Core i7-13700KF быстрее, но сборка на его основе окажется на 30 тысяч дороже

Вчера мы с вами выяснили, что Core i9-12900KF – это не лучшее предложение для мощной игровой сборки. Да, процессор хорош, но сегодня в продаже есть и лучше, а выгоды от экономии весьма сомнительны. Вообще, на рынке настольных процессоров происходит настоящая революция, ведь спрос падает, а конкуренция растёт. Ожидать, что победит Intel или AMD было бы глупо, но тот факт, что противостояние окажет позитивное влияние на состояние рынка, не вызывает сомнения. Ещё не так давно синие почивали на лаврах, после оказались в роли догоняющих, а в последние годы пытаются бить красных своеобразными методами.

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В ход идёт старый добрый маркетинг, ведь Intel щедро одаривает пользователей большим количеством ядер, нисколько не переживая о том, что никакой пользы красивые цифры конечному потребителю не несут. Было бы неверным сказать, что дело только в цифрах, ведь быстродействие процессоров резко выросло. Именно поэтому флагман Intel прошлого поколения перестал быть выгоден в сборке, ну а сегодня мы изучим процессоры до 40 тысяч рублей. Давайте разберёмся, каково положение у AMD, и можно ли рекомендовать новые и старые процессоры этой компании для перспективной сборки здесь и сейчас.

Начать предлагаем с Core i7-13700KF, который станет точкой отсчёта и даже эталонным процессором в нашей подборке. Камень предлагает высокую производительность и довольно хорошо справляется как с рабочими задачами, так и с играми. В синтетических тестах Core i7-13700KF радует глаз, ну а наличие 8 быстрых ядер даёт дополнительный буст. Если вам казалось, что у этого процессора нет недостатков, то мы спешим вас разочаровать. Мало того, что он сам недешёвый, так материнскую плату к нему придётся брать от 20 тысяч рублей. Но это прожиточный минимум, ниже которого опускаться нельзя. Процессоры Intel текущего поколения получили высокие тактовые частоты и очень прожорливы, ну а если у вас есть оверклокерские амбиции, то под Core i7-13700KF придётся брать ещё и хорошую систему охлаждения. Выйдет недёшево, а значит камень подходит только самым зажиточным энтузиастам.

Ryzen 9 7900X немного дешевле и не предъявляет таких высоких требований к железу, но и он нуждается в отводе большого количества тепла. Кроме того, эксперты советуют под него брать не самую дешёвую материнскую пату, поскольку Ryzen 9 7900X всё же имеет 12 полноценных ядер и огромную вычислительную мощь. Core i7-13700KF быстрее, но сборка с использованием процессора Intel выйдет дороже, при этом многие забывают о том, что через 3 года придёт время обновить компьютер. Ryzen 9 7900X представляет собой первое поколение на новом сокете АМ5, а значит ваша материнская плата получит обратную совместимость с процессорами, которые поступят в продажу через 3-4 года. Систему на базе Core i7-13700KF вам придётся обновлять со всей основательностью, а значит улетит не только сам камень, но и дорогая материнская плата. Ну и будет нелишним заметить, что во время апгрейда Core i7-13700KF вам придётся переустанавливать операционную систему, а для многих геймеров это звучит как настоящий приговор.

Ryzen 9 5950Х примерно соответствует Core i9-12900K по скорости, но имеет несколько значительных преимуществ, позволяющих флагману прошлого поколения оставаться актуальным. Начнём с того, что он действительно мощный, а значит ещё много лет сможет решать все самые требовательные задачи на вашем компьютере. Не забывайте, что Ryzen 9 5950Х имеет 16 полноценных ядер, а значит камень чрезвычайно хорош именно в требовательных сценариях. Сборка на его основе будет стоить вам намного дешевле, чем вы могли предположить. Достаточно купить материнскую плату за 7000 рублей и оперативную память по вкусу. Разгон оставим энтузиастам, ведь Ryzen 9 5950Х хорош из коробки, а в итоге вы получите недорогую систему, обладающую невероятной мощностью. Кстати, Ryzen 9 5950Х вы можете использовать для апгрейда. Например, у вас томится старый компьютер на базе Ryzen 7 1700. Просто замените процессор, оставив материнскую плату и ОЗУ, что приведёт к увеличению быстродействия до двух раз.

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Если вы не собирались ничего разгонять, но хотели взять новый камень Intel, то обратите внимание на Core i7-13700F. По сравнению с указанным выше Core i7-13700KF вы на старте экономите 5 тысяч рублей, а также можете установить камень в недорогую материнскую плату. Core i7-13700F лишён разгона, но обладает очень солидным потенциалом. Купите хорошую видеокарту, ведь процессор может раскрыть даже самый дорогой графический чип. Core i7-13700F не потребует большой корпус с эффективным отводом тепла, а в итоге вы потеряете в скорости самого процессора, но получите массу дополнительных преимуществ.