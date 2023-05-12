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Майнеры снова скупают видеокарты, ажиотажа нет, но добывать криптовалюту никто не планирует
Вместо этого майнеры сдают свои фермы в аренду тем, кто ищет мощности для обучения ИИ
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Аналитики полагают, что вторая половина 2023 года станет временем подъёма криптовалют. Ожидается рост до 40 тысяч долларов и выше, тогда как по итогам 2024 года Биткоин способен перешагнуть планку в 70 тысяч долларов. Это неминуемо приведёт к подорожанию других активов. Может показаться, что довольны абсолютно все участники рынка, вот только это не так. Меньше года назад одним из мощнейших драйверов роста второй по популярности криптовалюты были майнеры. После того как Эфир перешёл на стейкинг, сотни тысяч диванных шахтёров вынуждены были забыть о дополнительном доходе. В то же время криптовалюты посыпались, а в результате до сих пор ни один актив не приносит реальных доходов. Большая часть майнеров ушла на Ethereum Classic, но и там дела идут плохо, ведь крупные компании фактически уже 7 месяцев больше тратят на электричество и обслуживание, чем получают прибыли. Положение фермеров становится всё сложнее, поскольку видеокарты стремительно устаревают. Похоже, некоторые всё же нашли способ выйти из ситуации с минимальными потерями, а кому-то даже удастся заработать. 

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Так, Hive Blockchain и Hut 8 Mining рассказали о том, что начали сдавать свои майнинговые фермы на базе видеокарт в аренду. При этом основной спрос наблюдается среди компаний, занимающихся созданием искусственного интеллекта. Напомним, изначально графические процессоры были созданы для обработки графики, но они также оказались очень эффективными в работе с параллельными вычислениями, которые требуются для добычи криптовалюты. Майнеры начали активно приобретать и использовать GPU, чтобы повысить свою вычислительную мощность и ускорить процесс майнинга Эфира. Как мы уже писали выше, копать криптовалюты сегодня невыгодно, а именно здесь в игру вступает искусственный интеллект. Шахтёры начали предлагать специализированные сервисы, основанные на ИИ, которые могут быть использованы в других областях, помимо майнинга.

Предложение вычислительных ресурсов на базе графических чипов для обучения нейросетей стало весьма привлекательным для исследователей и компаний, занимающихся разработкой ИИ. Они получают доступ к мощным графическим процессорам, которые способны обрабатывать огромные объёмы данных и выполнять сложные вычисления в режиме реального времени. Кроме того, использование графических процессоров в области ИИ позволяет значительно сократить затраты на энергию. Настольные и высокопроизводительные серверные процессоры требуют гораздо больше энергии для выполнения вычислений, чем GPU. Поэтому использование GPU вместо CPU не только повышает производительность, но и снижает энергопотребление, что является важным фактором в условиях растущих затрат на электроэнергию. Как оказалось, спрос на предоставление вычислительных ресурсов на базе GPU для ИИ быстро растёт. Майнеры, которые ещё вчера страдали от убытков, видят в этом новую возможность диверсифицировать бизнес и увеличить прибыль. Они активно инвестируют в покупку новых видеокарт и разрабатывают специальные сервисы, которые могут привлечь клиентов из области искусственного интеллекта.

Однако, помимо потенциальных преимуществ, использование GPU для обучения ИИ также сопряжено с некоторыми вызовами. Во-первых, существует конкуренция за доступ к вычислительным ресурсам, так как количество предложений со стороны майнеров продолжает расти. Во-вторых, интенсивное использование GPU может привести к повышенному износу оборудования и сократить его срок службы. В целом, взаимодействие между майнерами и искусственным интеллектом представляет собой важный тренд в сфере криптовалют и технологий ИИ. Эксперты полагают, что привлечение искусственного интеллекта в сферу майнинга может иметь долгосрочные последствия для обеих отраслей. Возможно, это лишь первый шаг к ещё более тесному сотрудничеству между криптовалютными майнерами и разработчиками ИИ. В будущем мы можем увидеть ещё большее слияние этих двух технологий, что приведёт к новым инновациям и возможностям.

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Или нет, ведь технология ИИ, о которой так много говорят в последнее время, напоминает ажиотаж вокруг 3D-телевизоров, виртуальной реальности и других технологий, позволивших производителям оборудования заработать больше денег. Есть мнение, что крупные майнинговые компании, которые долгое время специализировались на добыче Эфира на видеокартах, могут запустить новый виток спроса на графические чипы. Предпосылки к этому есть, впрочем, как и деньги у владельцев, которые всё ещё находятся на плаву. Как мы уже писали выше, без инвестиций в покупку новых видеокарт не обойтись, поскольку старое железо быстро устаревает. Пока ажиотажа нет, но очень многое будет зависеть от прибыльности бизнеса. Крупные компании уже строят планы, рассказывая о сверхдоходах и прибыльности нового бизнеса. 

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#майнинг #криптовалюты #искусственный интеллект
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