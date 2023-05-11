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Релиз Radeon RX 7600 уже близко – стоит ли ждать скидок, и что можно купить в РФ прямо сейчас
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Слухи о скором расширении линейки графических чипов нового поколения ходя достаточно давно. Казалось, что было бы логичным начать продажи несколько месяцев назад, но NVIDIA пыталась выжать из карманов геймеров как можно больше денег, поэтому оттягивала релиз середняков как можно дольше. Похоже, возможности тянут больше нет, поскольку спрос падает, а количество энтузиастов, которые готовы тратить на видеокарту 1000 долларов, стремительно уменьшается.

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Известно, что NVIDIA готовит GeForce RTX 4060 Ti, которая займёт место между GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3070 Ti. Не исключено, что быстродействие окажется примерно равно более мощному из этих решений, ну а инсайдеры уверяют, что стоить такая видеокарта будет 400 долларов. Релиз GeForce RTX 4060 затянется до середины лета, а значит массовый покупатель будет вынужден обратить внимание на новинку от Лизы Су. Предполагается, что Radeon RX 7600 поступит в продажу уже 25 мая и будет стоить 250 долларов. Если это так, на речь идёт о действительно выгодном предложении. Инсайдеры полагают, что цена может быть выше, а производительность новинки окажется примерно равна Radeon RX 6650 XT. Если это так, то нас ждёт значительное отступление назад и минимальный прирост количества кадров в новом поколении.

И всё же, даже этого быстродействия окажется достаточно для большинства геймеров, а значит Radeon RX 7600 может оказаться востребована. Именно поэтому мы с вами подумаем, а есть ли смысл ждать выхода такого графического чипа, и что можно купить сегодня в магазинах РФ. Если у вас есть 40 тысяч рублей, то вы прямо сейчас можете купить GeForce RTX 3060 Ti, которая примерно соответствует ещё не вышедшей Radeon RX 7600. Дорого, но мы очень сомневаемся, что новинка окажется намного дешевле. Обычно видеокарты приходят в российскую розницу с большой наценкой, но предсказать конечную стоимость мы не берёмся. Многое будет зависеть от размера партии, ведь мы с вами знаем, что AMD просто обожает делать бумажные релизы. Что до GeForce RTX 3060 Ti, то её можно брать как для 1080р, так и для 2К. В более высоком разрешении настройки графики будут средневысокими, но в целом картинка останется качественной и живой.

А вот GeForce RTX 3060 брать не советуем. Видеокарта предназначена для 1080р и сильно переоценена. Как видите, она на 5 тысяч дешевле GeForce RTX 3060 Ti, при этом в среднем на 15% медленнее. GeForce RTX 3060 почти не подешевела с момента своего выхода больше 2 лет назад, а значит может стать одной из жертв новой Radeon RX 7600. Да, здесь 12 Гб видеопамяти, но половина почти всегда простаивает, а мощности GeForce RTX 3060 всё равно недостаточна для запуска игр в разрешении 2К. Получается, что вы платите много, почти не экономите, а получаете много памяти и сомнительные перспективы. Если уж на то пошло, то лучше купите GeForce RTX 3050. За 25 тысяч рублей вас поджидает модель от MSI, которая получила неэффективную систему охлаждения. Это единственный недостаток, ведь вполне конкурентная цена делает GeForce RTX 3050 одним из лучших предложений для 1080р на рынке. Для отвода тепла большого кулера будет достаточно, ну а графический чип не такой большой, чтобы вызывать повышенный шум.

Если для вас важна экономия, то стоит обратить внимание на GeForce GTX 1660 SUPER. Эта видеокарта демонстрирует схожую с GeForce RTX 3050 производительность в играх, но имеет два недостатка. Во-первых, она получила всего 6 Гб видеопамяти. Во-вторых, здесь нет трассировки лучей. Последнее не так важно, поскольку производительность подобных видеокарт не такая высокая, чтобы включать волшебные лучики. Ну а минус 2 Гб видеопамяти может начать оказывать негативное влияние на игры уже через год. Решайте сами, ведь GeForce GTX 1660 SUPER кажется выгодным предложением и предлагает лучшую систему охлаждения, чем указанная выше GeForce RTX 3050.

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Раз уж мы заговорили о продукции AMD, то будет неверным проигнорировать Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта на старте продаж стоила выше 400 долларов (в США), ну а сегодня предлагается всего за 30 590 рублей. При этом перед вами один их главных конкурентов более дорогой GeForce RTX 3060 Ti. Можно сказать с полной уверенностью, что релиз Radeon RX 7600 в первую очередь окажет негативное влияние именно на Radeon RX 6650 XT. Несмотря на то, что перед нами одна из самых выгодных видеокарт в своём сегменте, геймеры не спешат её покупать. Это значит, что NVIDIA и GeForce RTX 3060 Ti не подешевеет, тогда как цена на Radeon RX 6650 XT может снизиться. Или нет. Дело в том, что видеокарт AMD прошлого поколения в магазинах уже мало. Не исключено, что производство остановлено, а нам распродают остатки. Может так быть, что к моменту релиза Radeon RX 7600, снижать цены будет не на что.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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