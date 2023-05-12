NVIDIA и AMD ведут подрывную деятельность, пытаясь вынудить геймеров больше платить за видеокарты

Графическое подразделение AMD медленно идёт ко дну. Инженеры так и не смогли создать технологии, способные обеспечить конкуренцию на рынке высокопроизводительных решений для обучения ИИ, а геймеры всё чаще смотрят в сторону NVIDIA. Дженсен Хуанг задаёт тон и уже достаточно давно контролирует не только большую часть рынка, но и может устанавливать наиболее выгодные для себя цены. Инсайдеры уверяют, что спрос на видеокарты снижается, а значит придётся сбрасывать цены. Скорее всего, NVIDIA к такому сценарию готова, а вот AMD просто потерялась. Кажется, что Лиза Су не имеет чёткой стратегии, а в результате интерес к продукции этой компании среди геймеров постоянно снижается. Положение должна была спасти Radeon RX 7600. Инсайдеры писали, что видеокарта получит довольно скромные характеристики и окажется примерно равна по быстродействию Radeon RX 6650 ХТ или Radeon RX 6700. Подобный прирост мощности между поколениями воспринимается скептически, но в целом даже такой производительности окажется достаточно для получения приличной картинки в 1080р.

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Поскольку NVIDIA ещё не готова выпустить графический чип в сегменте дешевле 400 долларов, то именно Radeon RX 7600 казалась спасением для тонущего корабля красной команды и отличным шансом для геймеров сэкономить. Сообщалось, что стоимость новинки окажется равна 250 долларов, вот только сегодня поступили неутешительные данные. Судя по всему, нас ожидает ещё один провал, ведь Radeon RX 7600 могла быть конкурентна до 300 долларов, тогда как дороже у видеокарты нет никаких шансов. В AMD думают иначе, ведь рекомендованная цена для европейского рынка стартует с отметки в 349 евро. Это примерно равно 380 долларам, а значит новинка окажется неинтересна большей части любителей компьютерных игр. В переводе на рубли это около 30 тысяч рублей, ну а за эту сумму вы здесь и сейчас можете купить Radeon RX 6650 ХТ. Ну а поскольку новинки всегда дороже видеокарт прошлого поколения, то понять логику Лизу Су и вовсе не представляется возможным. Кстати, это в российской рознице за Radeon RX 6650 ХТ просят 380 долларов, тогда как в американских магазинах купить такую видеокарту реально до 300 долларов.

Можно было бы предположить, что на рынке останутся графические чипы прошлого поколения, которые вынудят незадачливых маркетологов ставить человеческие ценники, вот только ничего подобного не случится. Инсайдеры сайта It Home рассказали о демарше, который готовит NVIDIA. Якобы, руководство компании сообщило партнёрам о решении остановить производство графического чипа GeForce RTX 3060 Ti. Конечные производители смогут выпускать видеокарты ещё какое-то время, ориентируясь на собственные запасы, ну а новых поступлений уже не будет. Напомним, речь идёт о самой недорогой видеокарте NVIDIA на рынке, которая способна тянуть игры в разрешении 2К. При этом в российской рознице купить GeForce RTX 3060 Ti можно за 40 тысяч рублей, а реальные конкуренты есть только в стане AMD. Это всё та же Radeon RX 6650 ХТ, о которой мы писали выше, вот только и здесь есть одна проблема.

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Так, ещё в начале весны 2023 года в рознице можно было встретить больше десяти различных моделей Radeon RX 6650 ХТ, тогда как в последнее время количество видеокарт снижается. Radeon RX 6700 и вовсе представлена в двух вариантах, не говоря уже о более мощных графических чипах прошлого поколения. Многие из них доступны в единичных моделях, поэтому мы бы не стали исключать, что AMD снизила или остановила производство старых графических чипов. Не исключено, что таким образом обе компании пытаются подготовить почву для видеокарт нового поколения. Это достаточно эффективный способ, вот только вторичный рынок переполнен, а миллионы геймеров ушли на игровые консоли. Найти покупателей для дорогостоящей Radeon RX 7600 будет сложно, ну а релиз видеокарты должен состояться 25 мая. За сутки до этого в продажу поступит GeForce RTX 4060 Ti. Остановка производства GeForce RTX 3060 Ti не окажет влияния на старт продаж более нового графического чипа, но в будущем позволит освободить место на полках. Ну а всё в итоге будет зависеть от обычных геймеров. Инсайдеры не устают рассказывать о снижающемся спросе, а значит перед NVIDIA и AMD стоит нелёгкая задачка.