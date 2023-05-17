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ЧВК «Вагнер» взяли под контроль «дорогу жизни», отрезав группировку ВСУ в Бахмуте от подкрепления
Отдельные группы могут проходить в город, но централизованное снабжение остановлено
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Некоторые зарубежные эксперты полагают, что все те громкие заявления, звучащие из уст Пригожина, могут быть спланированной компанией, главная задача которой состоит в попытке ввести командование украинских войск в заблуждение. Например, основатель ЧВК «Вагнер» то и дело рассказывает о снарядном голоде, сетует на Минобороны РФ, при этом штурм Бахмута продолжается. В начале мая Пригожин и вовсе пообещал покинуть город, а после не раз говорил о том, что снарядов ему не дают. При этом есть репортажи из Бахмута, снятые украинскими бойцами или корреспондентами зарубежных изданий. Так вот, даже на расстоянии километра от линии соприкосновения слышна непрекращающаяся канонада артиллерийских оружий. Мы не берёмся судить о том, как на самом деле обстоят дела, но отрицать тот факт, что многое кажется странным и вызывает удивление, не станем. 

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Напомним, согласно всё тем же заявлениям Пригожина, некоторое время назад ЧВК «Вагнер» вынуждены были передать контроль над флангами регулярным подразделениям армии РФ. Это снизило нагрузку и позволило перегруппироваться, но не обошлось без последствий. Якобы, некоторые фланги подверглись массированной атаке ВСУ, а в итоге несколько ключевых высот даже были захвачены. Судя по всему, продвижение украинских войск удалось сдержать, а совсем недавно преостановить снабжение группировки в Бахмуте благодаря уничтожению ключевого моста на так называемой «дороге жизни». Напомним, после начала штурмовой операции Бахмута, город Часов Яр стал основным для формирования резервов. Предполагается, что после полной потери Бахмута именно в Часовом Яру будет располагаться ещё один укреплённый район, а сегодня ВСУ активно готовится к встрече «музыкантов». Ну а до недавнего времени именно из этого небольшого городка по трассе Т-0504 осуществлялось снабжение Бахмута, включая ремонт техники и вывоз раненых. Как стало известно, несколько дней назад мост между селом Ивановской (Красное) и той самой «дорогой жизни» был уничтожен силами ЧВК «Вагнер». 

Не исключено, что благодаря этому удалось нарастить скорость продвижения в Бахмуте и вчера взять под контроль укреплённый район Гнездо. Как вы могли прочесть в утренней сводке, сегодня ВСУ сконцентрировали свои силы в одном квартале, который принято называть Домино, ну а ещё несколько дней назад снабжение юго-западной части Бахмута велось по «дороге жизни». Военкоры сообщают, что именно там происходила перегруппировка украинских сил, после чего ВСУ расползались по нескольким секторам, включая Гнездо, Домино и Конструктор. Известно, что мост пытались уничтожить при помощи ракет Х-38МЛЭ, но в итоге приняли решение применить мощнейшие самоходные миномёты «Тюльпан». 240-мм снаряды сделали своё дело. Военкоры рассказывают, что на этот раз применялись корректируемые мины 1К113 «Смельчак». Каждая мина включает 21.4 килограмма многокомпонентного взрывчатого вещества, ударная мощность которого равняется 32 килограмм в тротиловом эквиваленте. При этом есть возможность прямого управления подрывом по временной шкале. 

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Эксперты позитивно оценивают уничтожение моста, однако полагают, что пока не удалось окончательно отрезать группировку от снабжения. Подвоз боеприпасов в большом количестве значительно осложнён, но не прерван, а новые резервы поступают в Бахмут с невероятным постоянством. По некоторым данным, только во время попыток взять под контроль опорные пункты на флангах от города ВСУ за неделю потеряли до 1500 человек убитыми и ранеными. Несмотря на это напор не ослабевает, а украинское командование подбрасывает всё новые группы. Военкоры отмечают, что ВСУ не щадят людей, отправляя их на верную смерть. Дело в том, что ЧВК «Вагнер» уже пристреляли позиции, поэтому попытки занять тот или иной опорный пункт встречаются миномётным или артиллерийским огнём. Несмотря на это попытки перейти в контрнаступление не прекращаются, а в некоторых случаях отдельные участки украинская армия всё же взяла под контроль.

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#сво #чвк вагнер #чвк вагнера
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