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Сколько стоит видеокарта для массового геймера – оптимальные решения от 16 до 25 тысяч рублей
Даже здесь есть выбор, а также доступ к трассировке лучей
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1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Вам не кажется, что мы слишком много внимания уделяем дорогостоящим видеокартам? Если изучить заголовки популярных технических изданий, то может показаться, что все геймеры повально выбирают исключительно графические чипы за 1000 долларов, тогда как миллионы энтузиастов и вовсе уже купили себе GeForce RTX 4090 с жидкостным охлаждением за 2500 долларов. Вот только впечатление обманчивое, ведь массовый геймер обращает внимание на видеокарты до 350 долларов, а значит все попытки навязать нам новую ценовую политику обречены на неудачу. Стоит отметить, что NVIDIA уже воочию столкнулась с сопротивлением любителей компьютерных игр, поскольку сильно переоценила свои возможности. Летом нас ждёт снижение стоимости видеокарт, вот только речь исключительно о дорогих моделях.

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Ну а поскольку большая часть геймеров не будет тратить 800 и даже 600 долларов, нам остаётся только изучить предложения в нижнем ценовом сегменте. Пожалуй, в последнее время и здесь не всё хорошо, ведь цены растут, а после ухода майнеров с рынка NVIDIA так и не вернула стоимость к рекомендованным позициям. Давайте посмотрим, что можно купить сегодня в российской рознице, где действует налоговая наценка в 20%, учитываются таможенные взносы, а ввоз игровой продукции проходит в обход официальных каналов. 

Для тех, кто может себе позволить купить видеокарту за 25 тысяч рублей, мы рекомендуем GeForce RTX 3050. Помните о том, что абсолютно все видеокарты, которые отличны от GeForce RTX 4090, в той или иной степени являются компромиссными решениями, ну а дело только в том, на что вы готовы пойти. Если вы способны уговорить себя, что трассировка лучей не так важна, а для полного погружения вам достаточно разрешения 1080р, то GeForce RTX 3050 окажется лучшим выбором за свои деньги. У NVIDIA точно ничего быстрее нет, при этом технология масштабирования ещё и открывает возможности немного побаловать себя волшебными лучиками. На многое не рассчитывайте, ведь графический чип энергоэффективный и явно не соответствует своей цене. Дело в том, что ранее нечто подобное Дженсен Хуанг продавал за 150 долларов, тогда как в последнее время решил поднять ставки. 

Если вы вынуждены экономить, а сборка ПК оказалась непосильной ношей, то не стоит брать на себя кредиты и одалживать у знакомых, ведь возможность сэкономить всё же имеется. К примеру, если вы купите GeForce GTX 1660 Super, то получите такое же количество кадров в секунду в играх, как и владелец GeForce RTX 3050. При этом разница в цене составляет 3000 рублей, а при правильном подходе можно сэкономить на материнской плате, оперативной памяти и других комплектующих. Единственный значимый минус GeForce GTX 1660 Super заключается в наличии 6 Гб видеопамяти. Поскольку мы берём видеокарту для 1080р, то проблема не является такой значимой, но в перспективе хотелось бы иметь хотя бы 8 Гб.

Минимальным уровнем, ниже которого уже не стоит опускаться, может быть GeForce GTX 1650. Эта видеокарта уже давно выбыла из обоймы актуальных и позволит вам познакомиться с новинками 2023 года обзорно. Это значит, что поиграть всё же удастся, но для многих картинка окажется неприемлемой. Согласитесь, что не все готовы играть на средненизких настройках графики и снижать разрешение до 900р. Если всё это не про вас, то смотреть в сторону GeForce GTX 1650 категорически не рекомендуем. Во многих случаях такая видеокарта сносно справляется с задачами, тогда как в сложных сценах сделает геймплей настоящим испытанием. 

Если обратить внимание на графические чипы AMD, то можно встретить Radeon RX 6600. Как видите, видеокарта стоит столько же, как и указанная выше GeForce RTX 3050, а вот по чистой производительности NVIDIA ощутимо отстаёт. Даже на недорогом процессоре разница окажется заметна, ну а в случае, если вы не привыкли зависеть от чужого мнения и не верите в сказки о проблемах с продукцией AMD, то Radeon RX 6600 может стать лучшим решением всех проблем. Видеокарта быстрая, энергоэффективная и укладывается в максимальные 25 тысяч рублей, которые мы обозначили верхней границей. 

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
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RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
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Ну а экономные геймеры могут присмотреться к Radeon RX 6500 XT. Перед вами довольно любопытное решение, способное как разочаровать, так и порадовать потенциальных покупателей. Всё зависит от того, насколько новый у вас компьютер. Так, если на материнской плате нет поддержки интерфейса PCIe 4.0, то Radeon RX 6500 XT окажется примерно равна с GeForce GTX 1650. Получается, что аналогичная цена и аналогичная скорость. Ну а в случае, если поддержка PCIe 4.0 всё же есть, то смело прибавляйте ещё 10% к быстродействию. Radeon RX 6500 XT имеет право на жизнь, но подходит не всем.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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