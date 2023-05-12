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Выбираем недорогой игровой процессор для видеокарты GeForce RTX 3050 без переплат и разгона
Не стоит брать дорогие процессоры, ведь в этом ценовом сегменте мы рассчитываем на доступ к играм в разрешении 1080р
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Как только все вокруг разбогатеют, а на улицах вместо обычных машин появятся прокачанные суперкары, тут же все геймеры выбросят недорогие процессоры и купят себе самый мощные флагманы с разгонным потенциалом. Ну а пока ничего подобного не происходит, приходится смотреть на вещи реально. Нет никаких сомнений, что производители получают более высокую маржу, когда продают нам процессоры за 50 тысяч рублей, вот только наиболее массовые решения стоят дешевле 15 тысяч.

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На самом деле многим не по карману даже это, но сегодня мы остановимся на том, что каждый работающий любитель компьютерных игр может себе позволить современный процессор. Сегодня мы уже пытались подобрать оптимальную видеокарту для 1080р. Как оказалось, неплохо себя зарекомендовала GeForce RTX 3050, ну а мы продолжим выбирать правильный процессор под правильную видеокарту. В данном материале рассмотрим наиболее выгодные предложения, позволяющие собрать актуальную игровую систему с минимальными вложениями. 

Давайте начнём с Ryzen 7 5700G. Этот процессор слегка дороже, но будет интересен тем, кто пришёл за самой экономной сборкой. Представьте себе, что среди наших читателей большая часть предпочитает шутеры и танки, а значит не нуждается в мощной видеокарте. В целом, мы и вовсе советуем обойтись без видеокарты, ведь интегрированный графический чип Ryzen 7 5700G решает все проблемы. Вы получите доступ к вашим любимым играм, но заплатите за это на 20 тысяч дешевле, ведь от дискретной видеокарты можно отказаться. 

В последнее время в сети стали появляться тесты процессоров Intel прошлого поколения, авторы которых уверяют нас в том, что камни AMD при равной стоимости немного медленнее. Увы, но продажных экспертов много, ну а мы заметим, что Core i5-12400F и Ryzen 5 5600Х примерно равны. На самом деле в синтетических тестах у процессора AMD явное преимущество, но в играх оба камня покажут аналогичную скорость. Именно поэтому, если вы хотите собрать перспективную систему, но не знали, на чём остановить свой выбор, берите один из указанных выше процессоров. Добавим, что Ryzen 5 5600Х имеет существенный плюс, но только в том случае, если у вас уже в наличии готовый компьютер на базе одного из камней Ryzen первого поколения. Помните об обратной совместимости материнских плат на сокете АМ4, что позволит усилить компьютер без переплат. 

Ну или купите за 10 590 рублей Ryzen 5 5600G. Это менее скоростная версия указанного выше Ryzen 7 5700G. Отличия в меньшем количестве ядер, ну а встроенная графика почти такая же быстрая. Эксперты пишут, что самое правильное решение состоит в попытке разгона интегрированной видеокарты. Если вам повезёт, то это принесёт до 10% к скорости, ну а сам Ryzen 5 5600G ещё и обожает быструю оперативную память. К счастью, даже недорогие материнские платы под процессоры AMD умеют разгонять ОЗУ, поэтому не стесняйтесь использовать возможности, которые вам совершенно бесплатно предоставляют производители. 

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Core i3-13100F принадлежит к последнему поколению Intel и в целом подходит как для офисной сборки, так и игрового компьютера для школьника. Мы всё же не рекомендуем вам брать такой камень для сборки перспективной системы, поскольку у Core i3-13100F всего 4 ядра, а значит потенциал стремительно приближается к нулю. Поставить на Core i3-13100F более мощную видеокарту не выйдет, ведь камень просто не раскроет её потенциал. Именно поэтому процессор хорош только в тех сценариях, о которых мы написали выше. Пожалуй, более выгодным решением может стать Ryzen 5 5500. От старших версий камень отличается только сниженной тактовой частотой. Во всём остальном перед нами одно из лучших предложений в своём классе. Так, здесь 6 полноценных ядер, а скорость ощутимо выше, чем у Core i3-13100F. При этом Ryzen 5 5500 впору назвать универсальным. Например, вы не только играете, но и иногда используете свой компьютер для программирования, создания контента и сложных вычислений. Если всё это переходит в профессиональный уровень, то требуется действительно мощное железо, ну а для домашнего пользования Ryzen 5 5500 окажется перспективнее, поскольку в подобных задачах показывает себя лучше, чем Core i3-13100F. С видеокартой GeForce RTX 3050 разницы в играх вы не ощутите, поэтому делайте правильные выводы, ведь платить за процессор именно вам.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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