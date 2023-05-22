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Wall Street Journal: наплыв мигрантов истощает ресурсы американских городов
Положение становится всё более опасным, а недовольство среди населения растёт
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Есть все основания полагать, что Байден будет признан самым худшим президентом за всю историю существования института демократической власти в США. Сегодня Америка всё больше напоминает умирающую империю, которая рушится под тяжестью высоких амбиций и нереалистичного подхода к разделению геополитического влияния. Довольно долго США удерживали значительную часть планеты в кулаке, ну а происходящие сегодня события всё больше свидетельствуют о потере контроля над экономическим и политическим влиянием на умы жителей других государств. Страх перед военной силой янки всё ещё не позволяет Европе выйти из-под влияния Америки, но по мере развития событий контроль будет всё меньше, а внутренние проблемы способны на многие десятилетия вынудить янки уйти с роли мирового гегемона. Вы могли слышать о высоком уровне инфляции, а также политических разногласиях, но есть тема, повергающая в трепет американские элиты, поскольку происходящее грозит целым рядом опасностей. 

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Журналисты The Wall Street Journal пишут о том, что наплыв мигрантов истощает ресурсы американских городов, не только тех, расположенных вблизи южной границы, но и находящихся вдали от неё. Постоянное прибытие мигрантов негативно сказывается на бюджетах городов, вызывает нестабильность на жилищном рынке, а также усиливает политическое напряжение в обществе и разжигает споры о том, кто должен нести финансовую ответственность за размещение этих людей. Одной из серьёзных проблем стал поиск мест для размещения новоприбывших мигрантов, многие из которых, после нелегального пересечения границы США, были выпущены на свободу в результате действий федеральных властей. Финансовый контролёр и демократ Брэд Ландер отметил, что система приютов в Нью-Йорке уже почти заполнена на половину соискателями убежища, что соответственно требует значительных расходов из бюджета. Журналисты отмечают, что текущая ситуация является следствием последней волны миграционного кризиса. Первыми жертвами стали города, расположенные вблизи границы, такие как Эль-Пасо. В прошлом году один из приютов в этом городе обслуживал на 250% больше людей, чем до пандемии. Затем многие мигранты направляются в другие города по всей территории США, где некоторые из них получают временное убежище от местных органов власти или групп помощи.

Эксперты отмечают, что всё это стало возможно благодаря специфике миграционной политики действующего президента. По закону вновь прибывшим мигрантам запрещено работать в течение нескольких месяцев или более года после подачи заявления на предоставление убежища в иммиграционный суд. Однако, как отмечается в статье, многие мигранты сразу же находят работу в теневой экономике, занимаясь продажей и изготовлением наркотиков и вливаясь в ряды преступных группировок. Города и штаты вынуждены вкладывать значительные средства в обслуживание мигрантов. Например, Калифорния уже потратила свыше 1,2 миллиарда на программу временного размещения и помощи для прибывающих мигрантов, запущенную в 2019 году. Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом заявил, что штат не способен поддерживать такой уровень финансирования и призвал федеральное правительство вмешаться. Довольно серьёзные потери фиксируют власти Нью-Йорка. В прошлом году Техас и Аризона начали оплачивать транспортировку недавно прибывших мигрантов автобусами в северные штаты, включая Нью-Йорк. Они объяснили свои действия необходимостью распределить расходы. Кроме того, в Нью-Йорке действуют судебные решения, гарантирующие право на временное жилье для любого находящегося в городе и нуждающегося в приюте.

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Администрация президента Джо Байдена заявила, что у неё нет возможности или полномочий содержать всех, кто незаконно пересекает американскую границу, в тюрьме на неопределённый срок. Как отмечает The Wall Street Journal, в разные периоды различные администрации действовали по-разному, и многие из мигрантов, проходивших первоначальное собеседование по вопросам предоставления убежища, обычно отпускались на свободу в ожидании решения федерального иммиграционного судьи. Настоящий миграционный кризис ставит перед американскими городами и штатами серьёзные вызовы. Наплыв мигрантов истощает бюджеты, оказывает давление на жилищный рынок и способствует росту политической напряжённости. Демократы уверены, что решение данной проблемы требует сотрудничества между федеральными местными органами власти, а также разработки долгосрочных стратегий и программ для эффективного управления миграцией. Что до Республиканцев, то там требуют остановить приток мигрантов, поскольку США просто не в силах накормить и содержать армию бездомных, на которую каждый год нужно выделять десятки миллиардов долларов. Журналисты The Wall Street Journal полагают, что решение должно быть принято как можно скорее, ведь многие города превратились в одну большую ночлежку для бездомных. Благодаря приходу лета, тысячи мигрантов на законных основаниях выползли из-под мостов и других тёмных закоулков и атакуя главные площади городов, что снижает туристическую привлекательность и приводит к появлению новых экономических и социальных вызовов. Местные жители шокированы таким соседством, а значит находящиеся у власти элиты каждый день теряют очки и могут быть заменены более радикальными политиками. 

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#аналитика #политика #социальная сфера
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