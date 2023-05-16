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Украинские власти готовятся отдать Бахмут ЧВК «Вагнер» и возводят новый укрепрайон в городе Часов Яр
В британской разведке утверждают, что ещё одна линия обороны пройдёт по каналу Северский Донец – Донбасс
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Несмотря на то, что широкоразрекламированное наступление украинских войск до сих пор не началось, в США пытаются пояснить, почему операция должна стать победной, и когда в Киеве решатся на подобные действия. Стоит отметить, что в последнее время российская армия наносит мощные удары по тылам ВСУ, что приводит к потере техники и боеприпасов на том или ином направлении. Точных данных о том, насколько эффективной остаётся украинская армия, у нас нет, а вот ранее занимавший пост командующего американскими войсками в Европе считает, что проблем не так много, как может показаться. Марк Хертлинг уверен, что главная сложность заключается в том, что предстоящая операция слишком масштабная. Это значит, что нужно решить массу вопросов со снабжением, ну а пока ВСУ просто проводит разведку боем. Похоже, генерал-лейтенант США забывает, что происходит это за счёт многочисленных жертв, который выступают в качестве пешек на карте Донбасса. В целом, подобные рассказы о несокрушимости украинской армии на страницах The Washington Post стали появляться намного чаще, чем ещё несколько месяцев назад, а сам Марк Хертлинг пишет о том, что наступательная операция начнётся в самое ближайшее время. 

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Ну а Министерство обороны Британии снова обращает внимание на то, что Бахмут остаётся самой горячей точкой на карте Украины, а противостояние там выходит на финальную прямую. Со ссылкой на разведывательное управление Mi6, чиновники в Минобороны отмечают, что обстановка в городе складывается сложно. Так, в городской застройке ЧВК «Вагнер» проводят успешную зачистку территории, тогда как на флангах у украинской армии есть шансы перейти в контрнаступление. Британская разведка уверяет, что за последние 4 дня ВСУ добилась значительных успехов, что привело к продвижению на значительное расстояние на юге и северо-западе Бахмута. Якобы, пока о стратегических победах говорить рано, а вот тактические успехи налицо, ведь благодаря подобным действиям удалось не только оттеснить российскую армию с нескольких ключевых позиций, но и восстановить снабжение группировки внутри города. Сложно сказать, насколько данные соответствуют реальности, хотя, есть некоторые подтверждения. Так, если вы обратите внимание на видео ниже, то сможете услышать Пригожина, который детально останавливается на потерянных высотах.

Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о плане, который имелся на начало так называемой «Бахмутской мясорубки». По его словам, требовалось соединить группировку в Бахмуте и Соледаре, отрезав часть территории, контролируемой украинскими войсками по идущей к городу дороге на северо-запад, получив естественную преграду в виде канала северского Донца. Кроме того, уделялось особое значение не отдельным опорным пунктам, а высотам, позволяющим контролировать предвижение противника на расстояние более двадцати километров. В последние дни ВСУ действительно вернули контроль над несколькими высотами, что ставит ЧВК «Вагнер» в сложное положение. Особеннонеприятными стали потери флангов, которые контролировались частями регулярной армии. Пригожин отметил просчёты в формировании флангов, поскольку важно не допустить потери контроля именно над высотами, тогда как такие населённые пункты, как Берховка, имеют второстепенное значение. Проще говоря, после установки на высотах артиллерии, укрыться в низине будет невозможно, поскольку возможности для подавления противника просто не будет.

Британская разведка утверждает, что несмотря на некоторые удачные операции, украинская армия готовится к оборонительным действиям на Бахмутском направлении. Наиболее мощные опорные пункты возводятся вокруг Часова Яра. Город стал настоящей крепостью, куда ранее приезжал Зеленский, а сегодня там размещены ремонтные цеха и лагерь подготовки резерва. Одновременно возводится новая линия обороны вокруг канала Северский Донец – Донбасс, а значит украинское командование не верит в то, что сможет остановить продвижение ЧВК «Вагнер» под Бахмутом. Сложно предсказать успешность последующих действий ВСУ в рамках наступательной операции, но пока там предпочитают не делать резких выпадов и готовятся к обороне. 

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