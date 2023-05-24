Процессор AMD немного уступает в играх, быстрее в рабочих задачах, но позволит собрать компьютер на 20 тысяч рублей дешевле

Прежде всего мы хотели бы заметить, что процессоры Intel бесконечно далеки от идеала. Так, компания смогла преодолеть череду неудач, а в результате последние два поколения радуют отличной производительностью. Синие совершили значительный прорыв, предлагая солидный буст по сравнению с продуктами, которые поступили в продажу в 2020 году. AMD не сидит на месте, но ошибки при проектировании дорого обошлись Лизе Су, а значит придётся в некоторых ценовых сегментах снова выступать в роли догоняющего.

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Да, сегодня именно AMD имеет на руках Ryzen 7 7800X3D, который легко обходит любой флагман Intel, но всё это стоит дорого, ну а мы обратим внимание на мощные процессоры прошлого поколения обеих компаний. Теоретически, они должны быть выгодны, поскольку подешевели и уже не являются флагманами. Давайте посмотрим, как здесь обстоят дела, ну а в качестве отправной точки возьмём Core i5-13600KF. Повторимся, что камень имеет массу минусов. Начнём с того, что он сильно уступает более мощным новинкам в многоядерных задачах. Кроме того, все процессоры Intel текущего поколения не обладают перспективами апгрейда, поскольку уже к концу 2023 в продажу поступят камни на новом сокете. Минусов много, ну а мы сравним старичков именно с Core i5-13600KF, поскольку этот камень примерно равен по скорости флагманам прошлого поколения.

Начнём с Core i9-12900KF. Процессор действительно быстрый, а если сравнивать его с Core i5-13600KF, то старичок покажет более впечатляющие показатели в многоядерных приложениях. Синтетические тесты на стороне Core i9-12900KF, вот только в играх более новый камень ничуть не хуже. Если вы берёте компьютер для работы и планируете время от времени играть, то Core i9-12900KF предпочтительнее, ну а для гримёрской сборки Core i5-13600KF кажется почти идеальным. С видеокартой уровня GeForce RTX 4070 вы получите максимальное количество кадров в секунду, легко справляясь со всеми играми в 2К.

За 36 тысяч нас поджидает Ryzen 9 5950Х. Флагман AMD уступает Core i5-13600KF в играх и обходит в рабочих задачах. Кажется, что здесь примерно такая же ситуация, как и с указанным выше Core i9-12900KF, вот только это не так. Дело в том, что старый флагман Intel требовательный, а значит поставить его на материнскую плату за 10 тысяч рублей у вас не получится. Придётся потратиться, ну а Ryzen 9 5950Х ничуть не хуже, но легко впишется в систему на базе недорогой материнской платы. Получается, что сборка под Core i5-13600KF теоретически быстрее в играх, медленнее в работе, ну а компьютер на базе Ryzen 9 5950Х обойдётся вам гораздо дешевле. Если вы собираете универсальную систему и не гонитесь за дорогой видеокартой, то Ryzen 9 5950Х – это лучший выбор на конец мая 2023 года.

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Ну а фанаты Intel всё ещё полагают, что Core i7-12700KF может стать лучшим решением для сборки перспективной системы. Полагаем, что это не так, ведь процессор также нуждается в нормальной материнской плате, потребляет много энергии, но уже не способен конкурировать с указанным выше Core i5-13600KF. Мы не видим ни одной причины, по которой вам стоит обратить внимание на Core i7-12700KF, а значит этот процессор будет интересен только в том случае, если подешевеет ещё на 5 тысяч рублей. Ну а до этого момента у вас есть Ryzen 9 5900Х. Камень AMD ничем не уступает Core i7-12700KF, а во многих задачах даже быстрее. Он дешевле и может себя неплохо чувствовать на материнской плате за 7 тысяч рублей. Если вы планировали купить перспективный игровой компьютер для 2К с видеокартой Radeon RX 6750 ХТ, то Ryzen 9 5900Х позволит вам ощутимо сэкономить. Ну а мы отметим, что такой камень идеально подходит для тех, кто владеет системой на базе процессоров Ryzen первых двух поколений. Например, у вас стоит скромный Ryzen 7 1700Х. Купите Ryzen 9 5900Х, поставьте его на место старого камня, обновите BIOS и получите двукратный прирост быстродействия в рабочих задачах и до 50% в играх. Ни о чём подобном владельцы старых систем на базе процессоров Intel не могут даже мечтать. Как видите, Core i5-13600KF может рекомендоваться для игровой сборки, но есть процессоры прошлого поколения, которые в некоторых сценариях лучше и дешевле. Помните об этом, когда решите выбрать себе камень под стоящие перед вами задачи.