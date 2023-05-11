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Сколько будет стоить Биткоин в конце 2023, 2024 и 2030 года – аналитики ожидают роста до $1 млн
Ну а пока быки и медведи пытаются взять рынок под контроль
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В последнее время ФРС США даёт все больше хороших прогнозов, рассказывая о замедлении уровня инфляции и восстановлении экономики. Эксперты полагают, что реальность может быть куда хуже, а сегодня регулятор просто рисует нужные цифры. Если всё это со временем подтвердится, то мировую экономическую систему накроет небывалый кризис. Пока же ФРС неспешно повышает ключевую ставку, а вчера представители регулятора отчитались о снижении инфляции в годовом выражении с 5% по результатам марта, до 4.9% по итогам апреля. Несмотря на то, что многие относятся к подобным публикациям скептически, фондовый рынок отреагировал ростом, что привело к повышению основных индексов, включая S&P 500 на 0.75% и Nasdaq 100 на 0.9%. При этом аналитики констатируют, что в настоящее время Америка находится в сложном положении. Так, нужно как можно скорее поднять потолок госдолга. На данный момент показатель достигает 31.5 триллиона долларов, а очередное повышения до 33 триллионов даст экономике передышку. 

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Если в ближайшее время законодатели не сделают то, чего от них все ожидают, то США объявят дефолт по своим обязательствам. Все ведущие эксперты сходятся во мнении, что дефолта не будет, а некоторые и вовсе полагают, что Казначейство может выпустить VIP облигации с коротким сроком погашения и более высокой процентной ставкой на 1.5 -2 триллиона долларов. Одновременно аналитики указывают на то, что шансов вернуть свои деньги у кредиторов становится всё меньше. Наиболее смелые сравнивают инвестиции в государственные облигации США с лотереей и даже с пирамидой. В данном случае последний заплатит за всех, ну а учитывая колоссальные размеры долга, ни с чем останется большая часть человечества, тогда как Америка сможет решить свои экономические проблемы одним махом, отказавшись от тяжёлого бремени. Всё это может случиться в ближайшие годы, но точно не в 2023, ну а пока ФРС рассказывает о восстановлении экономики, попытку роста продемонстрировал и Биткоин.

Первая криптовалюта пошла вверх, перевалив за 28 тысяч долларов, но после снова скатилась в пропасть. Аналитики фиксируют любопытный тренд, когда медведи пытаются обвалить курс цифрового золота, активно сливая накопленные монеты, а быки скупают все излишки и готовы перейти на следующий уровень. По состоянию на утро 11 мая побеждают медведи, а в результате вниз пошёл не только Биткоин, но и Эфир. Вторая криптовалюта не смогла закрепиться на отметке выше 1900 долларов, а эксперты полагают, что в случае негативного сценария стоимость основных цифровых активов может пойти вниз. Что любопытно, специалисты полагают, что на этот раз падение не будет глубоким, а складывающаяся ситуация свидетельствует о том, что криптовалюта набирает вес, а быки готовы взять реванш. По мнению аналитика, известного как Credible Crypto, перед стремительным ростом цифровое золото ещё один раз подешевеет. На этот раз курс опустится до 25 тысяч долларов за 1 монету, а после совершит стремительное движение по восходящей линии. 

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Аналитик уверен, что случится это во второй половине года, когда Биткоин пробьёт потолок в 30 тысяч долларов. Сразу же после этого стоит ожидать подъёма до 40 тысяч. Как только первая криптовалюта почувствует свою силу, её уже будет не остановить, ну а основным драйвером для роста называется халфинг, когда награда в блоке снизится ровно в 2 раза. Это ударит по доходам майнеров и должно привести к резкому росту курса Биткоина. Credible Crypto уверен, что по итогам 2024 года цифровое золото будет стоить 70 тысяч долларов, ну а бывший гендиректор биржи криптовалютных деривативов BitMEX предположил, что к концу текущего десятилетия курс первой криптовалюты достигнет 1 миллиона долларов. Эксперт приводит целый ряд теоретических доказательств, указывая на трудности в экономике США, длительную инфляцию и недоверие к доллару со стороны крупных инвесторов. Предполагается, что Биткоин может превратиться в главный инвестиционный актив, который будет золотым стандартом для банковской отрасли. Отметим, что подобные фантазии высказывались и ранее, вот только всё это не учитывает того, что в США планируют принять достаточно жёсткое законодательство, контролирующее каждый шаг инвесторов, майнеров и трейдеров. 

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#криптовалюты #биткоин
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Сколько будет стоить Биткоин в конце 2023, 2024 и 2030 года – аналитики ожидают роста до $1 млн
Various Artists
09:51
Если нет возможности помочь людям из Украины, то хоть не оскорбляйте их. Я помогаю им чем могу. Хотя ни разу не был не в Украине и никогда не был в ДНР,ЛНР, Запорожье и Крыму.
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