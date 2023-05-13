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Согласитесь, что никто бы из нас не отказался от мощного игрового компьютера с видеокартой за 150 тысяч рублей и прокачанным процессором. Было бы неплохо взять жидкостную систему охлаждения и выжать из камня 6 ГГц на всех ядрах. Прирост производительности был бы огромным, а синтетические тесты поражали бы невероятным количеством виртуальных попугаев. Вот только, всё это хорошо исключительно в теории, ведь в реальности за подобные игрушки приходится платить со своего кармана. Начнём с того, что только несколько процентов геймеров могут себе позволить тратить столько денег на развлечения, но даже это не главное, ведь подобная сборка окажется слишком мощной для значительного большинства любителей компьютерных игр.

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Начнём с того, что всего 3-5% наших читателей владеют мониторами с разрешением 4К. Немногим меньше 15% позволили себе 2К, тогда как остальные благополучно сидят на народном 1080р. Ну а здесь действуют другие законы, а значит и требования к железу намного меньше. Что любопытно, кроме требований, есть ещё один критерий, который стоит учитывать перед покупкой компьютера. Речь идёт о целесообразности. Например, вы предпочитаете играть в самые новые и довольно требовательные игры последних лет. Что же, в таком случае понадобиться правильная видеокарта, ну а в случае, если кроме Мира танков вас больше ничего не интересует, то брать мощную сборку мы не рекомендуем. Нет смысла, ведь всё это будет красиво жужжать, но не приносить реальной пользы. Кто-то скажет, что может себе это позволить, тогда как другие хотят выглядеть круче в глазах знакомых. Как бы там ни было, но многим геймерам не нужен дорогой производительный компьютер.

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Ну а если изучить статистику Steam, то можно прийти к выводу, что значительная часть всех любителей компьютерных игр предпочитает Counter-Strike, Dota 2 и аналогичные тайтлы. Сегодня мы попробуем собрать систему, которая идеально подходит для подобных игр, но стоит недорого. Пожалуй, оптимальным решением будет покупка процессора Ryzen 5 5600G. Давайте перечислим его положительные стороны. Так, он включает 6 ядер, что делает его интереснее конкурентов из лагеря Intel, у которых в данном сегменте всего 4 ядра. Но дело даже не в ядрах, ведь Ryzen 5 5600G позволит нам сэкономить 20 тысяч рублей, отказавшись от покупки видеокарты. Если вам казалось, что собрать игровой компьютер без видеокарты нельзя, то вы сильно ошиблись. Для требовательных новинок – нет, для Counter-Strike и Dota 2 – да. Ryzen 5 5600G может похвастать наличием одной из самых мощных интегрированных видеокарт на рынке, а значит очень неплохо вписывается в наши требования и может стать основной для экономной игровой сборки. Проще говоря, для указанных игр потенциала встроенной видеокарты достаточно, ну а для расширения игрового потенциала потребуется купить дискретный графический чип, о чём мы поговорим в конце материала.

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Можно было бы предложить вам купить материнскую плату на чипсете В550, пояснив свой выбор наличием там интерфейса PCIe 4.0, вот только мы полагаем, что данная технология окажется бесполезной. Игры от этого быстрее не станут, а покупать твердотельный накопитель в 3 раза дороже – это какая-то блажь. Не забывайте, что мы собираем экономную систему, поэтому подобные предложения оставим за бортом. Именно поэтому давайте остановимся на GIGABYTE A520M. Плата посредственная и ничем не может удивить геймера, но с задачами, которые мы ставили в начале материала, справится на все 100. Здесь есть все необходимые интерфейсы, включая востребованный М.2. Поиграть в оверклокера с такой материнской платой не получится, но мы и не планировали ничего разгонять, переплачивая деньги за дополнительные 2% в синтетике и крайне сомнительную сотню мегагерц.

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Вообще, для нетребовательной сборки можно было бы взять оперативную память и проще, но так уж вышло, что комплект из двух планок Kingston Fury Beast Black подешевел до 4000 рублей. Нет смысла экономить ещё 500 рублей, выбирая откровенный китайский подвал, ну а в нашем случае доступна полноценная 10-летняя гарантия, наряду с качеством и стабильностью. Теоретически, доступен разгон, но мы не ставили перед собой подобных задач, поэтому обойдёмся теми тактовыми частотами и таймингами, что нам даны разработчиком. С твердотельным накопителем примерно такая же история. Так, можно было бы взять менее скоростной SSD, вот только разницы в цене нет, а значит мы предлагаем вам купить перекачанный KINGSPEC XF-1TB. Заявлена скорость чтения до 4900 МБ/с в чтении и до 4600 МБ/с в записи, что выходит за пределы интерфейса PCIe 3.0, который доступен на нашей материнской плате. Что же, часть скорости будет простаивать, но на самом деле все эти параметры созданы исключительно в маркетинговых целях и не оказывают влияния на производительность и скорость загрузки уровней в играх. Операционная система и установленное программное обеспечение будет работать на максимуме возможностей, ну а сильной стороной данного твердотельного накопителя является низкая стоимость. Это никак не влияет на качество, ведь при среднем количестве перезаписи данных, данного SSD вам хватит больше, чем на 10 лет.

Скорее всего, можно было бы обойтись скромным блоком питания на 450 Вт, но эксперты полагают, что здесь экономить нельзя. Прежде всего нужно брать блок питания таким образом, чтобы часть его потенциала не использовалось. Это снизит нагрузку на компоненты, а также позволит уменьшить шум от встроенного кулера. В итоге блок питания будет работать долго и очень тихо. Берём DeepCool PK550D, который полностью отвечает нашим требованиям. Кстати, если вы решите докупить дискретную видеокарту, то сможете сделать это без особых проблем, ведь продукт имеет честные 550 Вт и поддержку стандарта 80 PLUS BRONZE.

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По непонятной причине многие наши читатели обожают гигантские системные блоки, критикуя компактные корпуса за ужасную вентиляцию и многие другие недостатки. Согласимся, что Aerocool Cylon Mini не способен стать основой для производительного компьютера за 250 тысяч рублей, вот только мы сегодня собираем совершенно другую систему. А значит корпус форм-фактора mATX не только идеально вписывается в наши требования, но и будет вполне достаточен для отвода тепла. На задней панели установлен кулер на 80-мм. Если вам этого покажется мало, то докупите ещё несколько вентиляторов для притока воздушных масс.

Если прибавить все комплектующие, которые мы подобрали, то получится около 33 тысяч рублей. Мы не посчитали систему охлаждения для процессора, ну а в итоге конечная цена достигнет 35 тысяч рублей. Counter-Strike и Dota 2 будут летать, а вы получите перспективную систему с неплохим потенциалом. Кстати, если вы захотите увеличить мощность графической части, то берите видеокарту GeForce GTX 1660 SUPER. Стоимость системного блока достигнет 55 тысяч рублей, но такой шаг не является обязательным, поскольку даже указанной выше комплектации достаточно для онлайн-игр и даже Мира танков. GeForce GTX 1660 SUPER однозначно увеличит ваши возможности, так как справляется даже с самыми требовательными новинками последних лет. Поскольку мы взяли блок питания с запасом, то проблем не возникнет, ну а всё это вполне неплохо будет себя чувствовать в компактном корпусе как на рабочем столе, там и углу вашей квартиры.