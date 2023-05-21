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В США опасаются, что Су-31 начнут сбивать F-16 над Донбассом и никогда не дадут истребители Украине
Своё мнение на эту тему высказали журналисты Military Watch Magazine
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Если вы смотрели первую часть фильма «Матрица», то можете помнить крылатое выражение одного из героев, который приходит к тому, что счастье в неведении. Похоже, когда мы с вами всё это смотрели, переживая о судьбе главных героев, западные элиты решили извлечь для себя совершенно другие уроки. Сегодня наш мир напоминает кривое зеркало, а сотни миллионов людей живут в реальности, которая фактически не отличается от того, что показали в «Матрице». Да, все они не подключены к умной машине, использующей тепло человеческого тела для генерации энергии. Во всём остальном различий очень мало. А главное, все эти люди в любой момент могут покинуть странный мир, но предпочитают не замечать происходящего рядом с ними. Всё это искажает реальность, но сидящие внутри будут драться за право оставаться в неведении, поскольку уже не готовы выйти на свет. Согласимся, что реальность может быть неприятна, а значит не по нраву тем, кто привык есть ложь на завтрак обед и даже ужин. Ну а Оруэлл, написавший антиутопию «84», сегодня был бы шокирован. Ещё бы, ведь писать создавал антиутопию, а не инструкцию для применения. 

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Поскольку тема действительно сложная, то давайте к примерам из жизни. Начнём с самого простого: есть все основания полагать, что украинские генералы Залужный и Сырский мертвы. Точных данных на эту тему нет, но всё говорит о том, что оба были убиты неделю назад. Казалось бы, стоит признать факты, назначить новых людей и продолжать скакать вокруг американского флага, но в Киеве так не могут. Правила кривого зеркала таковы, что нужно говорить любую ложь, пока она не станет правдой. Ну а поскольку всё это прекрасно работает, то нужно привлекать как можно больше внимания, ну а рассказать о смерти генералов можно будет тогда, когда миллионам людей уже будет всё равно. Второй пример: на этот раз саммит «Большой семёрки» решили провести в Хиросиме. Казалось бы, это идеальное место и лучше время для покаяния, ведь кровь людей лежит только на руках США. Вот только янки решили доказать, что именно они сегодня правят миром. Об уничтожении города с помощью ядерной боеголовки никто и не заикался, ну а одной из главных тем была ядерная угроза, идущая со стороны России и Китая. 

Вы удивитесь, но за последние десятилетия Америка провела настолько впечатляющую работу, что в итоге значительная часть японской молодёжи полагает, что ядерный удар нанесла Россия. Ну а те, кто всё же знаком с фактами, скромно рассказывает о бомбе, которая упала на город, предпочитая не вдаваться в подробности. Ну или более свежий факт: вчера подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Бахмут. Последний очаг сопротивления был подавлен, а Пригожин снялся на фоне развалин города. Вы удивитесь, но в Украинской прессе вчера вечером сообщили, что ВСУ перешла в контрнаступление, зачистила Бахмут, а Пригожин и ЧВК «Вагнер» с позором бежали. Нам сложно понять, для чего нужна подобная ложь, ведь через несколько дней придётся признать неизбежное. Похоже, западные элиты, куда мы смело можем включить действующее руководство в Киеве, просто не может себе позволить говорить правду. Режимы настолько пропитаны ложью, что любой факт там переворачивается с ног на голову, приобретая уродливые формы и качества. Повторимся, что тема действительно обширна, поскольку проблема нарастает, а рано или поздно Западу придётся столкнуться с последствиями принятых решений. Когда это случится, мы не знаем, но реакция общества, которому десятилетиями скармливали ложь, может оказаться непредсказуемой. 

Ну а мы коснёмся не менее любопытной темы поставок американских истребителей в Украину. В канцелярии Зеленского уверяют, что удалось сформировать так называемый авиационный альянс, ну а союзники уже планируют начать обучение украинских пилотов. В американской прессе уверяют, что случится это уже в самое ближайшее время, при этом в Германии и в США чётко заявили, что поставлять F-16 не планируют. Янки предпочитают не давать комментариев на эту тему, рассказывая прессе о том, что не станут стоять на пути у стран, желающих подарить Киеву свои истребители, но отдавать свои самолёты не будут. Подобные заявления выглядят противоречиво, ведь ни одна стране не сможет поставить Украине истребители без прямого одобрения из Белого дома. Кроме того, потребуется не просто отправить десяток F-16, но и построить специализированную базу, где будет проводиться техническое обслуживание и ремонт. Всё это способны сделать исключительно специалисты из США, ну а вчера в Military Watch Magazine появилась любопытная статья, авторы которой уверены, что Украина не получит самолёты. По мнению экспертов, в данном случае дело даже не в том, что поставка крайне сложна с логистической точки зрения и потребует огромных экономических инвестиций. Всё гораздо проще, ведь на кону стоит авторитет США на рынке оружия.

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Если по какой-то непонятной причине российские Су-31 окажутся лучше и начнут сбивать F-16 над Донбассом, то продажи американского истребителя окажутся под угрозой. Ну а после того, как российский «Кинжал» расправился с ЗРК Patriot, решимости в Белом доме стало ещё меньше. Не исключено, что самолёты всё же передадут, но в таком случае ожидать их применения в боевых условиях не приходится. Вспомните, ведь немецкие танки уже 2 месяца в Украине, но пока их старательно скрывают и не бросают в реальный бой. 

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#аналитика #политика #военные технологии #авиация
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