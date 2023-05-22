Пожалуй, Intel лучше подходит для тех, кто хочет всё и сразу, но стоить такая система будет ощутимо дороже

Давайте представим себе следующую ситуацию. Итак, у вас есть определённая сумма, которая позволяет собрать действительно мощный компьютер. Скорее всего, он будет игровым, ну а вы надеетесь выгодно инвестировать деньги, ведь сможете не только длительное время играть во все новинки, но и качать подобные проекты бесплатно с торрентов. Логика в таком мышлении есть, но реализация хромает, ведь стоить такой компьютер будет не меньше трёх тысяч долларов, тогда как игровая приставка обойдётся вам всего в 500 вечнозелёных. В России дороже, но это непринципиально. Ну а если посчитать, то за эту же сумму вы можете купить консоль и целых 50 новых игр.

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Вообще, если экономить и ждать распродаж, то выйдет значительно больше, а в итоге все заявления о длительном жизненном цикле компьютера с видеокартой GeForce RTX 4090 – это выдумки фантазёров, которые просто не умеют считать. Именно поэтому мы полагаем, что покупка дорогого компьютера с мощной видеокартой и дорогим процессором – это просто желание доказать себе свою значимость, ну а многие люди на разных этапах взросления страдают данной проблемой (включая автора данного материала). Лечится всё это временем, ну а если вы всё же настроены решительно, то сегодня мы разберём 4 процессора, каждый из которых способен стать основной для перспективного игрового компьютера. Помните о том, что купить приставку проще и дешевле, ну а мы вас предупредили.

Прежде всего давайте рассмотрим флагман Intel. Core i9-13900KF не является самым быстрым процессором на рынке, но несколько новинок AMD крайне сложно достать, поскольку спрос на них так высок, что даже в европейской рознице бывают недели, когда купить Ryzen 7 7800X3D нет никакой возможности. Несмотря на это мы полагаем, что мощности Core i9-13900KF вам будет достаточно, ну а если вы действительно решились, то будет глупо оставить такой перспективный процессор без разгона. Повторимся, что искать выгоды в покупке компьютера за 3-4 тысячи долларов мы не предлагаем, но оставить Core i9-13900KF без разгона – это самое настоящее преступление. Советуем выбрать систему жидкостного охлаждения, которая позволит вам достичь тактовой частоты в 6 ГГц на всех ядрах. Не каждый камень на такое способен, но если вам повезёт, то система окажется настолько быстрой, насколько это только возможно в домашних условиях.

Ryzen 9 7950Х не может похвастать такой скоростью, хотя имеет вполне внушительную тактовую частоту. Помните о том, что процессоры AMD неохотно разгоняются, поэтому попытка выжать из камня хотя бы 100 МГц легко может оказаться неудачной. Пожалуй, если вы хотите взять мощный процессор, но видеокарту типа GeForce RTX 4070 Ti, то разницы между двумя указанными выше процессорами не увидите. Именно так всё работает, ведь сегодня существует прямая зависимость, а значит не только процессор раскрывает видеокарту, но и наоборот. Ryzen 9 7950Х быстрый, но все его перспективы кроются в том, что он стал первым представителем семейства на сокете АМ5. Эксперты уверяют, что AMD готовит целую россыпь прокачанных процессоров следующих поколений и не собирается останавливаться на достигнутом. Это значит, что через несколько лет ваш Ryzen 9 7950Х устареет, а на его место можно поставить Ryzen 9 9950Х. Гипотетически, но вполне вероятно, а вот Core i9-13900KF вы уже не сможете обновить, поэтому пытайтесь выжать из камня Intel все соки в момент покупки.

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Аналогичную картину вы можете увидеть при сравнении Core i7-13700KF и Ryzen 9 7900Х. Первый хорош здесь и сейчас, позволяя вам собрать очень мощную систему с разгонным потенциалом. Выкрутить все ядра на 6 ГГц – это почти нереализуемая задача в домашних условиях, но даже сам Core i7-13700KF настолько быстрый, что почти не уступает более дорогому Core i9-13900KF в играх. Помните о том, что сборка обойдётся вам в копеечку, но с таким процессором точно будет не стыдно, не говоря уже о том, что камень раскроет потенциал любой видеокарты. Ryzen 9 7900Х не такой быстрый и не нуждается в разгоне. Вернее говоря, вы можете попробовать его погонять, но не факт, что выйдет. Именно поэтому сборка на Ryzen 9 7900Х будет точно дешевле, ну а в перспективе вы сможете купить Ryzen 9 9900Х, который увеличит скорость вашего компьютера. Всё это значит, что придётся постоянно инвестировать в готовую систему, но здесь хоты бы вы получаете хотя бы какую-то надежду сэкономить немного денег. Как видите, есть за и против покупки любого из указанных выше процессоров, ну а вы думайте сами, что для вас важнее. Если вы спросите мнения автора данного материала, то лучший выбор – это Ryzen 9 7900Х. Пожалуй, причина в том, что мы не видим смысла брать видеокарту за 170 тысяч рублей, ну а для тех, кто смотрит исключительно в сторону флагманов, более предпочтительным может оказаться Core i9-13900KF.