не учитывает, а дела у NVIDIA идут слишком хорошо, чтобы цены пошли вниз.

Именно поэтому мы посмотрим на любопытную ценовую политику партнёров NVIDIA, которые только ухудшаю ситуацию, выпуская жутко дорогие решения. Давайте к примерам, за 49 тысяч доступна видеокарта GeForce RTX 3070, которая немногим быстрее представленной 24 мая GeForce RTX 4060 Ti в обычных сценариях и примерно равна новинке в трассировке лучей. Если у вас на руках процессор уровня Ryzen 5 5600Х, то различий между видеокартами вы не увидите, поэтому будем считать, что они примерно равны. Обе имеют по 8 Гб видеопамяти, а значит только условно могут называться актуальными. Проблема в том, что уже сегодня с GeForce RTX 3070 тесно, ведь есть требовательные новинки, для выкручивания максимальных настроек в которых вам нужно больше видеопамяти. Мощности достаточно, а вот проседания и падения фрамрейта гарантированы. При этом на 11 тысяч дороже в наличии модель производства ASUS, которая предлагает небольшой буст, но в реальности ничем не лучше. Неясно, кто вообще купит за такую сумму видеокарту, которая не способна тянуть все игры в 2К, но мы точно против такого сомнительного предложения.

Ну или обратите внимание на GeForce RTX 3060 Ti. Теоретически, эта видеокарта до 10% уступает новинке, но увидеть различия можно только в трассировке лучей и с использованием процессора за 50 тысяч рублей. Более скромный камень не выявит прироста, поэтому и эту видеокарту мы будем считать условно равной GeForce RTX 4060 Ti. Абсурд, но это так. Теоретически, между тремя указанными графическими чипами есть разница, но она настолько незначительная, что мы советуем не забивать себе голову. Что же, если базовую модель от Palit можно отхватить за 41 тысячу, то MSI предлагает нам потратить все 49 тысяч. Если вы хотите немного разогнанную с завода видеокарту, а также верите в то, что вам удастся выжать из своей покупки ещё пару дополнительных процентов, то мы даже не будем вас отговаривать. В конце концов, почему бы нет, ведь есть же люди, которые верят в дедушку Мороза, Зубную феи и оленя Рудольфа.

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Рациональным геймерам, которые умеют думать своей головой, мы предлагаем обратить внимание на Radeon RX 6750 ХТ. По скорости эта видеокарта близка к GeForce RTX 3070 и быстрее GeForce RTX 4060 Ti. Получается, что вы платите столько же, но получаете 12 Гб видеопамяти вместо 8 Гб. Мы уже больше года твердим нашим читателям, что Radeon RX 6750 ХТ – это самое перспективное решение на рынке для запуска игр в 2К. Ну а выход новинок 2023 года окончательно доказал, что пользоваться видеокартой с 8 Гб памяти уже не стоит. Мы полагаем, что дальше ситуация будут только усугубляться, ну а различия между Radeon RX 6750 ХТ и GeForce RTX 4060 Ti заметны в том случае, если вы захотите выставить максимальные настройки. И помните, что вы покупаете видеокарту на 3-4 года, а уже сегодня 8 Гб памяти мало. 12 Гб достаточно, а значит именно Radeon RX 6750 ХТ мы можем назвать оптимальным решением на рынке. Отметим, что и эта видеокарта сильно переоценена, но выбора у нас с вами нет, поэтому придётся брать, что дают, или снова ждать несколько лет до лучших времён. Вот только нам кажется, что лучшие времена могут уже никогда не наступить.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4060 ti #radeon rx 6750 хт
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