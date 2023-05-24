Именно к такому выводу приходят журналисты The Washington Times

Есть все основания полагать, что наша планета движется к многополярному миру, где не будет места одному гегемону. Вместо этого появится несколько центров силы, каждый из которых сможет оказывать влияние на глобальные политические и экономические процессы. Сложно сказать, когда всё это станет реальностью, но процессы, которые происходят с экономикой США, говорят о том, что вернуть былое влияние янки уже не смогут. Военный бюджет растёт, а страна превратилась в должника, разорение которого грозит крахом всему миру. Ну а пока элиты пытаются решить эти и другие проблемы, внутриполитическая борьба раздирает Америку, вызывая вопросы относительно успешности преодоления кризиса. Аналитик The Washington Times Дон Федер уверен в том, что именно Демократическая партия тянет США вниз, а в результате весь социальный и экономический груз на себе будет нести средний класс. Фактически, сегодня страна сталкивается с тем, что наиболее важная прослойка населения становится всё менее многочисленной. Американская мечта, о которой так много пишут и говорят обычные жители США, становится всё более призрачной и недоступна обычным людям.

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Автор отмечает, что на протяжении более чем 200 лет миллионы обедневших иммигрантов приезжали в Америку в надежде добиться процветания и безопасности, которые эта страна всегда обеспечивала среднему классу. Дон Федер напоминает, что именно благодаря среднему классу стало возможно осуществление экономического чуда, которое превратило США в богатейшую страну на планете. Вот только в последнее время многие политики хотят получить нацию сверхбогатых миллионеров и миллиардеров, а также пролов, о которых писал Оруэлл в книге «1984». Речь идёт о беднейших слоях населения, при этом Америка теряет средний класс, а элиты упрямо толкают страну в реальность, о которой написано в антиутопии. По мнению Дона Федера, Демократическая партии планирует достичь своих планов посредством социальных взрывов. Во-первых, политики намерены воспользоваться ростом преступности, наблюдаемым в стране после убийства полицейскими Джорджа Флойда. Автор убеждён в том, что власти хотят, чтобы население как можно реже выходило из своих домов, а проблема уже стала реальностью не только в крупных городах, но и небольших населённых пунктах.

Население теряет доверие к полиции, а власти претворяют планы в реальность посредством политического шантажа общества. Кроме того, по мнению Федера, демократы хотят довести средний класс до бедности с помощью репараций темнокожим американцам, призывы к выплате которых уже активно звучат в Калифорнии, а также с помощью наплыва мигрантов. «В страну ввозятся орды нищих и преступников, в результате чего третий мир оказывается на пороге каждого дома в нашей стране, что приводит к увеличению расходов на социальное обеспечение, к повышению налогов, усилению расовой напряжённости и расширению электората Демократической партии. Средний класс убивают на нашей неохраняемой границе», пишет журналист. Кроме того, для обеднения среднего класса администрация Байдена, как полагает обозреватель The Washington Times, использует не только наращивание государственного долга, что приводит к повышению стоимости жизни, но и свои экологические инициативы, которые, по заявлениям американских властей, нужны для борьбы с изменением климата.

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Отметим, что значительная часть из вышесказанного уже стала реальностью, поскольку налоговое бремя растёт, а богатейшие люди становятся более зажиточными. Корпорации взвинчивают цены, а наращивание военного бюджета выгодно небольшому количеству лиц. Прежде всего речь о компаниях, занимающихся производством оружия, а также различным структурам, которые имеют свой процент от ведения войны во всех уголках земного шара. Нашествие мигрантов пугает миллионы американцев, а впереди лето. Это значит, что толпы нищих никуда не денутся как минимум до начала зимы. Не забывайте о последствиях пандемии, которые ещё долго будут преследовать экономику. Добавим, что немалая часть стран сталкивается с похожими трудностями, но дефолт в любом государстве пройдёт для мировой экономики незамеченным, тогда как объявившая себя банкротом Америка способна разрушить глобальную финансовую систему.