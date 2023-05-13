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Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti уже рядом – почему мы не рекомендуем GeForce RTX 3070 Ti в мае 2023г
Несмотря на то, что GeForce RTX 4060 Ti не станет видеокартой мечты, завышенная стоимость GeForce RTX 3070 Ti делает покупку этой видеократы бессмысленной
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Известно, что уже через несколько недель в продажу поступит видеокарта GeForce RTX 4060 Ti. Технические характеристики уже давно гуляют по сети, а в итоге мы можем сделать те или иные выводы относительно быстродействия новинки. Инсайдеры полагают, что графический чип разместится между GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3070 Ti. Делать выводы пока рано, ну а эксперты полагают, что новая видеокарта окажется лучше в трассировке лучей и сможет предложить увеличенное быстродействие за счёт поддержки DLSS 3.0. В данном случае технология масштабирования может способствовать продажам, поскольку NVIDIA обязательно захочет удивить потенциальных покупателей красивыми цифрами.

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Как бы там ни было, но ориентировочная стоимость GeForce RTX 4060 Ti будет равна 400 долларов в США и больше 450 евро на европейском рынке. Российские геймеры и вовсе увидят новинку за 50 тысяч рублей, поэтому питать иллюзии о выгодных предложениях этого лета мы бы вам не рекомендовали. Никто нам ничего не будет скидывать, а сегодня появились подтверждения высказанной нами мысли. Инсайдеры выяснили, что NVIDIA остановила производство GeForce RTX 3060 Ti, а значит Дженсен Хуанг избавляется от потенциальных конкурентов среди видеокарт прошлого поколения. Какими будут цены к началу лета, предсказать сложно, ну а мы изучим линейку графических чипов NVIDIA и сделаем вывод о том, если смысл сегодня покупать одну из видеокарт прошлого поколения.

Предлагаем начать с GeForce RTX 4070. Эта видеокарта занимает промежуточное место в линейке, поскольку справляется как с играми в 4К, так и легко тянет 2К. Мы бы не стали вас уверять в том, что запас быстродействия в самом высоком разрешении огромный, но он есть, а значит потенциально можно пару лет не думать о переходе на 2К. Особенно, если вы готовы к активации технологии масштабирования. Стоимость GeForce RTX 4070 не радует, поэтому перед нами нишевый продукт, доступность которого находится выше реальных возможностей обычных геймеров.

Пожалуй, если есть видеокарта, которая хуже всех вписывается в свой сегмент, то это GeForce RTX 3070 Ti. Ещё месяц назад мы рекомендовали данный графический чип, но после выхода GeForce RTX 4070 смысла от покупки старой видеокарты просто нет. Ну а учитывая тот факт, что GeForce RTX 4060 Ti в трассировке лучей сможет догнать GeForce RTX 3070 Ti, но будет стоить дешевле, то мы категорически не рекомендуем обращать на старушку внимание. Пусть вначале подешевеет, а потом мы подумаем. Или нет, ведь время GeForce RTX 3070 Ti безвозвратно ушло. Собственно, сюда же прибавьте и GeForce RTX 3070. Видеокарта стоимостью 48 тысяч рублей вот-вот превратиться в тыкву. Подумайте, ведь GeForce RTX 4060 Ti окажется быстрее, при этом будет стоить столько же. Мало того, она сможет предложить поддержку технологий, о которых мы писали выше, поэтому целесообразности в покупке GeForce RTX 3070 мы не видим. Экономия незначительная, ну а мы советуем немного потерпеть.

А вот с GeForce RTX 3060 Ti ситуация другая. Дело в том, что эта видеокарта выводится с рынка, поэтому если и подешевеет после релиза GeForce RTX 4060 Ti, то всего на несколько тысяч рублей. При этом нетребовательным геймерам данного графического чипа будет достаточно даже в 2К, ну а после перехода в народное разрешение и вовсе можно рассчитывать на длительный жизненный цикл. Мы бы не стали называть GeForce RTX 3060 Ti идеальным приобретением, но логика в покупке такой видеокарты точно есть.

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А вот посоветовать вам купить GeForce RTX 3060 мы увы не можем. Разница в быстродействии между этой видеокартой и GeForce RTX 3060 Ti достигает 15%, а цена всего на 5 тысяч рублей ниже. Нам кажется, что экономия не стоит потери скорости, при этом главная проблема состоит в том, что многие потенциальные покупатели обращают внимание только на количество видеопамяти. Ну а GeForce RTX 3060 может похвастать целыми 12 Гб, тогда как GeForce RTX 3060 Ti пусть и более быстрая, но имеет 8 Гб. Кстати, даже в текущем поколении NVIDIA планирует экономить, поэтому GeForce RTX 4060 Ti получит те же скоромные 8 Гб. Для 2К с некоторыми компромиссами сойдёт, но мы бы не стали говорить, что перед нами идеальный игрок в своём классе. В этот самый момент нужно было бы сказать, что AMD даст свой мощный ответ, поставив Дженсена Хуанга на место, вот только ничего подобного не случится. Лиза Су совсем забыла о том, что нужно выпускать видеокарты, поэтому ничего хорошего от красных в ближайшее время не ждите.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3070 ti #geforce rtx 4060 ti
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