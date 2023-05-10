Ryzen 7 5800X3D не только быстрее в играх, но и намного дешевле Core i7-12700KF в сборке

Маркетологи уверяют, что выпуск качественного товара не приведёт вас к успеху. Нужна правильная стратегия, а потенциальные покупатели просто обязаны то и дело встречать упоминания о продукте в интернете. Производители процессоров идут на различные ухищрения, но Intel не только в этом деле успешнее, но и может похвастать лучшей узнаваемостью. Проблема в том, что AMD не отличается постоянством. Так, многие пользователи предпочитают изучать новинки раз в несколько лет, а значит требуется выпускать как минимум 5 лет подряд качественные процессоры.

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Последние два поколения у красных были конкурентными, но новинки 2022 сели в лужу. Благодаря скидкам AMD удалось вернуть спрос, но подобные действия не прибавили доверия, ну а Intel ещё и использует тактику увеличения малых ядер, подавляя оппонента числом. К примеру, флагман 2022 года получил сразу 24 ядра, что делает его в глазах обычных пользователей лучше. Сегодня мы изучим несколько процессоров за 30 тысяч рублей. Вы удивитесь, но среди них есть выгодные, провальные и весьма сомнительные.

Начнём с того, что считаем Ryzen 7 5800X3D самым лучшим выбором в своём сегменте. Так, перед вами процессор, обладающий огромной игровой производительностью. Камень настолько быстрый, что способен раскрыть потенциал даже дорогостоящих видеокарт за 100 тысяч рублей, хотя мы рекомендуем обратить внимание на менее дорогие GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6700 ХТ. Сборка под Ryzen 7 5800X3D окажется действительно недорогой, ведь камень получил скромный теплопакет и не может разгоняться. За счёт этого даже энтузиасты не смогут спалить 8-ядерный процессор, ну а мы рекомендуем оставить разгон для тех, у кого есть лишние деньги. Берите материнскую плату до 100 долларов, ограничившись бюджетной оперативной памятью. Отправляем вас в наш материал, где есть сборка на базе другого процессора. Материнская плата и ОЗУ там идеально подходят для нашего Ryzen 7 5800X3D.

На тысячу рублей дешевле в наличии Core i7-12700KF. Мы не знаем, кому может прийти в голову купить камень Intel прошлого поколения за такие неразумные деньги. Дело в том, что он сильно уступает по скорости Ryzen 7 5800X3D и именно в играх покажет себя не так хорошо, как камень AMD. Core i7-12700KF вполне неплохо справляется со своими задачами, но система в сборке окажется дороже и медленнее указанного выше Ryzen 7 5800X3D. Мы полагаем, что смысла в переплате нет, а значит камень Intel должен стоить хотя бы ещё на 4 тысячи рублей дешевле.

А вот Ryzen 7 7700Х выглядит интересно. Начнём с того, что этот камень примерно такой же быстрый, как и Ryzen 7 5800X3D. Несомненно, это хорошо, вот только попытка собрать на его основе компьютер окажется не такой выгодной, поскольку система будет на 15 тысяч дороже. Выходит, что вы получаете столько же, но платите больше. Возможно, нужно немного подождать, поскольку сегодня материнские платы под сокет АМ5 стоят ощутимо дороже. При этом радует снижение цен на оперативную память DDR5. Если не смотреть в сторону прокачанных моделей с разгонным потенциалом, то переплата между поколениями будет не такой большой. А между тем Ryzen 7 7700Х привлекает продолжительным жизненным циклом. Получается, что со временем вы сможете обновлять платформу без вложений в материнскую плату и ОЗУ.

Не меньший интерес у геймеров вызывает Core i5-13600KF. Здесь Intel применила тактику увеличения ядер, о которой мы писали выше. В результате камень получил 14 ядер, что делает его привлекательным в глазах потенциальных покупателей. Сравните Ryzen 7 7700Х – 8 ядер и Core i5-13600KF – 14 ядер. Очевидно, что безграмотный пользователь купит Intel. В играх оба процессора покажут примерно аналогичную производительность, ну а перспективы апгрейда снова на стороне красного лагеря.

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За 29 тысяч рублей вас поджидает Ryzen 9 5900Х. 12-ядерный процессор AMD не такой быстрый, как Ryzen 7 5800X3D и не обладает потенциалом Ryzen 7 7700Х. И всё же, в некоторых случаях он может стать оптимальным решением. Например, вам требуется компьютер не только для игр, но и в качестве мощной рабочей станции. Ryzen 9 5900Х в рабочих задачах демонстрирует неплохой отрыв по сравнению с указными выше камнями, при этом сборка на его базе будет такой же недорогой, как и на Ryzen 7 5800X3D. Выгода очевидна, ну а с использованием видеокарты до 30 тысяч вы и вовсе не заметите разницу между процессорами.