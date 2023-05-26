Обойтись без компромиссов в данном ценовом сегменте не получится

Вчера NVIDIA опубликовала отчёт о доходах за 1 квартал 2023 года. Похоже, ситуация у компании складывается не лучшим образом, поскольку продажи графических чипов в настольном сегменте не внушают оптимизма. Положение можно было бы назвать критическим, вот только NVIDIA нашла новую нишу, отгружая высокопроизводительные решения для обучения ИИ и нейросетей по завышенной стоимости. Данное направление растёт, а внутренние прогнозы NVIDIA превышают ожидания аналитиков. При этом руководство компании заявило о том, что выкупило все свободные мощности TSMC до конца 2023 года.

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Не исключено, что Дженсен Хуанг попытается воспользоваться положением и не станет скидывать цены на настольные видеокарты, надеясь на то, что выручка в сегменте облачных технологий покроет все расходы. Ну а подтверждением такой мысли является релиз GeForce RTX 4060 Ti. Видеокарта уже признана провальной и не вызвала интереса у геймеров. В Германии цены ушли ниже рекомендованных, ну а в российской рознице дешевле 44 тысяч новинку не купить. В переводе на доллары выходит 550 баксов, а значит любители компьютерных игр из РФ вынуждены платить на 100 долларов больше, чем европейцы.

Ну а поскольку выгодных решений пока нет, мы предлагаем присмотреться к недорогим видеокартам, которые могут тянуть игры в 1080р, но стоят ощутимо меньше, чем более мощные новинки последних лет. Одним из бестселлеров считается GeForce RTX 3050. Видеокарта позволит вам вполне комфортно чувствовать себя в требовательных новинках, получая стабильные 60 кадров в секунду. Настройки можно смело выставить на высокие, хотя с использованием трассировки лучей мы советуем повременить. Дело в том, что задействовать данную фишку можно только вместе с технологией масштабирования, ну а в этом случае стоит ожидать мыльную картинку и не самые приятные ощущения. Словом, глаза вам спасибо не скажут, а GeForce RTX 3050 смотрится дороговато для тех денег, что за неё просят. Скорее всего, к концу лета ситуация изменится, вот только на дворе 26 мая.

Не хотите ждать скидок долго, берите GeForce GTX 1660 Super. Для начала вы сэкономите 2500 рублей, потеряв доступ к волшебным лучикам и технологии масштабирования. Как вы уже поняли, на недорогих видеокартах всё это лучше не запускать, ну а на большинстве компьютеров разницы между GeForce RTX 3050 и GeForce GTX 1660 Super вы не заметите. Различия можно зафиксировать только в синтетических тестах, но и в этом случае придётся использовать топовое железо. Мы не призываем вас экономить, ведь вы теряете также 2 Гб видеопамяти, но в некоторых случаях выбор GeForce GTX 1660 Super вполне оправдан.

Вообще, если вы не предъявляете к играм завышенных требований, то можно ограничиться покупкой GeForce GTX 1650. Эта одна из самых популярных видеокарт на рынке, которая подходит для тех, кто предпочитает стрелялки и танки. Новинки со сложной графикой запускать можно, но сделать это в 1080р уже не получится. Скорее всего, настройки придётся скинут на средненизкие, а разрешение на 900р. Повторимся, что немало геймеров и вовсе не играют в блокбастеры последних лет, поэтому покупка GeForce GTX 1650 в таком случае уже не кажется провальной и неоправданной.

У AMD есть перспективная Radeon RX 6600. Видеокарта быстрее указанной выше GeForce RTX 3050, при этом обладает доступом к технологии трассировки лучей и масштабирования. Фанаты NVIDIA заявляют, что всё это здесь не такое зрелищное. Возможно, вот только мощности видеокарт сегмента до 25 тысяч рублей недостаточно для красивой картинки с впечатляющими текстурами. Играть можно, но любая попытка заставить видеокарту выдавать больше, приведёт к компромиссу. Ну а там: либо мыльная картинка, либо снижение настроек графики и разрешения дисплея. Все варианты кажутся нам провальными, поэтому Radeon RX 6600 мы рекомендуем использовать без технологических излишеств. Благо, возможность такая есть, ведь во всех новинках видеокарта показывает себя достойно.

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Radeon RX 6500 ХТ обойдётся вам в те же 16 тысяч, что просят за GeForce GTX 1650. Если у вас старый компьютер, то обе видеокарты покажут примерно равное количество кадров в секунду. Но не всё так просто, ведь Radeon RX 6500 ХТ очень неплохо себя чувствует на новых системах с доступом к интерфейсу PCIe 4.0. В этом случае быстродействие будет близким к GeForce GTX 1660, а значит вы не только экономите, но и получаете больше, чем могли бы рассчитывать. Критики называют Radeon RX 6500 XT спорной, ну а мы полагаем, что многое зависит от точки зрения, ведь даже без поддержки PCIe 4.0 на вашем компьютере будет просто видеокарта уровня GeForce GTX 1650.