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Почему мы не рекомендуем покупку Core i5-13400F и Core i3-13100F для игрового ПК в мае 2023 года
Не стоит обращать внимание на цифры, ведь 10 ядер - это ещё не гарантия быстродействия
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Прежде чем переходить к основному изложению материала мы бы хотели задать вам простой вопрос: для чего вообще нужен мощный процессор? Именно так, зачем вам камень за 60 тысяч рублей, и что вы намерены делать на такой системе? Допустим, что вы стали победителем конкурса, проходя мимо компьютерного магазина. Вам выдали прокачанный Core i9-13900KF и под бурные аплодисменты толпы выпроводили восвояси. И вот тут начинаются проблемы. Можно, конечно, камень продать, но вы всегда мечтали о чём-то подобном, поэтому начинаете считать, сколько денег потребуется на сборку системы: материнская плата с разгонным потенциалом – 30 тысяч рублей. Оперативная память с приличными таймингами – 15 тысяч рублей. Система жидкостного охлаждения, без которой разгон невозможен – ещё 10 тысяч рублей. Ну а теперь представьте, что вам ещё понадобится мощный блок питания и просторный системный блок, ведь флагман Intel прожорливый. 

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Скорее всего подарок будет вам не в радость, а мы приходим к выводу, что обычному геймеру не нужен дорогой процессор. Флагманы интересны не только в играх, но и в работе, а сборка должна тянуть игры в 4К. На домашнем ПК с разрешением 1080р всё это без надобности. Именно поэтому сегодня мы подумаем над тем, какой процессор вам всё же стоит купить, и как при этом сэкономить. Отметим, что не все популярные камни одинаково хороши. Давайте разберём некоторые из них и попробуем сделать выводы. 

Пожалуй, первый процессор, с которого мы начнём, будет Ryzen 7 5700Х. Камень интересен тем, что является упрощённой версией Ryzen 7 5800Х, получив сниженные тактовые частоты. Ну а поскольку в наше время есть множество показателей, определяющих быстродействие процессора, то Ryzen 7 5700Х оказался таким же быстрым в играх. Заметить разницу можно только с большими усилиями, вооружившись синтетическими тестами. Мы полагаем, что в большинстве сценариев ничего подобного вы не найдёте, поэтому считаем покупку с экономией полностью оправданной. 

Увидели Core i5-13400F – закрыли страницу и благополучно перешли к выбору другого процессора. Например, вы можете купить Core i5-12400F. Для справки, оба камня почти не отличаются по скорости, ну а Core i5-13400F удивляет зевак наличием 10 ядер. Согласитесь, что возможность в данном сегменте получить столько ядер кажется фантастической, особенно когда речь идёт о продукции Intel. Вот только синие пошли на хитрость. Неясно, кто из гениальных маркетологов придумал идею гибридных процессоров, но малые ядра приносят Intel немало денег. Как оказалось, многие потенциальные покупатели просто не знают всех нюансов, поэтому покупают Core i5-13400F. На самом деле здесь всё те же 6 больших ядер, а значит мы советуем брать менее дорогой Core i5-12400F просто из принципа, ведь в последнее время ценовая политика Intel не радует. 

Кстати, неплохим выбором может стать Ryzen 7 5700G. Процессор также имеет 8 ядер, намного быстрее указанного выше Core i5-13400F, но включает графическое ядро. Интегрированная видеокарта имеет неплохой потенциал и позволит вам играть в шутеры и танки без необходимости покупки отдельной видеокарты. Это очень хорошо скажется на вашем бюджете, позволив получить время для размышлений. Как вы могли слышать, всё идёт к тому, что видеокарты будут дешеветь, но случится это к концу лета. Берите Ryzen 7 5700G прямо сейчас, а потом усильте его потенциал за счёт дискретной видеокарты. Неплохое решение, если вы действительно думаете головой. 

В случае, если вы хотите получить перспективную сборку, которая сможет тянуть все игры, то лучше обратить внимание на Ryzen 5 5600Х. Этот камень ещё долго будет оставаться востребованным, поскольку предлагает лучшее из двух миров. Так, вы можете превратить вашу систему в настоящего монстра для 2К, а можете собрать недорогой ПК для самых нетребовательных задач. Что бы вы не выбрали, Ryzen 5 5600Х покажет высокий уровень быстродействия и не обременит завышенной ценой. 

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А вот Core i3-13100F советуем пока игнорировать. Он ничем не лучше Core i3-12100F, но по какой-то причине стоит дороже на 2000 рублей. При этом здесь нет даже мусорных ядер, а значит вы вообще не получаете ничего взамен. 2000 – это не такая критичная сумма, но мы не видим причины, по которой вы должны с ней расставаться. Если Intel хочет вывести камень прошлого поколения с рынка, то почему компания не снижает цену, при этом выставляя стоимость на более новый камень выше нормы? Проходим мимо.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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