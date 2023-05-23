Увы, но покупка видеокарты AMD - это большой компромисс между ценой и технологической некомпетентностью

На протяжении последних 20 лет производители видеокарт планомерно увеличивали быстродействие своих продуктов. Чаще всего мы видели около 40-50% прироста из поколения в поколение, но бывало и так, что в результате удачного перехода на новую архитектуру или освоения более сложного технологического процесса можно было рассчитывать на двукратный прирост fps в играх каждые 2 года. Но даже если исходить из 50% за поколение, то за 10 лет получается внушительная цифра, свидетельствующая о том, что технологии движутся вперёд, а разработчики игр могут создавать более сложные текстуры, используя возможности продвинутых графических чипов. Словом, указанные выше 50% стали драйвером роста для нескольких сегментов, вот только в последнее время достигать таких показателей становится всё сложнее. NVIDIA выпустила перекачанную GeForce RTX 4090, но несмотря на все ранее данные обещания попросила за неё 1600 долларов. Не лучше идут дела и у AMD, ведь инженеры красной компании и вовсе не смогли создать энергоэффективную архитектуру, которая позволила бы совершить прорыв между поколениями.

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Эксперты насчитали скромные 30%, ну а Дженсен Хуанг всё же смог добиться заветных 50%, но всё это обходится для конечного потребителя слишком дорого. Следом за GeForce RTX 4090 на рынке появилось ещё несколько новинок, ну а вышедшая в апреле GeForce RTX 4070 и вовсе порадовала 20% ростом. Проще говоря, если с флагманами всё же удалось достичь стандартных показателей, то графические чипы средневысокого и среднего ценового сегмента не смогут предложить ничего подобного. Точных данных, почему так происходит нет, а значит можно только предполагать. Скорее всего, речь идёт не только о жадности, но и о попытке сэкономить и удержать рынок, ведь спрос падает, а геймеры отказываются платить больше. Доллар теряет позиции, ну а экономика США постепенно проседает. Причин много, но GeForce RTX 4060 Ti будет всего на 10% быстрее GeForce RTX 3060 Ti, тогда как Radeon RX 7600 и вовсе почти не отличается по скорости от Radeon RX 6650 XT. NVIDIA выставила ценник в 400 долларов, тогда как Radeon RX 7600 будет продаваться за 300 долларов (предварительная оценка), а значит геймеров попытаются привлечь выгодными ценами. Посмотрим, как на новую реальность отреагируют потенциальные покупатели, ну а мы рассмотрим некоторые графические чипы нового поколения, которые уже доступны в продаже.

Список небольшой, ну а начнём мы с GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA стоит 155 тысяч рублей, а значит за право получить максимальную производительность и те самые +50% вы заплатите действительно много. Пожалуй, покупка такой видеокарты – это единственный способ сделать свой компьютер актуальным, ведь требования к играм растут, а все остальные графические чипы – это в той или иной мере компромисс. Не верите? Давайте рассмотрим Radeon RX 7900 ХТХ. Видеокарта очень мощная и способна обеспечить свыше 100 кадров в секунду в любых играх в разрешении 4К. Вот только когда дело доходит до трассировки лучей, то флагман AMD пасует. Неясно, почему инженеры не поставили туда больше блоков для обработки волшебных лучиков, но это не единственный минус Radeon RX 7900 ХТХ. Эксперты полагают, что в будущем освоение технологических процессов замедлится, а значит добиться тех самых +50% при помощи аппаратных средств окажется невозможно. NVIDIA движется по пути активного включения технологий на основе искусственного интеллекта в обработку графики, ну а AMD пошла своим путём. В результате технология масштабирования DLSS 3.0 действительно кажется большим шагом вперёд, тогда как FSR 3.0 только теоретически сможет предложить нечто подобное. Может быть, если она выйдет в 2023 году, ведь пока о сроках появления такой технологии ничего не слышно. Ну а FSR 2.0 не может соперничать с DLSS 3.0, а значит покупка видеокарты AMD не обойдётся без компромиссов.

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Можно сколько угодно себя уговаривать и закрывать глаза на некоторые минусы, но не признавать, что они есть – это в корне неверно. Давайте обсудим ещё два продукта. GeForce RTX 4080 могла бы стать настоящим прорывом, но аппетиты у Дженсена Хуанга разыгрались, а в результате вместо 700 долларов (столько стоил графический чип прошлого поколения) геймеры вынуждены платить от 1200. Если хотите сэкономить 50 тысяч рублей, но всё же стать частью высшей лиги – то GeForce RTX 4080 может стать вашим последним шансом, ну а у AMD есть более скоростная Radeon RX 7900 ХТ. Кажется, что последняя намного лучше, ведь у неё 20 Гб видеопамяти и широкая шина на 320 бит, но это не совсем так. Всё проблемы, о которых мы писали выше, актуальны и для Radeon RX 7900 ХТ, а в результате в трассировке лучей и с использованием технологии масштабирования у NVIDIA полная победа. Надежды на то, что Лиза Су сможет решить проблему в текущем поколении, не оправдались, а значит перед теми, кто планирует купить флагман нового поколения, стоит сложная дилемма. Помните о том, что AMD дают больше скорости, но вынуждают вас идти на некоторые компромиссы. С точки зрения соотношения цены и скорости, графические чипы серии Radeon RX 7000 смотрятся выгоднее своих конкурентов из зелёного лагеря, ну а мы на этом закончим наш материал, оставив вас размышлять о том, какой из продуктов выбрать.