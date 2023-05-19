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Покупка машины в США стала не по карману большинству американцев – возраст авто превысил 12.5 лет
Обычные американцы столкнулись с неожиданным вызовом
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Пандемия коронавируса стала триггером для окончательного разделения общества на богатых и бедных. Стоит отметить, что проблема была заметна и до этого, но именно пандемия наполнила карманы корпораций триллионами долларов, тогда как обычные люди потеряли не только доход, но и социальную поддержку государства. При этом наблюдается крайне любопытная картина, когда высокооплачиваемые сотрудники тех самых корпораций могут себе позволить все блага жизни, тогда как многие частные предприниматели и обычные работяги испытывают острую нехватку денег. На этом фоне всё больше людей сталкиваются с ограничениями, тогда как другие буквально купаются в богатстве. Особенно заметно расслоение общества в США, где за последние годы улицы крупных городов стали переполнены бомжами. Прибавьте сюда полное отсутствие миграционной политики Белого дома, и вы получите пороховую бочку, когда сотни миллионов людей недовольны и пытаются привлечь внимание к данной проблеме. На самом деле всё это не значит, что в России положение чем-то лучше, но в данном случае мы говорим именно о США. 

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Ну а там местные аналитики констатируют, что американцы неспешно расстаются со своими автомобилями и небольшими грузовиками, владея ими впечатляющие 12 с половиной лет. Называется целый ряд проблем, среди которых как резкое повышение стоимости транспортных средств, так и удорожание обслуживания, что загоняет людей в тупик. Одним из примеров происходящих изменений стал Ник Озборн, механик из Южной Флориды, который до сих пор продолжает использовать свой внедорожник 2007 года. Когда его спросили, почему он не приобретает новое транспортное средство, парень ответил, что его семейный бюджет позволяет только временную замену двигателя, который уже прошёл 200 000 миль, на другой двигатель с пробегом в 10 000 миль. Хотя это временное решение, большего семейный бюджет просто не может себе позволить. Ник заявил, что чувствует определённое беспокойство о безопасности своего автомобиля после преодоления отметки в 200 000 миль. Он не уверен в безопасности, особенно когда его дети находятся внутри. Но у него нет выбора из-за текущей ситуации на рынке и минимальном потенциале семейного бюджета. 

Такая ситуация является результатом многолетнего дефицита, вызванного пандемией коронавируса, проблемами с поставками и повышенным спросом. Средняя цена на подержанные автомобили за 2023 год выросла на 560 долларов, а на новые – на 730 долларов. По данным аналитической группы, это самая высокая стоимость в истории, а прирост составляет от 250 долларов в месяц. Отраслевые аналитики указывают на несколько факторов, влияющих на цены, в том числе более высокие процентные ставки и увеличенную надёжность новых автомобилей. Это может вызвать шок у тех, кто собирается купить автомобиль впервые за длительный период времени. Дополнительным результатом такой ситуации стало то, что автомастерские получили значительно больше клиентов. Автомастерская Autostar, ведомая Аароном Ройтером, заметила, что теперь автомобили, даже с большим пробегом, уже не продают, их привозят для ремонта. Раньше в автомастерскую приходили автомобили с пробегом от 80 до 90 тысяч миль, а теперь все чаще обращаются с автомобилями, которые проехали более 100 или 150 тысяч миль. 

Многие, подобно Нику Озборну, надеются пережить эту волну повышенного спроса без полного разорения. Ник отметил, что действительно хотел бы иметь финансовую возможность приобрести автомобиль с небольшим пробегом, например, минивэн. Однако, пока что он вынужден продолжать использовать свой старый автомобиль из-за ограничений бюджета. Ситуация на рынке автомобилей отражает тенденцию повышения стоимости и длительности использования транспортных средств в США. Спрос на автомобили растёт, но ограниченное предложение и высокие цены заставляют многих владельцев отложить покупку нового автомобиля. Это создаёт проблемы безопасности и финансовые вызовы для многих семей, особенно тех, кто стремится приобрести новое транспортное средство. Сейчас отраслевые эксперты наблюдают ситуацию и оценивают, каким образом эта тенденция будет развиваться в будущем. Возможно, производители автомобилей и дилерские центры предпримут меры для удовлетворения растущего спроса и снижения цен на рынке. Однако, пока что американцы будут продолжать использовать свои автомобили на протяжении более продолжительного периода времени, приспосабливаясь к существующей ситуации.

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#аналитика #автомобили #рынок
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