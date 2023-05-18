Речь о тех самых бомбардировщиках, вооружённых ракетами Storm Shadow, которые на прошлой неделе били по Луганску

На прошлой неделе Украина впервые применила ракеты Storm Shadow, которые считаются одними из наиболее современных в своём классе и имеют внушительные характеристики. Судя по всему, существует несколько различных модификаций, включая ракету корабельного базирования. По тактико-техническим характеристикам она похожа на «Калибр» и использует специальные пусковые установки для набора необходимой скорости. Другие модели разделяются на экспортные и те, которые доступны исключительно странам-разработчикам (Англия и Франция). В первом случае дальность не превышает 250 километров, тогда как более прокачанная модель способна преодолеть расстояние в 560 километров. Эксперты полагают, что в Украину поступила именно экспортная версия Storm Shadow, а значит максимальная дальность не может превышать 250 километров. Вот только есть целый ряд нюансов, о которых не стоит забывать. Начнём с того, что ракета имеет малую заметность, а также способна маневрировать на скорости близкой к 1000 километрам в час на высоте всего 30 метров.

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Это значит, что системам РЛС и ПВО будет не только крайне непросто заметить такую ракету, но и уничтожить, поскольку цель постоянно меняет траекторию. При этом сама Storm Shadow имеет вес в 1.5 тонны и несёт колоссальный по мощности заряд. Первые удары были зафиксированы в Луганске, где не были готовы к встрече с заморской ракетой. Несколько дней российское командование пыталось найти наиболее эффективный способ противодействия, но с начала этой недели победные реляции из Киева прекратились, а о высокоточной Storm Shadow почти забыли. Начали возникать вопросы, поскольку было непонятно, каким образом РФ научилась так быстро сбивать малозаметные цели. Как выяснилось, используется довольно простая, но эффективная тактика. Начнём с того, что Storm Shadow действительно несёт потенциальную опасность для большей части населённых пунктов Донбасса, а также способна проникать вглубь России на сотни километров. Так, это не только Донецк, но и Курск, Воронеж и даже Крым, где основной целью может стать Крымский мост. Очевидно, что требовалось найти срочное решение, ведь Киев в теории может получить сотни ракет.

По мнению экспертов, в Украине есть всего несколько самолётов, способных нести Storm Shadow. Теоретически, можно прикрепить ракету к Су-27. Даже если не принимать во внимание необходимость разработки специальных креплений, то советский штурмовик будет способен нести всего 1 ракету. Это мало и неэффективно, а значит Су-27 – это крайняя мера, прибегать к которой будут только в самых неблагоприятных условиях. Именно поэтому остаётся только бомбардировщик С-24. Всего такой самолёт может нести не больше трёх ракет, поскольку длина из превышает 5 метров. И вот здесь и кроется разгадка пазла. Поскольку российские системы РЛС и спутниковой связи позволяют видеть подобные самолёты задолго до их приближения к Донбассу, то отследить приближение Су-24 несложно. После вхождения в зону поражения украинский бомбардировщик способен сделать сразу три залпа, но это только в том случае, если успеет, ведь есть все основания полагать, что охоту на Су-24 доверили Су-57. О наличии соответствующего оружия мы поговорим ниже, ну а пока остановимся на том, что новый российский истребитель обладает целым спектром уникальных характеристик, начиная с малой заметности. К примеру, коэффициент отражения принятого сигнала или ЭПР у Су-57 равен 0.2 м², что ниже, чем у американского F-22 Raptor (0.3 м²) и до 100 раз меньше, чем может предложить старый советский Су-24 (если считать показатели носовой ЭПР в 0.1 м²).

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Получается, что обнаружить Су-57 крайне сложно, ну а на вооружении у него находится ракета Р-37М с дальностью выше 200 километров. Аналитики отмечают, что российский истребитель может подойти к украинскому бомбардировщику на нужное расстояние, выпустить ракету и уйти на место дислокации, при этом Су-24 даже не сможет обнаружить противника в небе. В какой-то момент бортовая электроника сообщит о подлёте ракеты, но будет уже слишком поздно. По мнению экспертов EurAsian Times, даже самым продвинутым системам дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО, располагающимся в Польше, почти невозможно обнаружить Су-57, а значит советский бомбардировщик обречён. Похоже, это не просто предположения, поскольку только за последние несколько дней Су-57 мог сбить несколько Су-24. Первый случай зафиксирован 13 мая, тогда как второй 16 мая в Донецкой области.