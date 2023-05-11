Наиболее оптимальные решения, которые будут по карману всем работающим геймерам

Самое главное, что вы должны знать о покупке видеокарты, брать то, что вам кажется вам наиболее выгодным – это откровенно глупое решение. И дело даже не в деньгах, ведь видеокарта покупается как минимум на 2 года, тогда как большая часть геймеров и вовсе не планирует ничего менять целых 4 года. За это время требования к играм вырастут, а графический чип сильно устареет. Вы не сможете рассчитывать на красивую картинку, а значит должны взять такой продукт, который будет отвечать сразу двум требованиям.

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Во-первых, видеокарту покупают под монитор. Нет никакого смысла брать видеокарту за 150 тысяч, если дисплей вашего монитора имеет разрешение 1080р. Вы просто заплатите лишние 100 тысяч рублей и не получите ничего, кроме красивых цифр в синтетических тестах. Точно также неразумно покупать видеокарту за 30 тысяч, если вас угораздило приобрести монитор с разрешением 4К. Во-вторых, видеокарта не должна соответствовать минимальным требованиям, ведь это означает, что уже через год она устареет, а вам придётся снижать разрешение дисплея, либо настройки графики.

Сегодня мы поговорим о нескольких графических чипах, которые идеально вписываются в требования к тому или иному игровому сегменту. Начнём с 4К, под которой придётся взять видеокарту помощнее. Предлагаем остановиться на GeForce RTX 4070 Ti. Нужно помнить, что есть видеокарты и лучше, но платить 155 тысяч за доступ к играм может себе позволить только сумасшедший, ну а GeForce RTX 4070 Ti пусть и не идеально, но вписывается в возможности работающего геймера. Учитывайте, что такая видеокарта нужна всего нескольким процентам любителей компьютерных игр, поскольку 4К-мониторов на руках крайне мало. Если у вас 2К, но вы хотите чего-то действительно мощного и нового, то мы рекомендуем остановиться на GeForce RTX 4070. Эта видеокарта может и не соответствует идеальным представлениям экспертов, но имеет несколько сильных сторон. Прежде всего она стоит на целых 20 тысяч рублей дешевле, чем GeForce RTX 4070 Ti. Также стоить учитывать, что сегодня она способна обеспечить вам приличную скорость в 4К, а значит остаётся промежуточным звеном между разрешениями. Ну и учтите, что речь о самом новом графическом чипе, а значит жизненный цикл GeForce RTX 4070 только начался. Не идеальный, но обоснованный выбор.

Для тех, кто купил 2К-монитор, оптимальным выбором может стать Radeon RX 6750 XT. Как и на более дорогих видеокартах NVIDIA здесь есть 12 Гб видеопамяти, а значит можно сразу же говорить о длительном жизненном цикле. Скорее всего, даже через 2 года не будет ни одной игры, которая вынудит вас ставить разрешение ниже высокого в 2К. При этом доступна трассировка лучей, а при большом желании можно даже поиграть в 4К. В требовательных блокбастерах обязательным условием станет включение технологии FSR 2.0. AMD во второй половине 2023 обещает более продвинутое масштабирование третьего поколения, ну а пока и этого вполне достаточно. До 44 тысяч рублей нет ничего быстрее, ну а фанатам NVIDIA мы можем рекомендовать присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта ощутимо медленнее Radeon RX 6750 XT, но в данном случае ожидать разумных действий от фанатов Дженсена Хуанга мы не советуем. Если вы входите в число свидетелей плохих драйверов AMD и полного отсутствия технологических решений в головах инженеров красной команды, то остаётся только GeForce RTX 3060 Ti. Помните, что эта видеокарта представляет собой средний уровень для вхождения в 2К, поэтому уже спустя год придётся активнее использовать технологию масштабирования DLSS или снижать графические настройки.

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Для народного разрешения будет вполне уместным взять Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта позволит вам ещё несколько лет наслаждаться красивой картинкой и максимальными графическими настройками. При этом жизненный цикл может порадовать тех, кто предпочитает как можно реже покупать новые видеокарты. Если Radeon RX 6650 XT – это максимальный уровень для 1080р, то GeForce RTX 3050 – уровень рекомендованный. Давайте обойдёмся без минимальных настроек, ведь даже эта видеокарта NVIDIA не обладает высокой производительностью. Да, вы сможете включать трассировку лучей, только на средних настройках графики и с масштабированием. Без волшебных лучиков картинку можно выставить на максимум, но не ожидайте такого же количества кадров в секунду, как с Radeon RX 6650 XT. В целом, любая экономия – это компромисс, ну а мы рассмотрели несколько видеокарт, которые так или иначе соответствуют разрешению 4К, 2К и 1080р.