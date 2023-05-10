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Radeon RX 7600 замечена в рознице – видеокарта AMD может выйти 25 мая и будет стоить всего $249
Не исключено, что цена окажется выше, ну а NVIDIA так просто не станет делиться рыночной долей
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Достаточно сложно назвать одну причину, в результате которой графическое подразделение AMD оказалось в таком сложном положении. Известно, что по итогам 2020 года рыночная доля красных достигала 20%. Даже тогда это казалось настоящим провалом, поскольку все попытки создать скоростной графический чип терпели фиаско, а вместо мощных видеокарт в продажу поступали монструозные уроды, конечная цена которых не покрывала расходы даже на производство. Казалось, что были сделаны правильные выводы, вот только майнинговый бум и дефицит полупроводников привели к совершенно неожиданным последствиям, ведь NVIDIA благополучно захватила рынок и сегодня контролирует порядка 90% всей игровой продукции. Непонятно, делает ли что-то Лиза Су для выхода из создавшегося положения. Не исключено, что глава AMD предпринимает некоторые попытки раскачать рынок, но пока мы не замечаем, чтобы подобные действия приводили к заметным последствиям. 

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Графические чипы нового поколения получились крайне сомнительными и тянут на провал, тогда как ничего нового нет уже достаточно долго. Можно было бы бить по конкуренту при помощи середняков прошлого поколения, вот только в AMD принимаются странные решения и делаются неожиданные выводы. Например, буквально вчера старший директор по игровому маркетингу в AMD рассказал о том, что Radeon RX 6800 намного выгоднее GeForce RTX 3070. Странное замечание, ведь мы и так знаем об этом, тогда как реальным конкурентом для видеокарты AMD является более скоростная GeForce RTX 3070 Ti. Несмотря на это главный маркетолог красных настолько глуп, что сравнивает две видеокарты в играх и рассказывает о том, что Radeon RX 6800 на целых 13.4% быстрее. Неплохо, вот ещё бы эта видеокарта продавалась за те же деньги, что просят за GeForce RTX 3070. А вот в теории с ценами всё обстоит немного иначе. Так, на старте за Radeon RX 6800 просили 579 долларов, тогда как GeForce RTX 3070 стоила 499 долларов. Время шло, а в настоящее время рекомендованная цена Radeon RX 6800 достигла 479 долларов, тогда как NVIDIA просит за GeForce RTX 3070 от 456 долларов. 

Было бы неплохо, если бы обе можно было купить по такой цене в магазинах, но пока розница не стремится радовать геймеров скидками. Не исключено, что вскоре всё круто изменится, ведь на пороге стоит несколько новинок от красного и зелёного лагерей. Прежде всего отметим, что любители компьютерных игр с нетерпением ждут начала продаж GeForce RTX 4060 Ti. Видеокарта может получить привлекательный ценник и будет справляться с любыми играми в 2К без ограничений. И всё же, данный графический чип не претендует на массовость, поскольку стоимость его окажется выше 400 долларов, а значит большая часть геймеров смотрит в сторону менее дорогостоящих решений. Пожалуй, весьма привлекательно выглядит Radeon RX 7600. Точных данных о производительности видеокарты нет, но инсайдеры полагают, что она будет примерно равна Radeon RX 6700. Не исключено, что AMD может нас удивить, но технические характеристики пока выглядят неубедительно.

Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми данными, свидетельствующими о том, что от Radeon RX 7600 не стоит ожидать никаких рекордов. Заявлена 128-битная шина и 8 Гб видеопамяти, при этом в сети появились изображения партии из видеокарт, поступившей на склады азиатского магазина. Предполагается, что продажи стартуют 25 мая, а вот цена порадует тех, кто ожидал выгодных предложений. Инсайдеры уверяют, что Radeon RX 7600 будет стоить всего 249 долларов. Напомни, Radeon RX 6600 ХТ на старте продавалась за 379 долларов, что лишило AMD преимущества, поскольку GeForce RTX 3060 хоть и была медленнее, но предлагала 12 Гб видеопамяти и стоила на целых 50 долларов дешевле. Предполагается, что этим летом Лиза Су нанесёт Дженсену Хуангу мощный удар, пытаясь получить контроль над самым массовым сегментом. 

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Стоит учитывать, что конечная цена Radeon RX 7600 может оказаться иной, а впереди ещё релиз GeForce RTX 4060. Не исключено, что NVIDIA не захочет отдавать лидерство AMD в среднем ценовом сегменте, а значит цены действительно могут пойти вниз. Или нет, ведь если обе видеокарты окажутся примерно равны и будут предлагаться от 300 долларов, то нас снова ждёт топтание на месте и уверенная победа зелёного лагеря. 

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#видеокарты #radeon rx 7600
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